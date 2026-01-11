Instagram चलाने वाले सावधान! 1.75 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक, हैकर्स के इस मैसेज से बच पाए तो ही बचेगा अकाउंट!

Instagram Data Breach: सोशल मीडिया पर हर दिन हैकिंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. हैकर्स नए-नए तरीकों से लोगों के अकाउंट को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला सामने आया है Instagram से. जहां करोड़ों यूजर्स के अकाउंट पर बड़ा खतरा आ गया है. हाल ही में हुए एक बड़े Data Breach में लगभग 1.75 करोड़ यूजर्स की प्राइवेट जानकारी लीक हो गई है. साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स के मुताबिक यह डेटा एक मशहूर हैकिंग फोरम पर सार्वजनिक किया गया है जिसके बाद से ही यूजर्स को उनके ईमेल पर पासवर्ड रिसेट करने के फेक और संदिग्ध नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं.

क्या-क्या जानकारी हुई लीक?

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार लीक हुए डेटा में यूजर्स के पूरे नाम, यूजरनेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि पासवर्ड इस लीक का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल करके हैकर्स अब लोगों के अकाउंट्स को फिशिंग स्कैम के जरिए टारगेट कर सकते हैं.

कैसे हुआ यह हमला?

साइबर सुरक्षा फर्म मालवेयरबाइट्स (Malwarebytes) को सबसे पहले इस लीक के बारे में जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि यह डेटा Solonik नाम के एक हैंडल द्वारा डार्क वेब पर शेयर किया जा रहा है. जानकारों का मानना है कि हैकर्स ने इंस्टाग्राम के API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की एक कमी का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर डेटा चोरी की है. बता दें कि यह डेटा साल 2024 के आखिरी में निकाला गया था लेकिन इस हफ्ते इसे पूरी तरह से डार्क वेब के अवैध मार्केट में उपलब्ध करा दिया गया है.

Cybercriminals stole the sensitive information of 17.5 million Instagram accounts, including usernames, physical addresses, phone numbers, email addresses, and more. pic.twitter.com/LXvjjQ5VXL — Malwarebytes (Malwarebytes)

पासवर्ड रिसेट स्कैम से रहिए सावधान

डेटा लीक होने के बाद से ही दुनिया भर के यूजर्स को इंस्टाग्राम से पासवर्ड रिसेट करने हूबहू ऑफिशियल मेल के जैसे जीमेल पर मैसेज आ रहे हैं. हैकर्स इसे नोटिफिकेशन फटीग टेक्नोलॉजी कहते है. इसमें यूजर को इतने ईमेल भेजे जाते हैं कि वह परेशान होकर गलती से किसी गलत लिंक पर क्लिक कर देता है या धोखे से अपना 2FA कोड हैकर्स को दे देता है.

Instagram की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है. हालांकि कंपनी यूरोपीय संघ में अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत प्राइवेसी डैशबोर्ड में सुधार करने पर काम कर रही है.

अपने अकाउंट को कैसे रखें सेफ?

2FA ऑन करें साथ ही SMS की जगह गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप्स की मदद लें.

किसी भी मेल पर क्लिक करने से पहले ऐप की सेटिंग्स में जाकर Emails from Instagram टैब देखें कि आया हुआ ईमेल असली है या नहीं.

एक नया और मजबूत पासवर्ड सेट करें जो किसी और वेबसाइट पर इस्तेमाल न किया गया हो.

