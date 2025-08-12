Instagram या Youtube, किस प्लेटफॉर्म से होती है कंटेंट क्रिएटर्स को मोटी कमाई? जानिए सारा सच

Instagram VS Youtube Income Comparison: आजकल दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही यह मोटी कमाई का माध्यम भी है. लाखों-करोड़ों लोग Instagram और Youtube जैसे प्लोटफॉर्म्स पर कंटेट क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं. अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि इंस्टाग्राम या यूटयूब कहां से ज्यादा कमाई होती है.

Instagram से कमाई का तरीका

इंस्टाग्राम पर सीधे विज्ञापनों से पैसे कमाने का जरिया अभी फिलहाल कुछ ही लोगों तक सीमित है. कमाई के तरीके जैसे-

1- एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप किसी कंपनी के प्रॉडक्ट को बढ़ावा देते हैं और कमीशन कमाते हैं.

2- ब्रांड कोलोबोलेशन में रील्स और प्रमोशनल पोस्ट के जरिए.

3- लाइव स्ट्रिमिंग में गिफ्ट्स और बैजेस.

Instagram पर आप तेजी से फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं जिससे ब्रांड डील्स मिलने का चांस रहता है. फैशन, ट्रेवल, लाइफस्टाइल और फूड कंटेट के लिए इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है.

Youtube से कमाई का तरीका

यूटयूब पर सबसे ज्यादा कमाई का माध्यम AdSense है. आप यूटयूब पर जो वीडियो देखते हैं उस पर आने वाले विज्ञापन (Advertisment) से क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं. साथ ही यूटयूब पर इन तरीके से कमाई होती है-

1- मेंबरशिप प्लान्स

2- स्पॉन्सरशिप डील्स

3- एफिलिएट मार्केटिंग

4- सुपर थैंक्स और सुपर चैट

यूटयूब का एक बढ़िया फायदा है कि यहां लंबे टाइम तक वीडियो से पैसे आते रहते हैं. किसी पुरानी वीडियो से भी सालों बाद मुनाफा हो सकता है.

Instagram और Youtube की कमाई में अंतर

यूटयूब की बात करें तो, यह कमाई में ज्यादा स्टेबल और लंबे समय का ऑप्शन है. इसमें कंटेंट ज्यादा टाइम तक देखा जाता है और AdSense से रेगुलर पैसे आते रहते हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर अक्सर प्रमोशनल कंटेंट और ब्रांड डील्स के आधार पर होती है. लेकिन यह फॉलोअर्स और एंगेजमेंट से बदल सकती है. इसमें स्टेबल इनकम बनाकर रखना थोड़ा कठिन होता है. साथ ही यहां पर वायरल होने के चांस ज्यादा होते हैं.

Instagram और Youtube पर कितना कमा सकते हैं?

Youtube - आपके पास यूटयूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और साथ में हर महीने लाखों व्यूज आते हैं, तो आप घर बैठें आसानी से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये या फिर इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं.

Instagram- इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स जिनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स है, उन्हें एक प्रमोशनल पोस्ट के 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मिल जाते हैं. ध्यान रखें कि यह ब्रांड के बजट और डील्स की संख्या पर निर्भर करता है.