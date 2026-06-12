क्या है Instagram का 'Your Algorithm' फीचर, जिससे अब फीड पर होगा आपका फुल कंट्रोल, जानिए नए फीचर की फुल डिटेल्स

Instagram Your Algorithm Feature: अगर आप भी इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो आपका सोशल मीडिया चलाने का एक्सपीरियंस बदलने वाला है. इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को एक ऐसा अधिकार देने जा रहा है, जिसका इंतजार सालों से थे. अभी तक आप क्या देखेंगे, चाहे वो ट्रेवल रील्स हों, कुकिंग हैक्स हों या फिर कैट वीडियोज यह सब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तय करता आया है. लेकिन अब मेटा ने मालिकाना वाले इस प्लेटफॉर्म ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है और नया Your Algorithm फीचर लाया है.