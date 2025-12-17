Instagram यूजर्स की मौज! अब मोबाइल छोड़िए, टीवी पर ऐसे देखें अपनी पसंदीदा रील्स; आ गया नया App

Instagram for TV App: सोशल मीडिया के दीवानों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है! अब आप अपनी पसंदीदा Instagram Reels सिर्फ मोबाइल फोन पर ही नहीं बल्कि सीधे TV स्क्रीन पर भी देख सकेंगे. मेटा और अमेजन ने हाथ मिलाते हुए स्मार्ट टीवी लवर्स के लिए एक बड़ा अपडेट दिया है. साथ ही नया ऐप लॉन्च कर दिया है. Amazon और Meta की नई पार्टनरशिप के तहत लॉन्च हुए ऐप से यूजर्स टीवी स्क्रीन पर रील्स देख सकेंगे, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मजा दोगुना कर सकते हैं.

इतना ही नहीं नए ऐप में मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट और कंटेंट सर्च जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं जो आपके टीवी एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बना देंगे. इस नए ऐप का नाम Instagram for TV है. इस ऐप की मदद से अब यूजर्स अपने Fire TV पर Reels देख और शेयर कर सकते हैं. ऐप Amazon Appstore से आप डाउनलोड कर सकते हैं.

इस नए ऐप पर यूजर्स अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को सर्च कर सकते हैं, Reels को लाइक कर सकते हैं और यहां तक की कमेंट्स पढ़ भी सकते हैं. ऐप का इंटरफेस पूरी तरह Instagram के मोबाइल ऐप की तहर है और यूजर्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नए वीडियो दिखाई देंगे.

अब जानिए इस नए ऐप के खास फीचर्स

इस नए ऐप की सहायता से आप टीवी पर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स की रील्स देख सकेंगे.

ऐप में सर्च का ऑप्शन भी है जिससे आप अपने पसंदीदा क्रिएटर्स या किसी खास टॉपिक को सर्च कर सकते हैं.

अगर घर में एक से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इस ऐप में 5 अलग-अलग अकाउंट्स लॉगिन किए जा सकते हैं.

यूजर्स न सिर्फ वीडियो देख पाएंगे, बल्कि उन्हें लाइक भी कर सकेंगे और दूसरों के कमेंट्स और रिएक्शंस पढ़ सकेंगे.

यह ऐप भी मोबाइल की तरह इंस्टाग्राम के उसी एल्गोरिदम पर काम करेगा जो आपकी पसंद के हिसाब से आपको कंटेंट सजेस्ट करता है.

किन डिवाइसेस पर करेगा काम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह ऐप अमेरिका में Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Stick HD, 2-Series, 4-Series और Omni QLED Series जैसे चुनिंदा डिवाइसेस पर उपलब्ध है. इसे अमेजन ऐपस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. हाल ही में अमेजन ने नया Fire TV Stick 4K Select लॉन्च किया है. यह डिवाइस 4K Ultra HD और HDR10+ को सपोर्ट करता है और अमेजन के नए Vega OS पर चलता है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही Instagram for TV का सपर्ट भारतीय यूजर्स को भी मिलेगा.

