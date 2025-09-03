TikTok की एंट्री से पहले Instagram ने खेला बड़ा दाव, कर दिया इस बड़े फीचर का ऐलान!

Instagram PIP Feature: भारत में TikTok की वापसी को लेकर लगातार खबरें आ रही है. इससे यूजर्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है. इसी बीच इंस्टाग्राम भी अपने यूजर्स के लिए बड़ा धमाका लाने की तैयारी में है. खबर सामने आई है कि इंस्टा जल्द ही एक नया पिक्चर-इन-पिक्चर (PIP) मोड लॉन्च करने वाला है. ये सेम फीचर टिकटॉक पर पहले से ही मौजूद है. ऐसे में Instagram का नया अपडेट शॉर्ट वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देगा.

यह भी पढ़े: बार-बार लीक हो रहा Wi-Fi Password? इन स्मार्ट सेटिंग्स से रहेगा सिक्योर, नेट की स्पीड भी होगी डबल

WhatsApp चैट करते हुए भी चलेंगी Reels

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टा पर TikTok जैसे एक और फीचर जल्द आने वाला है. कंपनी रील्स के लिए पिक्चर-इन-पिक्चर (PIP) मोड पर टेस्टिंग कर रही है. इस नए फीचर की मदद से आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के साथ-साथ दूसरे ऐप्स जैसे- WhatsApp या ब्राउजर भी यूज कर पाएंगे. फोन की स्क्रीन पर फ्लोटिंग विंडो में रील्स चलती रहेंगी और मल्टीटास्किंग का मजा ले सकेंगे.

थ्रेड्स पर लीक हुए फीचर के स्क्रीनशॉट

ऐप रिसर्चर Radu Oncescu ने इंटाग्राम के इस नए फीचर की टेस्टिंग की जानकारी दी है. उन्होंने इस फीचर का स्क्रीनशॉट थ्रेड्स पर शेयर भी किया है. इसके साथ ही Meta ने भी इसकी टेस्टिंग कन्फर्म कर दी. फिलहाल ये फीचर अभी चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. इसे खासतौर पर मोबाइल फोन पर मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है.

यह भी पढ़े: बारिश के मौसम में मोबाइल नेटवर्क ने कर दिया परेशान? ये आसान टिप्स दूर करेंगे हर समस्या

ऐप बंद करने पर भी दिखेंगी Reels

इंस्टा के Picture-in-Picture फीचर की टेस्टिंग के लिए चुनें गए यूजर्स को ऐप का यूज करते टाइम एक पॉप-अप विंडों दिखाई देती है. जिसमें उन्हें इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है. इसे एक्टिवेट करने के बाद स्क्रीन पर रील्स छोटी विंडों में चलती रहती है. ये विंडों ऐप बंद करने के बाद भी दिखाई देती है. यह फीचर YouTube के PIP मोड जैसा ही अनुभव देगा.

YouTube और TikTok को देगा टक्कर

इसके साथ ही यूजर्स अपनी सुविधा के हिसाब से इंस्टा की सेटिंग में जाकर इस फीचर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम इस फीचर को YouTube और TikTok को टक्कर देने के लिए लॉन्च कर रहा है. Instagram टिकटॉक को भारत में एंट्री से पहले ही पछाड़ने की जोर शोर से तैयार कर रहा है.