Instagram पर ये गलती की तो 'Zero' हो जाएंगे व्यूज! सिर्फ 5 का खेल शुरू; रातों-रात बदल गया नियम

Instagram Update: Instagram यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अब प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और रील्स अपलोड करने के निमय में बदलाव हो गया है. जिसके बाद से ढेर सारे हैशटैग लगाने की आजादी खत्म हो गई है! Instagram ने 5 का नियम लागू कर दिया है.
Instagram Update: Instagram यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. अगर आप भी Instagram पर पोस्ट और वीडियो अपलोड करते हैं तो अब आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी भारी पड़ सकती है. यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Instagram ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है. अब पोस्ट और रील्स में मनचाहे ढेर सारे हैशटैग लगाने का दौर खत्म होने वाला है. Instagram ने नया 5 का नियम का लागू कर दिया है. अगर आप क्रिएटर या फिर यूजर हैं और इस नियम को नहीं मानते हैं तो आपके व्यूज काफी कम हो सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है Instagram का नया 5 का नियम.
Instagram ने पोस्ट और वीडियो अपलोड को लेकर नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब यूजर पोस्ट या वीडियो अपलोड के दौरान सिर्फ 5 हैशटैग ही इस्तेमाल कर सकते हैं. Meta के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने हैशटैग इस्तेमाल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
Instagram प्रमुख एडम मोसेरी ने इस नियम को लेकर घोषणा की है कि प्लेटफॉर्म अब एक पोस्ट या रील में सिर्फ 5 हैशटैग तक ही सीमित कर रहा है. यह बदलाव फॉलो हैशटैग फीचर को हटाने के लगभग-लगभग एक महीने बाद लाया गया है. अब आप अपनी पोस्ट के नीचे लंबी-चौड़ी हैशटैग की लिस्ट नहीं लगा पाएंगे.
क्यों लिया गया यह फैसला
Instagram काफी समय से Hashtag Stuffing की समस्या से परेशान है. अक्सर यूजर्स व्यूज और विजिबिलिटी पाने के लिए पोस्ट से न मतलब रखने वाले बहुत ज्यादा हैशटैग भर देते थे. कंपनी का कहना है कि यह नया नियम यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और स्पैम कम करने के लिए लाया गया है.
जेनेरिक टैग्स से बचें
इसके साथ ही कंपनी ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि #reels या #explore जैसे कॉमन हैशटैग्स लगाने से रीच नहीं बढ़ती है बल्कि यह आपकी पोस्ट की परफॉरमेंस को और खराब कर सकता है.
एडम मोसेरी की खरी-खरी
एडम मोसेरी ने इंस्टाग्राम एडवाइस चैनल पर क्रिएटर्स की गलतफहमी दूर करते हुए यह भी कहा कि हैशटैग केवल Search में मदद करते हैं. ये आपकी Reach नहीं बढ़ाते. उन्होंने सलाह दी कि क्रिएटर्स को एल्गोरिद्म से खेलने के बजाय ऐसे कंटेंट पर फोकस करना चाहिए जो उनकी ऑडियंस को पसंद आए.साथ ही यूजर्स को सलाह दी गई है कि अगर आप 5 हैशटैग से ज्यादा यूज करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी रीच पर पड़ेगा और वह तेजी से गिर सकती है.
