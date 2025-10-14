Instagram हुआ बच्चों के लिए और सख्त, बनाया नया नियम... जानें अब किन-किन चीजों पर लगा दिया पहरा

Instagram लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए यह और फ्रेंडली बन पाए और सुरक्षा के साथ भी कोई समझौता न करना पड़े हैं. ऐसे में अब Instagram ने हाल ही में टीनेजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अपडेट किया है. अब प्लेटफॉर्म पर सभी युवा यूजर्स को ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा जो PG-13 मूवी की तरह सुरक्षित हो. इसका मतलब है कि उन्हें अब संवेदनशील या उम्र के हिसाब से अनुचित कंटेंट नहीं दिख पाएगा. यह चेंज बाय डिफॉल्ट ही लागू हो जाएगा. Meta ने पहले भी स्पेशल टीनेज अकाउंट्स का फीचर लॉन्च किया था और अब यह नया अपडेट उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है.

ये चीजें नहीं देख पाएंगे युवा

Instagram के नए PG-13 नियम के तहत अब टीनेजर्स को ऐसे फोटो और वीडियोज नहीं दिखेंगे जिनमें अश्लील शब्दों, खतरनाक स्टंट या गलत व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कंटेंट दिखाया गया हो. इसमें ऐसे पोस्ट भी शामिल हैं, जिनमें नशे से जुड़ी चीजें दिखाई जाती थीं.

अब और सख्त किया गया नियम

Meta ने Instagram पर किशोरों की सुरक्षा के लिए इस नए नियम को एक जरूरी कदम बताया है. उनका कहना है कि पहले भी कोशिश की गई थी कि आपत्तिजनक कंटेंट को छुपाया जाए, लेकिन ये हमेशा असरदार नहीं रह पाया. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया था कि टीनेज अकाउंट्स पर अब भी ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा था जो उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं था. यही कारण है कि अब PG-13 लिमिट को लागू किया गया है, ताकि युवाओं को ऐसे कंटेंट से बचाया जा सके.

Instagram के PG-13 नियमों में टीनेजर्स को किन चीजों का करना होगा सामना-

आपत्तिजनक कंटेट- Instagram पर अब टीनेजर्स के लिए कंटेंट से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है. इसके तहत टीनेजर्स यूजर्स ऐसे अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो अक्सर उम्र के हिसाब से अश्लील कंटेंट शेयर करते हैं. अगर कोई टीनेजर पहले से ऐसे अकाउंट को फॉलो कर रहा है, जैसे जिनके बायो में OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, तो अब वो न तो उनकी पोस्ट देख पाएंगे, न मैसेज भेज पाएंगे और न ही उनके कमेंट्स उन्हें दिखाई देंगे.

अकाउंट प्रोटेक्शन- Instagram पर अब ऐसे अकाउंट्स जो उम्र के हिसाब से अनुचित कंटेंट शेयर करते हैं, उन्हें टीनेजर्स को फॉलो करने की इजाजत नहीं होगी. ये अकाउंट्स टीनेजर यूजर्स को प्राइवेट मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे और न ही इन्हें उनकी पोस्ट पर कमेंट करने दिया जाएगा.

सर्च और AI से बातों पर भी लगाम- Instagram अब संवेदनशील विषयों से जुड़े सर्च शब्दों को ब्लॉक करने का दायरा और बड़ा कर रहा है. पहले जहां सिर्फ आत्महत्या या ईटिंग डिसऑर्डर जैसे टॉपिक ब्लॉक होते थे, वहीं, अब इसमें 'alcohol' या 'gore' जैसे शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं, चाहे वो गलत स्पेलिंग में ही क्यों न लिखे गए हों. साथ ही, Instagram अब PG-13 नियमों को AI चैट्स और एक्सपीरियंस पर भी लागू करेगा, ताकि जब टीनेजर्स AI से बात करें तो उन्हें उम्र के हिसाब से सुरक्षित और सही जवाब ही मिलें.

पैरेंटल कंट्रोल्स- Instagram पर अब पैरेंटल कंट्रोल्स को और मजबूत किया गया है, ताकि टीनेजर्स को सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव मिल सके. सबसे जरूरी बात ये है कि टीनेजर्स तब तक खुद से PG-13 कंटेंट सेटिंग्स को बदल नहीं पाएंगे, जब तक उनके माता-पिता या गार्जियन की परमिशन न हो. Meta ने एक और सख्त सेटिंग शुरू की है जिसे 'लिमिटेड कंटेंट' का नाम दिया गया है. अगर पेरेंट्स चाहें तो इसे एक्टिव कर सकते हैं. इससे और भी ज्यादा कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा और टीनेजर्स किसी पोस्ट पर कमेंट देखना, करना या रिसीव करना भी नहीं कर पाएंगे.