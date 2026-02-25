Instagram का नया धमाका! अब बड़ी स्क्रीन पर भी दिखेगी रील्स और पोस्ट, Google TV पर ऐसे इंस्टॉल करें App

Instagram Google TV app: अगर आप भी इंस्टाग्राम के दीवाने हैं और घंटों मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर रील्स (Reels) स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इंस्टाग्राम सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रहा. मेटा (Meta) ने आखिरकार Instagram TV ऐप को गूगल टीवी (Google TV) यूजर्स के लिए ग्लोबली रोलआउट कर दिया है. अब आप अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर, बड़े आराम से स्मार्ट टीवी पर अपने पसंदीदा रील्स, वीडियो और दोस्तों की पोस्ट देख सकेंगे. आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करेगा और आप इसे अपने टीवी पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं.

Instagram TV ऐप में क्या है खास?

अभी तक टीवी पर इंस्टाग्राम देखने के लिए आपको फोन से स्क्रीन मिररिंग या कास्टिंग का सहारा लेना पड़ता था. लेकिन अब गूगल टीवी के लिए बना यह डेडिकेटेड ऐप आपके अनुभव को बिल्कुल बदल देगा. इस ऐप के बाद अब आपको बड़ी स्क्रीन पर रील्स का मजा मिलेगा. आप अपने टीवी रिमोट के जरिए आसानी से अगली रील पर स्विच कर सकते हैं या वीडियो को पॉज या प्ले कर सकते हैं. टीवी ऐप का डिजाइन मोबाइल के मुकाबले काफी साफ-सुथरा है, ताकि दूर से देखने पर आंखों पर ज्यादा जोर न पड़े.

टीवी पर कैसे करें इंस्टॉल?

अगर आपके पास Google TV, Android TV या Chromecast है, तो आप इन आसान स्टेप्स से इसे सेटअप कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले आप अपने गूगल टीवी की होम स्क्रीन पर जाएं और 'Apps' टैब में जाकर Google Play Store खोलें.

स्टेप 2. अब सर्च बार में 'Instagram' टाइप करें.

स्टेप 3. अब यहां आपको 'Instagram for TV' का ऑप्शन दिखेगा.

स्टेप 4. अब नीचे 'Install' बटन पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में ऐप आपके टीवी में डाउनलोड हो जाएगा.

स्टेप 5. ऐप खोलने पर आपको एक QR Code दिखेगा. अपने फोन के इंस्टाग्राम ऐप से इसे स्कैन करें या स्क्रीन पर दिख रहे कोड को instagram.com/activate पर जाकर डालें.

स्टेप 6. जैसे ही आप फोन से अप्रूव करेंगे, आपकी इंस्टाग्राम फीड आपके स्मार्ट टीवी पर खुल जाएगी.

बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा

फोन की छोटी स्क्रीन के मुकाबले TV पर Instagram देखने का अलग ही मजा है. अब आप पूरे परिवार के साथ बैठकर रील्स का आनंद ले सकते हैं. ऐप खुद कंटेंट को बड़ी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करेगा और वीडियो लगातार चलते रहेंगे, जिससे बार-बार रिमोट से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

डिजिटल दुनिया में बदलाव

Instagram का यह कदम दिखाता है कि लोग अब छोटे स्क्रीन के बजाय बड़ी स्क्रीन पर सोशल मीडिया का अनुभव चाहते हैं. YouTube और TikTok पहले से टीवी पर उपलब्ध हैं और अब Instagram भी उसी लाइन में आ गया है. इस नए फीचर के बाद अब आप आराम से बैठकर, बिना फोन हाथ में लिए, सोशल मीडिया का पूरा मजा ले सकते हैं.

