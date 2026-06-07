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Instagram का नया पेड प्लान जारी! किसने आपकी Story बार-बार देखी? अब मिलेगा जवाब, बस इतने रुपये करने होंगे खर्च

Instagram Plus: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने भारत में अपनी प्रीमियम सर्विस Instagram Plus को पेश कर दिया है. इंस्टाग्राम के पेड प्लान के आते ही यूजर्स को वो सभी सीक्रेट फीचर्स मिलने जा रहे हैं, जिसकी मांग सालों से हो रही थी. अब पैसे देकर आप न सिर्फ दूसरों की स्टोरी चुपके से देख पाएंगे, बल्कि आपकी स्टोरी किसने दोबारा देखी, ये भी जान सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:17 AM IST
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