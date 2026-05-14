Instagram का प्राइवेसी पर पहरा सख्त! अब मैसेज में भेजी गई फोटो देखते ही तुरंत होगी गायब; जानें कैसे करें आप इस्तेमाल

Instagram Instants Feature: सोशल मीडिया पर बढ़ती प्राइवेसी चिंताओं के बीच Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर Instants लॉन्च किया है. इस फीचर के जरिए अब यूजर्स DM में ऐसी फोटो भेज सकेंगे, जो देखते ही कुछ सेकंड में अपने आप गायब हो जाएगी. खास बात यह है कि इन तस्वीरों को बिना किसी फिल्टर या एडिट के सीधे कैमरे से क्लिक करके शेयर किया जाएगा.
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Instagram New Feature: सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्राइवेसी को लेकर एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. सोशल मीडिया ऐप्स पर लोग अपने फोटो, मैसेज और चैट को लेकर अब प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहते हैं. इसी क्रम में Instagram ने बड़ा कदम उठाया है. इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए Instants नाम का एक नया और कमाल का फीचर लॉन्च कर दिया है, इस नए फीचर के जरिए अब इनबॉक्स में भेजी गई फोटो कुछ ही सेकंड में अपने आप गायब हो जाएगी. खास बात यह है कि ये तस्वीरें बिना किसी एडिट या फिल्टर के सीधे कैमरे से क्लिक करके भेजी जाएंगी. Instagram का यह भी दावा है कि यह फीचर दोस्तों के बीच रियल और पर्सनल चैट को पहले से ज्यादा मजेदार और सेफ बनाएगा.
इंस्टाग्राम का यह नया फीचर Instants ग्लोबली रोलआउट कर दिया है. यह फीचर सीधे आपके इनबॉक्स यानी DM में दिखाई देग, इसका मुख्य फोकस दोस्तों के बीच अनएडिटेड और गायब होने वाली इमेज के जरिए चैट को और भी ज्यादा रियल बनाना.
Instants फीचर इंस्टाग्राम इनबॉक्स के नीचे राइट साइड में दिखाई देगा. यहां एक छोटा सा फोटो स्टैक आइकन होगा, जो यह बताएगा कि आपके दोस्तों ने कोई नया कंटेंट भेजा है. स्टोरीज या रील्स के उलट, इसमें फोटो को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है. आप सिर्फ कैप्शन लिख सकते हैं, और वह भी फोटो खींचने से पहले. आप अपनी फोटो को सिर्फ Close Friends या Mutuals यानी वो लोग जिन्हें आप फॉलो करते हैं और वे भी आपको फॉलो करते हैं, उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं.
इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी के मुताबिक लोग अब अपनी प्रोफाइल ग्रिड पर ज्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हैं. Instants को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने दिन के कैजुअल और असली पलों को बिना किसी फिल्टर के शेयर करना चाहते हैं. जैसे ही यह फोटो रिसीवर देखेगा, तुरंत फोटो गायब हो जाएगी. यह फीचर काफी हद तक Snapchat की तरह है.
इंस्टाग्राम ने प्राइवेसी को देखते हुए कड़े नियम लागू किए हैं-
स्क्रीनशॉट ब्लॉक
यूजर्स इन तस्वीरों का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ले पाएंगे.
प्राइवेट आर्काइव
भेजने वाले के लिए यह फोटो एक साल तक आर्काइव में सेफ रहेगी, जिसे बाद में Recap बनाकर स्टोरी पर लगाया जा सकता है.
टीन सुरक्षा
टीन अकाउंट्स के लिए इसमें स्लीप मोड जो रात 10 से सुबह 7 बजे तक का होगा, इसमें डेली टाइम लिमिट जैसे फीचर्स पहले से ही एक्टिव रहेंगे.
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इंस्टाग्राम ने कुछ देशों में Instants का एक अलग ऐप भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है. इसे उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो बिना मेन इंस्टाग्राम ऐप खोले सीधे कैमरा एक्सेस करना चाहते हैं. भारत समेत दुनिया भर में यह फीचर मिलना शुरू हो गया है, अगर आपके Instagram में यह फीचर नहीं दिख रहा है, तो आपने ऐप को अपडेट करें.
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