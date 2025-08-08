Instagram Live Location Feature: अब देख पाएंगे दोस्तों की लाइव लोकेशन, जानिए कैसे करें इसे बंद

Instagram New Feature: Instagram ने अमेरिका में एक नया फीचर लॉन्च किया है जो Snap Maps जैसा है. यह यूजर्स को अपने दोस्तों के साथ रियल-टाइम लोकेशन शेयर करने और उनकी लोकेशन लाइव मैप पर देखने की सुविधा देता है. उम्मीद है कि यह फीचर जल्द ही भारत में भी आएगा. इस फीचर को आप Messages टैब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकेशन शेयरिंग डिफॉल्ट रूप से बंद रहती है. इसे आपको खुद मैन्युअली ऑन करना होगा.

लोकेशन शेयरिंग के फायदे और खतरे

लोकेशन शेयरिंग प्लान बनाने, दोस्तों की लोकेशन देखने या इवेंट में मिलने जैसी चीजों के लिए उपयोगी हो सकती है. लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर प्राइवेसी रिस्क भी आते हैं, जैसे:

• टार्गेटेड विज्ञापन के लिए डेटा का इस्तेमाल

• स्टॉकिंग या पीछा करना

• अब्यूजिव रिलेशनशिप में लोकेशन का गलत इस्तेमाल

इसी वजह से यूजर्स को यह फीचर ऑन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

Instagram ने दिए मजबूत प्राइवेसी कंट्रोल

Instagram ने इस फीचर में कई प्राइवेसी ऑप्शन दिए हैं, जिनसे आप तय कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन कौन देख सकता है:

• सभी फॉलोअर्स जिन्हें आप भी फॉलो करते हैं

• सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स

• चुने हुए लोग

• या कोई नहीं

ध्यान दें कि हर बार जब आप Instagram खोलते हैं, तो लोकेशन अपडेट होती है. अगर आप 24 घंटे तक ऐप नहीं खोलते, तो लोकेशन अपने आप गायब हो जाती है.

Instagram मैप पर आइकॉन का मतलब

• Blue Arrow (नीला तीर): आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं.

• Red Dot (लाल बिंदु): आप लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं.

• Orange Triangle (नारंगी त्रिकोण): आपके डिवाइस में लोकेशन परमिशन बंद है.

भले ही आप अपनी लोकेशन शेयर न करें, फिर भी आप दूसरों की शेयर की गई लोकेशन देख सकते हैं.

लोकेशन शेयरिंग कैसे बंद करें

अगर आप प्राइवेसी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

1. Instagram खोलें

2. टॉप राइट में Arrow आइकॉन दबाकर Messages में जाएं

3. इनबॉक्स के ऊपर मौजूद Map पर टैप करें

4. टॉप राइट में Settings Gear आइकॉन दबाएं

5. अपनी लोकेशन शेयरिंग प्रेफरेंस चुनें

6. Update पर टैप करके सेव करें

आप चाहें तो किसी खास व्यक्ति को लोकेशन देखने से रोक सकते हैं, भले ही आपने बड़े ग्रुप के साथ शेयरिंग ऑन की हो.

टीन्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल

भारतीय पैरेंट्स के लिए Instagram ने सुपरविजन फीचर जोड़ा है. अगर किसी टीनेजर ने लोकेशन शेयरिंग ऑन की, तो पैरेंट्स को नोटिफिकेशन मिलेगा और वे देख सकेंगे कि उनका बच्चा किसके साथ लोकेशन शेयर कर रहा है.

FAQs

Q1: क्या यह फीचर भारत में भी आएगा?

अभी यह सिर्फ अमेरिका में लॉन्च हुआ है, लेकिन जल्द ही भारत में भी आने की उम्मीद है.

Q2: लोकेशन शेयरिंग कितने समय के लिए रहती है?

अगर 24 घंटे तक ऐप नहीं खोली, तो लोकेशन अपने आप हट जाती है.

Q3: क्या पैरेंट्स बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं?

हां, सुपरविजन फीचर ऑन होने पर पैरेंट्स को नोटिफिकेशन मिलेगा और वे शेयरिंग डिटेल्स देख सकते हैं.