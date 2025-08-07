Instagram Reposting: Reel के नए फीचर से मचा बवाल, यूजर्स बोले- ये तो TikTok की पूरी कॉपी है
Instagram Reposting: Reel के नए फीचर से मचा बवाल, यूजर्स बोले- ये तो TikTok की पूरी कॉपी है

reposts instagram: Instagram पर अब आप किसी भी पब्लिक Reel या पोस्ट को दोबारा अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे Repost कहा जाता है. सोशल मीडिया पर इन बदलावों को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है. कुछ लोग इसे TikTok की नकल भी कह रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:46 AM IST
Instagram Reposting: Reel के नए फीचर से मचा बवाल, यूजर्स बोले- ये तो TikTok की पूरी कॉपी है

Instagram Reposting: Meta ने बुधवार को Instagram के लिए कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें Repost, लोकेशन शेयरिंग मैप, और नया ‘Friends’ सेक्शन शामिल है. इन बदलावों का मकसद यूजर्स को एक-दूसरे से ज्यादा जुड़ने का मौका देना है और नए कंटेंट को एक्सप्लोर करना आसान बनाना है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इन बदलावों को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है. कुछ लोग इसे TikTok की नकल भी कह रहे हैं.

Instagram पर Reposting क्या है?
Instagram पर अब आप किसी भी पब्लिक Reel या पोस्ट को दोबारा अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे Repost कहा जाता है. जब आप किसी पोस्ट को Repost करते हैं, तो वह आपके प्रोफाइल में एक अलग “Reposts” टैब में दिखाई देगा और आपके फॉलोअर्स की फीड में भी जा सकता है.

इसके फायदे:
• आप अपनी पसंद की चीजें अपने दोस्तों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं.
• क्रिएटर्स को भी इससे फायदा मिलेगा क्योंकि उनके Reels या पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं.

 Repost कैसे करें:
1. किसी भी पब्लिक Reel या पोस्ट पर Repost आइकन पर टैप करें.
2. एक thought bubble खुलेगा, जिसमें आप चाहें तो एक नोट भी जोड़ सकते हैं.
3. फिर Save पर टैप करें और Repost हो जाएगा.

Instagram Map फीचर क्या है?
Instagram Map एक नया फीचर है जो आपको आपके दोस्तों या फेवरेट क्रिएटर्स की लोकेशन के हिसाब से उनकी एक्टिविटी दिखाता है.
• आप देख सकते हैं कि कौन कहां से पोस्ट कर रहा है, और नए या इंटरेस्टिंग जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.
• इससे Instagram अब सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप नहीं, बल्कि एक तरह का लोकेशन-बेस्ड सोशल नेटवर्क भी बनता जा रहा है.

Instagram पर क्यों हो रही आलोचना?
Instagram के ये नए फीचर्स खासकर Repost फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है. यूजर्स का कहना है कि Instagram अब खुद की कोई पहचान नहीं बचा रहा और लगातार दूसरों की कॉपी कर रहा है.
• एक यूजर ने लिखा:“पहले Snapchat से Stories कॉपी किया, फिर TikTok से Reels और अब Twitter से Repost. Instagram की अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं है.”
• एक अन्य यूजर का कमेंट: “Instagram TikTok बनने के लिए बहुत बेताब है, अब Reels को भी Repost कर सकते हैं.”

असल में TikTok में भी ऐसा ही फीचर है जहां आप किसी और की वीडियो को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो उनके For You पेज पर दिखाई देती है, लेकिन प्रोफाइल पर नहीं.

FAQs

Q1. Instagram में Repost कैसे करें?
A. किसी भी पब्लिक पोस्ट या Reel पर Repost आइकन दबाएं, एक छोटा नोट जोड़ें और Save करें.

Q2. Instagram Map से क्या फायदा होगा?
A. इससे आप अपने दोस्तों या फेवरेट क्रिएटर्स की लोकेशन-आधारित पोस्ट्स देख सकते हैं और नए जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

Q3. Instagram पर आलोचना क्यों हो रही है?
A. लोग कह रहे हैं कि Instagram खुद की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखता और TikTok व Twitter जैसे ऐप्स की कॉपी कर रहा है.

;