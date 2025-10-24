Advertisement
पुराने से पुराना गीजर बनेगा Smart, बोलने से करेगा काम! बस कर लीजिए ये छोटा सा 'जुगाड़', हजारों की होगी बचत

How to Make Old Geyser Smart: अगर आपके घर में पुराना गीजर है और आप नया स्मार्ट गीजर लेने का सोच रहे हैं तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं! सिर्फ एक छोटे जुगाड़ से आप अपने पुराने गीजर को स्मार्ट बना सकते हैं. जिसके बाद आपका गीजर मोबाइल या आवाज से कंट्रोल किया जा सकेगा. साथ ही टाइमर सेट करने की सुविधा से सुबह उठते ही या शाम को नहाने के लिए गर्म पानी तुरंत मिलेगा. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:08 AM IST
Convert Old Geyser to Smart Geyser: क्या आपके घर में पुराना गीजर है और आप स्मार्ट गीजर लेने के लिए उसे बदलना चाहते हैं? जवाब अगर हां तो बिना गीजर बदले भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है. आप अपने पुराने गीजर को नया जैसा बिलकुल स्मार्ट बना सकते हैं वो भी बहुत ही कम खर्च में. स्मार्ट गीजर आपकी आवाज से चलेगा और आपके कहने पर मिनटों में पानी गर्म कर देगा. सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ही एक ट्रिक बताने जा रहा है जिससे आपका पुराना गीजर बिलकुल नया जैसा स्मार्ट हो जाएगा. आइए जानते हैं कैसे.

पुराना गीजर बनेगा नया जैसा स्मार्ट 
आप अपने पुराने गीजर को स्मार्ट गीजर में बदल सकते हैं सिर्फ एक स्मार्ट प्लग की सहायता से. ध्यान रहे गीजर अधिक बिजली खपत करता है इसलिए 16 एम्पियर वाला स्मार्ट प्लग आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इसके बाद गीजर का स्विच स्मार्ट स्विच से बदलें और प्लग को वाई-फाई से कनेक्ट करें. अब आप अपने मोबाइल से कहीं से भी गीजर को ऑन-ऑफ कर सकते हैं. वहीं अगर आपके पास Amazon Alexa है तो आप अपने गीजर को आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं. मार्केट में ऐसे बहुत से प्लग मिलते हैं जो स्मार्ट होते हैं और उन्हें आसानी से मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है.

सिर्फ बोलने से होगा काम
आजकल ज्यादातर स्मार्ट प्लग Amazon Alexa और Google Assistant जैसे स्मार्ट स्पीकर से लैस होते हैं. बस अपने स्मार्ट प्लग को Alexa या Google Home ऐप में Linked Devices में कनेक्ट करें और इसे  Geyser नाम दें. इसके बाद सिर्फ आपकी आवाज से ही गीजर को कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे बोलें Alexa, turn on Geyser’ या ‘Hey Google, turn off Geyser, गीजर तुरंत ऑन-ऑफ हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Robots की फौज तैयार कर रहे Elon Musk, होंगे इंसानों से 5 गुना तेज, क्या है Plan?

सुबर उठते ही मिलेगा गर्म पानी
सिर्फ यही नहीं स्मार्ट प्लग की लिस्ट में कुछ ऐसे भी प्लग शामिल हैं जिनमें आपको टाइमर सेट करने की सुविधा भी मिल जाती है. इनमें आप हर दिन सुबह के लिए अपने आप ऑन होने का टाइम सेट कर सकते हैं जिसके बाद ये ऑटो कट ऑफ हो जाते हैं. यानी इस तरह आपको सुबह उठते ही गर्म पानी नहाने के लिए मिलेगा, बिलकुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगर आप शाम को नहाना पसंद करते हैं तो आप शाम के लिए भी अलग से टाइमर सेट कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः मंहगे रीचार्ज की टेंशन खत्म...इस कंपनी ने घटा दी ₹199 वाले प्लान की कीमत

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

