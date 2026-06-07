/Instagram का नया पेड प्लान जारी! किसने आपकी Story बार-बार देखी? अब मिलेगा जवाब, बस इतने रुपये करने होंगे खर्च

Instagram Plus price in India: क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी को किसने बार-बार देखा? या फिर आप बिना सामने वाले को पता चले उसकी स्टोरी चुपके से देखना चाहते हैं? अगर हां, तो अब आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में नए फीचर्स लाते हुए मेटा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. मेटा ने अपने इंस्टाग्राम भारतीय यूजर्स के लिए Instagram Plus नाम से एक नया पेड़ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि इस नए प्लान में आपके लिए क्या कुछ खास है और इसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे.
मेटा ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक नया पेड सब्सक्रिप्शन टियर लॉन्च किया है, जिसे Instagram Plus नाम दिया गया है. भारत में इसकी कीमत 299 रुपये प्रति महीना रखी गई है.
यह एक ऑप्शनल प्लान है. यानी, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, तो आप पहले की तरह फ्री में इंस्टाग्राम का मजा ले सकते हैं. लेकिन जो यूजर्स ₹299 का पेमेंट करेंगे, उन्हें कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे जो फ्री वाले यूजर्स को नहीं मिलेंगे.
इंस्टाग्राम प्लस का सबसे ज्यादा फायदा स्टोरी सेक्शन में देखने को मिलेगा. इसके तहत यूजर्स को ये खास टूल्स मिलेंगे-
सीक्रेट व्यूइंग
अब आप बिना सामने वाले की Viewer List में आए, चुपके से उनकी स्टोरी का प्रिव्यू देख सकेंगे.
रीवॉच काउंट
आप यह देख पाएंगे कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरी को फिर या कितनी बार देखा है.
लंबी वैलिडिटी
आपकी स्टोरी अब 24 घंटे के बजाय पूरे 48 घंटे तक लाइव रह सकेगी.
अनलिमिटेड लिस्ट
क्लोज फ्रेंड्स की तरह आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी ऑडियंस लिस्ट बना सकेंगे.
सर्च ऑप्शन
आप अपनी स्टोरी देखने वालों की लिस्ट में किसी का भी नाम सर्च कर सकेंगे.
स्टोरी सेक्शन के साथ ही मेटा ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए प्लस फीचर्स में कुछ कॉस्मेटिक और विजुअल बदलाव भी किए हैं-
सुपर हार्ट
चैट्स और इंटरेक्शंस के दौरान स्क्रीन पर एनिमेटेड Super Heart ब्लास्ट होंगे.
ज्यादा पिनिंग ऑप्शन्स
अब यूजर्स अपनी प्रोफाइल ग्रिड में 3 के बजाय 6 पोस्ट्स को पिन कर सकेंगे.
कस्टम लुक
ऐप के लिए खास आइकॉन और बायो के लिए नए फोंट्स मिलेंगे.
बिना फीड के पोस्ट
यूजर्स सीधे अपनी प्रोफाइल या हाइलाइट्स में पोस्ट डाल सकेंगे, जो उनके फॉलोअर्स के फीड में नहीं दिखेगी.
मेटा अपनी ऐप्स से कमाई बढ़ाने के लिए तेजी से पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ध्यान दे रही है. कंपनी का मानना है कि यह प्लान उन लोगों के लिए है जो ज्यादा कंट्रोल और अपनी प्रोफाइल को सबसे अलग बनाना चाहते हैं. आने वाले दिनों में इस प्लान में और भी नए फीचर्स जोड़े जाएंगे.