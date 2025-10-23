Advertisement
बदल गया Instagram का लुक! अब अपनी पसंद का चुन सकते हैं ऐप आइकॉन, ये रहा पूरा प्रोसेस

Instagram New Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram लगातार अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब कंपनी ने खास तौर पर टीन यूजर्स के लिए एक मजेदार और क्रिएटिव अपडेट रोलआउट किया है. इस नए फीचर के ज़रिए अब युवा लोग अपने इंस्टाग्राम ऐप आइकॉन को अपनी पसंद और मूड के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:17 AM IST
Instagram Custom App Icon: सोशल मीडिया की दुनिया में हमेशा कुछ नया होता रहता है और इस बार Instagram अपने युवा यूजर्स के लिए एक धमाकेदार अपडेट लेकर आया है. Meta के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने खास तौर पर टीन अकाउंट्स के लिए एक ऐसा फीचर रोलआउट किया है जो उन्हें अपनी डिजिटल पहचान को और भी स्टाइलिश बनाने का काम करेगा. अब टीन यूजर्स अपने फोन की होम स्क्रीन पर दिखने वाले इंस्टाग्राम ऐप के आइकॉन को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. यह नया फीचर कैसे काम करता है और कौन-कौन सी डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आइए विस्तार से जानते हैं...

Instagram  के इस नए फीचर्स को लेकर कंपनी का कहना है कि यह फीचर युवाओं को अपने इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस को और अधिक पर्सनल और क्रिएटिव बनाने में मदद करने का काम करेगा. मेटा के इस नए फीचर से युवा यूजर्स अपने इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस पर ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे. इंस्टाग्राम ने बताया कि नए फीचर में छह डिजाइन वाले कस्टम आइकॉन दिए गए हैं. इन्हें फेमस इलस्ट्रेटर कार्लोस ओलिवरस कोलोम और इंस्टाग्राम की डिजाइन टीम ने मिलकर तैयार किया है.

अब जानिए टीन यूजर्स ऐप का आइकन कैसे बदल सकते हैं?

टीन अकाउंट्स वाले यूजर्स इन खास आइकनों को एक्सेस करने के लिए 

इसके लिए सबसे पहले फोन के होम स्क्रीन पर इंस्टाग्राम लोगो पर टैप करना होगा.
यहीं आपको पसंदीदा डिजाइन चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा.

यूजर्स फायर, फ्लोरल, क्रोम, कॉस्मिक, स्लाइम और कुछ दूसरी अनोखी डिजाइनों में से अपने ऐप आइकन को चुन सकते हैं.

इंस्टाग्राम ने क्या कहा?

इंस्टाग्राम की डिजाइन टीम ने इस नए फीचर की घोषणा करते हुए एक पोस्ट में लिखा कि हम टीन अकाउंट्स के लिए एक क्रिएटिव अपडेट ला रहे हैं. एक कस्टमाइजेबल इंस्टाग्राम ऐप आइकन! उन्होंने आगे बताया कि यह फीचर विशेष रूप से टीन अकाउंट्स के लिए ही उपलब्ध है. इसका उद्देश्य यूजर्स को खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करना है जिससे वे अपने दोस्तों, अपने मनपसंद कंटेंट और इंस्टाग्राम पर अपने कंट्रोल पर विशेष फोकस कर सकें.

इस नए फीचर को लेकर इलस्ट्रेटर कार्लोस ओलिवरस कोलोम ने कहा कि मैं खुश महसूस कर रहा हूं कि मुझे इसमें कुछ मजा लाने का काम सौंपा गया. अगर मैं टीनएजर होता तो मैं हर दिन उस आइकन को बदलता चाहे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए या फिर उस दिन के लिए अपनी वाइब्स सेट करने के लिए.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

instagram new featureCustom App IconInstagram Teen Update

