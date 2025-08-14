इस उम्र वालों के लिए मुश्किल होगा Instagram चलाना, ये फीचर कर सकता है परेशान
इस उम्र वालों के लिए मुश्किल होगा Instagram चलाना, ये फीचर कर सकता है परेशान

Instagam लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं. वहीं, यह अपने यूजर्स की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि Instagam का एक ऐसा फीचर भी है जो आपकी उम्र का पता लगा सकता है.

Aug 14, 2025
Instagam भी अब वक्त के साथ काफी स्मार्ट होता जा रहा है. अब AI की मदद से Instagam उन लोगों को पकड़ रहा है जो अपनी उम्र गलत बताकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन बच्चों पर काम करता जो उम्र ज्यादा दिखाकर इस ऐप का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. META का कहना है कि Instagam अब पहले से ज्यादा एक्टिव होगा और वह उन अकाउंट्स को सर्च करेगा जिनमें फर्जी डेट ऑफ बर्थ डाली गई है.

Instagram ऐसे रखेगा सुरक्षा का ध्यान 
Meta की मानें तो AI के जरिए पहले भी यूजर्स की उम्र का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में Instagram प्रोऐक्टिव हो रहा है. ऐसे में यह उन अकाउंट्स पर नजर बनाए रखेगा, जो इस प्लेटफॉर्म की उम्र लिमिट को धोखा दे रहे हैं. Instagram के इस कदम का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित रखना और Instagram को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाना है, यह खासतौर पर युवाओं के लिए हैं.

टीन अकाउंट में चला जाएगा यूजर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई कम उम्र का यूजर खुद को बड़ा बताकर Instagram का इस्तेमाल कर रहा है और AI को उस पर शक हो गया तो तुरंत उस यूजर के अकाउंट को टीन अकाउंट में डाल दिया जाएगा. इस स्पेशल टीन अकाउंट में यूजर के लिए कुछ सीमाएं तय की गई है और इसी के भीतर रहकर वह Instagram का इस्तेमाल कर पाएंगे, ताकि बच्चों के पास साफ-सुथरा और सुरक्षित कंटेंट ही पहुंचे.

टीन अकाउंट पर रहेंगी ये पाबंदियां-

1. सबसे पहले तो यह अकाउंट डिफॉल्ट रूप से ही प्राइवेट हो जाएगा.
2. इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे यूजर को सिर्फ वहीं लोग मैसेज कर पाएंगे जिन्हें वह खुद भी फॉलो कर रहा है.
3. बच्चे के पास किसी झगड़े या कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे सेसिटिव टॉपिक्स वाले कंटेंट नहीं पहुंच पाएंगे.

अब WhatsApp सिखाएगा आपको लिखने का तरीका, जल्द लॉन्च होने जा रहा है ये कमाल का फीचर

Instagram हुआ युवाओं के लिए सख्त
इस नए बदलाव के बाद Instagram पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पही एक और अहम फीचर जोड़ा जा रहा है. इसके तहत अगर कोई युवा 60 मिनट से ज्यादा टाइम तक Instagram का लगातार इस्तेमाल करता है तो ब्रेक के लिए उसे नोटिफिकेशन मिलेगा. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बाय डिफॉल्ट स्लीप मोड ऑन हो जाएगा. वहीं, इस दौरान अगर कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आते हैं तो अलर्ट बंद रहेंगे. मैसेज में ऑटो-रिप्लाई फीचर एक्टिवेट हो जाएगा. ऐसे में अगर कोई बच्चों को मैसेज करता भी है तो रिप्लाई के तौर पर सामने वाले शख्स को खुद ही मैसेज मिल जाएगा, जिसमें लिखा होगा,  'यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है.'

iPhone करो हैक और ले जाओ 16 करोड़ रुपये, Apple के ऑफर ने दिया करोड़पति बनने का मौका

AI ऐसा लगता है उम्र का अंदाजा
Meta का AI टूल यूजर की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कुछ खास चीजों पर बारीकी से ध्यान देता है. जैस- प्रोफाइल कब बनाई गई है, यूजर किसी तरह के कंटेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है. इसके अलावा प्रोफाइल में दी गई जानकारी क्या इशारा कर रही है. इस तरह की चीजों से निकाली गई डिटेल्स के आधार पर AI तय करेगा कि आपकी उम्र क्या होगी.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं.

Instagram AI

;