क्या है Instagram का 'Your Algorithm' फीचर, जिससे अब फीड पर होगा आपका फुल कंट्रोल, जानिए नए फीचर की फुल डिटेल्स

Instagram Your Algorithm Feature: अगर आप भी इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो आपका सोशल मीडिया चलाने का एक्सपीरियंस बदलने वाला है. इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को एक ऐसा अधिकार देने जा रहा है, जिसका इंतजार सालों से थे. अभी तक आप क्या देखेंगे, चाहे वो ट्रेवल रील्स हों, कुकिंग हैक्स हों या फिर कैट वीडियोज यह सब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तय करता आया है. लेकिन अब मेटा ने मालिकाना वाले इस प्लेटफॉर्म ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है और नया Your Algorithm फीचर लाया है.
इंस्टाग्राम ने अपने मेन होम फीड के लिए Your Algorithm नाम का एक नया फीचर पेश किया है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स न सिर्फ यह देख सकेंगे कि इंस्टाग्राम उनके बारे में क्या सोचता है और उन्हें किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड मानता है, बल्कि वे उन टॉपिक्स को अपनी मर्जी से बदल भी सकेंगे. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी का फैसला प्लेटफॉर्म के रेकमेंडेशन सिस्टम को पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
सरल शब्दों में कहें तो, अगर आपने गलती से किसी लग्जरी कार या फिटनेस रील को कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मान लेता है कि आपको ये पसंद है और वो आपका पूरा फीड वैसी ही रील्स से भर देता है. लेकिन इस नए फीचर के बाद ऐसा नहीं होगा.
Your Algorithm फीचर के जरिए आपके सामने उन कैटेगरीज की लिस्ट होगी, जो इंस्टाग्राम ने आपके लिए चुनी हैं. अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम ने आपके इंटरेस्ट का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है, तो आप उसे तुरंत सही कर सकते हैं. इंस्टाग्राम ने इस फीचर का टेस्ट पहले रील्स और एक्सप्लोर सेक्शन में किया था, लेकिन अब इसे सबसे मुख्य जगह यानी मेन फीड पर लाया जा रहा है.
मोसेरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर इस बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि- यह सिर्फ एक फीचर की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की ओर कदम है. लोग जिस प्रोडक्ट पर हर दिन घंटों बिताते हैं, उस पर उनका पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए.
इंस्टाग्राम का रेकमेंडेशन सिस्टम हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है. क्रिएटर्स और यूजर्स अक्सर यह समझने का प्रयास करते थे कि कोई वीडियो अचानक वायरल कैसे हो जाता है या फीड में क्यों दिखने लगता है.
मोसेरी ने इसको लेकर बताया कि पहले के एल्गोरिदम मॉडल इतने कठिन थे, कि उन्हें समझना आसान नहीं था. लेकिन अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी की सहायता से, सिस्टम कंटेंट के ग्रुप्स को समझकर उन्हें इंसानी भाषा में समझा सकता है. यही कारण से इंस्टाग्राम अब आपको बता पा रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, और आपको उससे नेगोशिएट यानी बातचीत करने का मौका दे रहा है.