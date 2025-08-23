Instagram ने बदल दिया खेल! अब Reels होंगी और भी पावरफुल, मजा होगा दोगुना
Instagram ने बदल दिया खेल! अब Reels होंगी और भी पावरफुल, मजा होगा दोगुना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram हमेशा अपने यूजर्स और क्रिएटर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के नए तरीकों पर काम करता रहा है. कंपनी ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. हाल ही में Instagram ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. यह अपडेट न केवल यूजर्स बल्कि क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:16 AM IST
Instagram ने बदल दिया खेल! अब Reels होंगी और भी पावरफुल, मजा होगा दोगुना

Instagram Link Reels Features: Instagram यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. दुनिया के सबसे फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक Instagram ने अब अपने यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए नया और खास फीचर पेश कर दिया है, जो उनके एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाने वाला है.  इंस्टाग्राम ने अब Link Reels नाम का फीचर लॉन्च कर दिया है, इस फीचर की सहायता से यूजर्स अपनी अपनी Reels में क्लिक करने के लि लिंक (Clickable Links) को भी जोड़ सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अब वे सीधे Reels के जरिए, दूसरी रील्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट पेज, या किसी भी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर भेज सकेंगे. इससे न केवल अकाउंट की उपयोगिता बढ़ेगी बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस भी और बेहतर होगा.

कमाल का है Link Reels फीचर 

Instagram लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है जिससे यूजर्स के एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाया जा सके. साथ ही क्रिएटर्स को ज्यादा से ज्यादा टूल्स मिल सकें. इसी कड़ी में कंपनी ने Link Reels फीचर लाया है.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक Instagram पर लिंक जोड़ने का ऑप्शन बहुत ही सीमित था. सिर्फ Bio या फिर Stories में “Link Sticker” के जरिए ही लिंक लगाए जा सकते थे. अब कंपनी ने नया फीचर लाया है जिसके जरिए रील में ही Link Reels का फीचर मिलेगा. अब यूजर  Reel बनाएगा या अपलोड करेगा, तो उसे Add Link का ऑप्शन मिलेगा. यहां वह किसी भी URL को डाल सकता है. Reel देखने वाले यूजर उस लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट या उस प्रोडक्ट तक जा सकते हैं.

क्रिएटर्स की होगी मौज
यह नया फीचर क्रिएटर्स और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अब अपनी Reels में ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो, इवेंट रजिस्ट्रेशन या म्यूजिक रिलीज जैसे लिंक सीधे जोड़ सकते हैं. वहीं ई-कॉमर्स ब्रांड्स और छोटे बिजनेस अपने प्रोडक्ट पेज या शॉपिंग साइट्स से सीधे सेल्स बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही बड़े ब्रांड्स अपने कैंपेन, लॉन्च इवेंट्स और स्पेशल ऑफर्स Reels के जरिए प्रमोट कर पाएंगे. Reels पर यूजर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए यह फीचर ट्रैफिक और सेल दोनों बढ़ाने में मददगार हो सकेगा.

इस तरह कर पाएंगे इस्तेमाल

इस फीचर को यूज करना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस
यूजर जब Reel बनाएगा या अपलोड करेगा तो उसे Add Link का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद वह कोई भी URL डाल सकता है. Reel पब्लिश होने पर वह लिंक दिखाई देगा और उस पर क्लिक करके वे सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे.

कब से मिलेगा यह खास फीचर
कंपनी ने इस फीचर का ग्लोबल रोलआउट शुरू कर दिया है. यानी कुछ यूजर्स को यह फीचर मिलने लगा है, वहीं बाकी लोगों को आने वाले हफ्तों में यह अपडेट दिखाई देगा. यह फीचर धीरे-धीरे सभी अकाउंट्स पर मिलना शुरू हो रहा है.

;