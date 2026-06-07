/Instagram का नया पेड प्लान जारी! किसने आपकी Story बार-बार देखी? अब मिलेगा जवाब, बस इतने रुपये करने होंगे खर्च

Instagram Plus price in India: क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी को किसने बार-बार देखा? या फिर आप बिना सामने वाले को पता चले उसकी स्टोरी चुपके से देखना चाहते हैं? अगर हां, तो अब आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में नए फीचर्स लाते हुए मेटा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. मेटा ने अपने इंस्टाग्राम भारतीय यूजर्स के लिए Instagram Plus नाम से एक नया पेड़ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि इस नए प्लान में आपके लिए क्या कुछ खास है और इसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे.