Instagram का बड़ा बदलाव! अब किसी की Public Story बिना टैग के भी रीपोस्ट कर सकेंगे, जानिए क्या–क्या बदलेगा

पहले किसी स्टोरी को रीशेयर करने के लिए जरूरी था कि क्रिएटर आपको टैग करे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. यह अपडेट बताता है कि Instagram लोगों के बीच कंटेंट शेयर्स को और आसान बनाना चाहता है, ताकि यूजर्स तेजी से एक-दूसरे की स्टोरीज अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:10 PM IST
Instagram अपने स्टोरीज प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव ला रहा है. कंपनी अब यूजर्स को किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को बिना टैग किए रीपोस्ट करने की सुविधा दे रही है. पहले किसी स्टोरी को रीशेयर करने के लिए जरूरी था कि क्रिएटर आपको टैग करे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. यह अपडेट बताता है कि Instagram लोगों के बीच कंटेंट शेयर्स को और आसान बनाना चाहता है, ताकि यूजर्स तेजी से एक-दूसरे की स्टोरीज अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें.

iOS और Android पर फीचर रोलआउट
Instagram ने यह फीचर iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. अब जब कोई यूजर किसी पब्लिक प्रोफाइल की स्टोरी देखेगा, तो उसे “Add to Story” का नया ऑप्शन दिखाई देगा. इस बटन पर टैप करते ही वह स्टोरी सीधे आपके Story Composer में ओपन हो जाएगी. यहां पर ओरिजिनल क्रिएटर का यूजरनेम दिखाई देगा, ताकि यह स्पष्ट रहे कि कंटेंट किसका है. इसका मतलब है कि Instagram ने रीपोस्टिंग को आसान बनाते हुए क्रेडिट को भी सुरक्षित रखा है.

प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी नहीं शेयर होगी
यह सुविधा केवल पब्लिक अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है. यानी अगर कोई प्रोफाइल प्राइवेट है, तो उसकी स्टोरी किसी भी तरह से रीपोस्ट नहीं की जा सकेगी. साथ ही Instagram ने क्रिएटर्स के लिए एक और कंट्रोल जोड़ा है. क्रिएटर्स अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर “Allow Sharing to Story” को बंद कर सकते हैं. अगर यह सेटिंग ऑफ कर दी जाए, तो दर्शकों को स्टोरी पर यह नया रीपोस्ट बटन दिखेगा ही नहीं. इससे क्रिएटर्स को पूरा कंट्रोल मिलता है कि वे अपनी स्टोरी को रीशेयर होने देना चाहते हैं या नहीं.

स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत कम होगी
अब तक यूजर्स किसी की स्टोरी को शेयर करने के लिए स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे तरीके अपनाते थे. इससे न सिर्फ क्वालिटी खराब हो जाती थी, बल्कि कंटेंट पर क्रिएटर का नाम भी हट जाता था. Instagram के इस नए अपडेट के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी. अब रीपोस्टिंग पूरी तरह नेचुरल, हाई-क्वालिटी और क्रेडिट के साथ होगी. इस कदम के साथ Instagram खुद को X (Twitter) और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स के शेयरिंग मॉडल के करीब ले जा रहा है, जहां रीपोस्ट या रीशेयर एक मुख्य फीचर माना जाता है.

Instagram कर्मचारियों के लिए बड़ी पॉलिसी में बदलाव
सिर्फ ऐप में ही नहीं, बल्कि Instagram अपनी आंतरिक नीतियों में भी बदलाव कर रहा है. कंपनी ने अमेरिका में काम करने वाले अपने सभी ऑफिस-बेस्ड कर्मचारियों को यह निर्देश दिया है कि वे फरवरी 2026 से हफ्ते में पाँच दिनों ऑफिस आएं. “Building a Winning Culture in 2026” नाम की मेमो में Instagram हेड Adam Mosseri ने कहा कि ऑफिस में बैठकर काम करने से टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनता है और फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क ऑफिस में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि आमने-सामने काम करने से टीमों में ऊर्जा और गति दोनों आती है.

प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर संकेत
Instagram के इस अपडेट और नई नीति से यह साफ है कि कंपनी आने वाले समय में प्लेटफॉर्म पर “शेयरिंग कल्चर” को और मजबूत करना चाहती है. रीपोस्टिंग को आसान बनाना और ऑफिस में टीम सहयोग को बढ़ावा देना- दोनों कदम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि Instagram यूजर्स के शेयरिंग बिहेवियर और अपनी क्रिएटिव टीमों दोनों में तेजी से सुधार लाना चाहता है. आने वाले महीनों में स्टोरीज का उपयोग और आसान होगा और कंटेंट के वायरल होने की गति भी बढ़ेगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

InstagramInstagram Storyinstagram new feature

