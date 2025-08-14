EXCLUSIVE: Instagram ला रहा Picks फीचर, जो बदलेगा दोस्ती का तरीका; बदला Live का भी नियम

Instagram Picks Feature: Instagram लगातार नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है और अब कंपनी एक और दिलचस्प टूल पर काम कर रही है. TechCrunch की रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम एक नया फीचर ‘Picks’ तैयार कर रहा है. यह फिलहाल इंटरनल प्रोटोटाइप स्टेज में है और इसका मकसद यूज़र्स को उनके दोस्तों के साथ कॉमन इंटरेस्ट्स के आधार पर जोड़ना है.

‘Picks’ फीचर क्या करेगा?

इस फीचर के जरिए यूज़र्स अपनी पसंदीदा फिल्में, किताबें, टीवी शो, गेम्स और म्यूजिक चुन सकेंगे. इंस्टाग्राम फिर आपके और आपके दोस्तों की पसंद की तुलना करेगा और बताएगा कि आप किन चीज़ों में मैच करते हैं. यह दोस्तों के साथ कनेक्शन को और पर्सनल बनाएगा.

इस फीचर को सबसे पहले रिवर्स इंजीनियर Alessandro Paluzzi ने नोटिस किया था. बाद में इंस्टाग्राम ने TechCrunch को इस फीचर के अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन बताया कि इसे अभी बाहरी यूज़र्स के लिए टेस्ट नहीं किया जा रहा है.

#Instagram is working on Picks Add what you're into and find overlap with friends who are all about it too pic.twitter.com/NXSqoGtqvf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025

लॉन्च की तारीख पर सस्पेंस

कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि यह फीचर कब लॉन्च होगा. लेकिन अगर इसे पब्लिक के लिए रोलआउट किया जाता है, तो यह यूज़र्स के बीच पर्सनल कनेक्शन बनाने का एक नया तरीका बन सकता है.

इंस्टाग्राम के हाल के नए फीचर्स

इंस्टाग्राम पहले भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स से आइडिया लेकर नए टूल लाता रहा है. हाल ही में कंपनी ने कई फीचर्स लॉन्च किए हैं:

• Instagram Map – स्नैपचैट के Snap Map जैसा फीचर.

• Repost – X (पहले Twitter) के रीट्वीट जैसा ऑप्शन.

• Friends Tab – इसमें आप अपने दोस्तों के पब्लिक Reels देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने लाइक, कमेंट, रीपोस्ट या क्रिएट किया है.

लाइव स्ट्रीमिंग में बदलाव

इंस्टाग्राम ने अपने लाइव स्ट्रीम फीचर में एक नया नियम लागू किया है – अब कम से कम 1,000 फॉलोअर्स वाले यूज़र्स ही लाइव जा पाएंगे. अगर आपके फॉलोअर्स 1,000 से कम हैं, तो आप अब भी वीडियो कॉल के जरिए अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे.

यह बदलाव खासकर छोटे क्रिएटर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, जो लाइव जाकर नए फॉलोअर्स पाना चाहते हैं. हालांकि, इंस्टाग्राम ने इस बदलाव की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह रिसोर्स बचाने के लिए किया गया हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग काफी एनर्जी और डेटा इस्तेमाल करती है, और अगर ऑडियंस कम हो तो यह कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होता.

FAQs

Q1. इंस्टाग्राम का ‘Picks’ फीचर क्या है?

यह एक टूल है जिसमें यूज़र्स अपनी पसंद की मूवी, किताबें, टीवी शो, गेम्स और म्यूजिक चुन सकेंगे और दोस्तों के साथ इंटरस्ट मैच देख सकेंगे.

Q2. क्या ‘Picks’ फीचर लॉन्च हो गया है?

नहीं, यह अभी इंटरनल प्रोटोटाइप है और टेस्टिंग स्टेज में है.

Q3. इंस्टाग्राम लाइव जाने के लिए अब कितने फॉलोअर्स चाहिए?

कम से कम 1,000 फॉलोअर्स.

Q4. अगर 1,000 से कम फॉलोअर्स हैं तो क्या होगा?

आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे.