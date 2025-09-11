भारत में इतने यूजर्स की पसंद Instagram Reels, TV और OTT को छोड़ा पीछे, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान!
भारत में इतने यूजर्स की पसंद Instagram Reels, TV और OTT को छोड़ा पीछे, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान!

Meta Survey On Short Videos: Meta ने एक सर्वे के अनुसार बताया है कि 97% लोग ने स्वीकार किया कि वे रोजाना कम से कम एक बार शॉर्ट वीडियो जरूर देखते हैं. यानी शॉर्ट वीडियो कंटेंट अब रोजमर्रा की आदत बन चुका है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:11 PM IST
भारत में इतने यूजर्स की पसंद Instagram Reels, TV और OTT को छोड़ा पीछे, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान!

Instagram Top Short Video Platform: Meta ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत में Instagram Reels सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है. भारत में किए गए एक सर्वे के आधार पर कंपनी ने यह दावा किया है. यह सर्वे रील्स के देश में लॉन्च के पांच साल पूरे होने के मौके पर किया गया. Meta के मुताबिक, भारत में रील्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा पसंद किया जाता है. साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया है कि अब शॉर्ट वीडियो देखने की आदत टीवी और ओटीटी प्लेफॉर्म्स से आगे निकल गई है.   

यह भी पढ़े: Google का सबसे सस्ता Gemini प्लान हुआ लॉन्च, ChatGPT Go को देगा चुनौती, जानें किसमें हैं ज्यादा फायदा 

Instagram Reels भारत में टॉप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म

मेटा ने गैजेट्स 360 के साथ शेयर की रिपोर्ट में अपने रील्स प्लेटफॉर्म के बारे में बड़े दावे किए है. ये निष्कर्ष मेटा ने मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन फर्म Ipsos की मदद से किए गए एक सर्वे पर बेस्ड है. यह सर्वे इंस्टाग्राम पर Reels टैब के लॉन्च के 5 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया था. 

92% यूजर्स ने Reels को चुना
कंपनी के मुताबिक, उसने देश के 33 अलग-अलग केंद्रों से 3,500 से भी अधिक लोगों का सर्वे किया था. सर्वे में 92% लोगों ने कहा कि वे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए रील्स को बाकी प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा पसंद करते हैं.  मेटा ने सर्वे में शामिल दूसरे प्रतिस्पर्धियों का नाम नहीं बताया है. 

OTT और टीवी की तुलना में शॉर्ट वीडियो आगे
Meta ने दावा किया कि 97% लोगों ने स्वीकार किया वे दिन में एक बार जरूर शॉर्ट वीडियो देखते हैं. इसकी तुलना में 83% लोग रोजाना टीवी देखते हैं. अप्रैल 2025 के 'Online Video Consumption of Digital India' अध्ययन के मुताबिक, 82% लोग डेली सोशल मीडिया का यूज करते हैं. वहीं टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए यह आंकडे़ क्रमश: 78% और 43% है.
 
Reels क्रिएटर्स के लिए 33% ज्यादा एंगेजमेंट
मेटा का कहना है कि इंस्टाग्राम रील्स अन्य प्लेटफॉर्म्स की तुलना में क्रिएटर्स के लिए 33% ज्यादा एंगेजेंट देता है. फेशन/ट्रेंड और स्टाइल में 40%, ब्यूटी और मेकअप में 20% और म्यूजिक और फिल्मों में 16% की खपत हैं. कंपनी ने यह भी दावा किया कि रील्स ब्रांड्स डिस्कवरी में मदद करता है. क्योंकि सर्वे में 80% लोगों ने कहा कि वे प्लेटफॉर्म पर ब्रांड खोजते हैं. 

यह भी पढ़े: Noise का नया धमाका! पानी और पटकने पर भी नहीं होगा Smartwatch को नुकसान,जानें कीमत और दमदार फीचर्स 

Reels Ads ज्यादा असरदार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Reels विज्ञापन लंबे वीडियो विज्ञापनों की तुलना में 2x बेहतर टॉप-ऑफ-माइंड रिकॉल और 4x मजबूत संदेश से जुड़ाव प्रदान करते हैं. इसके साथ ही, लंबे फॉर्म स्किपेबल वीडियो एड्स की तुलना में ये ब्रांड मैट्रिक्स को बढ़ाने में 1.5x ज्यादा असरदार होते हैं. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

instagram reelsMeta Survey

