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क्या है Instagram का 'Your Algorithm' फीचर, जिससे अब फीड पर होगा आपका फुल कंट्रोल, जानिए नए फीचर की फुल डिटेल्स

Instagram Your Algorithm Feature: अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो अब आपको फीड पर पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलने वाला है. Meta ने नया Your Algorithm फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स अपने इंटरेस्ट्स को खुद मैनेज कर सकेंगे और यह तय कर पाएंगे कि उन्हें किस तरह का कंटेंट दिखे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:32 AM IST
क्या है Instagram का 'Your Algorithm' फीचर, जिससे अब फीड पर होगा आपका फुल कंट्रोल, जानिए नए फीचर की फुल डिटेल्स
Image Credit: Instagram पर होगा आपका कंट्रोल!

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