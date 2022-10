Instagram Reels: भारतीय यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम लाया दिवाली ऑफर, इस तरह Reels बनाकर कमाएं लाखों रुपये

How to Earn Money From Instagram: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का फोकस धीरे-धीरे फोटो शेयरिंग ऑप्शन से ज्यादा शॉर्ट वीडियो पर है. कंपनी ने पिछले 2 साल में अपना पूरा फोकस इसी पर लगा दिया है और इसे लेकर तमाम नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. कंपनी टिकटॉक को टक्कर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को शॉर्ट वीडियो की तरफ लाना चाहती है. इसके लिए वह उन्हें कमाई करने का ऑफर भी दे रही है. अब कमाई के बीच कंपनी दिवाली के खास मौके पर एक्स्ट्रा कमाई करने का ऑफर लेकर आई है. आइए आपको बताते हैं कंपनी के इस ऑफर के बारे में और कैसे आप इसके जरिये एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं.

ये है कंपनी का लेटेस्ट ऑफर

मेटा ने अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए Reels Play Bonus ऑफर को इंडिया में भी लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत वीडियो बनाने वाले यूजर्स को 5000 डॉलर (लगभग 4 लाख रुपये) तक का बोनस मिलेगा. अभी तक यह ऑफर अमेरिका में ही चल रहा था, लेकिन अब इसे भारतीय क्रिएटर्स के लिए भी रिलीज कर दिया गया है. इस शानदार ऑफर की वजह से अब इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के पास ब्रांड स्पॉन्सरशिप व एफिलिएट प्रोग्राम के अलावा मेटा से भी सीधे रुपये कमाने का मौका मिलेगा. इंस्टाग्राम इस ऑफर को लाने के बाद अब यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. कंपनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के मामले में टिकटॉक को पीछे छोड़ना चाहती है.

इस ऑफर को ऐसे समझें

इस ऑफर के तहत रील बनाने के बाद बोनस उसके नंबर ऑफ प्ले पर निर्भर करेगा. इसमें 165M तक प्ले को काउंट किया जाएगा. बोनस के लिए 150 रील्स तक जरूरी है. एक बार शुरू होने के बाद यूजर के पास मैक्सिमम बोनस के लिए 1 महीने तक का समय मिलेगा. बोनस को 11 नवंबर 2022 से पहले एक्टिवेट किया जा सकेगा. एलिजिबल क्रिएटर्स रील्स से तब पैसे कमा सकते हैं जब उनकी रील्स को पिछले 30 दिन में 1000 व्यूज मिले हों. कुल मिलाकर रील क्रिएटर्स के पास अभी बोनस में लाखों कमाने का शानदार मौका है.

