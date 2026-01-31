Instagram ला रहा 'तगड़ा' फीचर! अब किसी की Close Friends लिस्ट से खुद को कर सकेंगे बाहर, एक क्लिक में छूट जाएगा पीछा

Advertisement
Instagram अपने प्लेटफॉर्म यूजर्स की प्राइवेसी को और स्ट्रांग करने के लिए नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. इस फीचर के बाद अब आप अपनी मर्जी से किसी के 'Close Friends'से खुद को निकाल सकेंगे. अब तक अगर कोई आपको अपने Close Friends की लिस्ट में ऐड कर देता था, तो आप खुद वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:07 PM IST
सोशल मीडिया पर 'प्राइवेसी' और 'पर्सनल स्पेस' को लेकर हर समय बहस होती रहती है. कई बार इसको लेकर लोग कंपनियों पर सवाल उठाते है. ऐसे में अब Instagram ने अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है. Instagram के इस नए प्राइवेसी फीचर के बाद अब अगर किसी ने आपको अपनी 'Close Friends' की लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो आप खुद से उस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं. इस फीचर के बाद यूजर खुद तय कर पाएंगे कि वे किसकी Close Friends लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं. इसका मतलब अब आपके पास किसी की 'सीक्रेट' लिस्ट से बाहर निकलने का दरवाजा खुल गया है. 

कैसे काम करता है Close Friends फीचर?
Close Friends फीचर को Instagram ने 2018 में लॉन्च किया था. इस फीचर के बाद यूजर्स को अपने सभी फॉलोअर्स के बजाय कुछ ही लोगों के साथ अपना कंटेंट शेयर करने का ऑप्शन मिल गया था. आने के बाद यह फीचर काफी लोकप्रिय हो गया था. इसका यूज अक्सर इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स और आम यूजर्स करते थे. लेकिन कई बार लोग बिना पूछे भी एक दूसरों को इस लिस्ट में जोड़ देते हैं, जो सामने वाले को सही नहीं लगता है. ऐसे में इस नए फीचर के बाद अब अगर कोई आपको अपनी Close Friends की लिस्ट में ऐड देता हैं, तो आप खुद वहां से बाहर निकल सकते हैं.

अब यूजर के हाथ में होगा कंट्रोल
नए फीचर के बाद अब अगर कोई आपको अपने खास दोस्तों की लिस्ट में डालता है और आप वहां नहीं रहना चाहते, तो आप खुद ही चुपचाप उस लिस्ट से बाहर निकल सकेंगे. इसके लिए सामने वाले को अलग से मैसेज करने या अनफॉलो करने की जरूरत नहीं होगी. यह फीचर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो खुद को किसी के Close Friends की लिस्ट में नहीं रखना चाहते हैं. 

नया फीचर कैसे करेगा काम? 
माना जा रहा है कि अब इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल या स्टोरी सेटिंग्स में आपको 'Leave Close Friends List' का ऑप्शन मिल सकता है. जब आप किसी की क्लोज फ्रेंड लिस्ट छोड़ेंगे, तो उस व्यक्ति को इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा. एक बार बाहर निकलने के बाद, आपको उस व्यक्ति की प्राइवेट स्टोरीज दिखना बंद हो जाएंगी. यह फीचर ठीक वैसा ही है जैसा व्हाट्सएप पर 'लीव ग्रुप' का होता है. 

कब तक मिलेगा यह अपडेट?
यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है. कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए इसे रोलआउट किया गया है. उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यह एंड्रॉयड और आईफोन (iOS) के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. 

क्यों पड़ी इस फीचर की जरूरत?
इंस्टाग्राम का यह फीचर करीबी दोस्तों के लिए लॉन्च किया था. लेकिन कई बार लोग नेटवर्किंग या दिखावे के लिए सैकड़ों लोगों को अपनी Close Friends लिस्ट में डाल देते हैं. इससे यूजर्स का फीड उन लोगों की स्टोरी से भर जाता है. अक्सर देखा गया है कि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है. ऐसे में नया फीचर यूजर्स को अपना फीड साफ रखने और 'डिजिटल क्लटर' से बचने में मदद करेगा.

