Instamart की सेल में बंपर डिस्काउंट का धमाका! Extra बचत के लिए इन स्मार्ट Tips को तुरंत करें फॉलो

Instamart की Quick India Movement Sale 19 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है. इसे भारत की पहली बड़ी क्विक कॉमर्स सेल माना जा रहा है. इस सेल में 50,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर 50% से 90% तक की भारी छूट दी जाएगी. इतना ही नहीं आपका सामान भी सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर किया जाएगा. इस सेल में कई स्मार्टफोन और लैपटॉप और इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स पर बंपर ऑफर मिलने वाला है. इस लिस्ट में OnePlus, OPPO, realme, Lenovo, ASUS, Plum, Tresemme, LEGO और Barbie जैसे ब्रांड्स भी शुमार हैं. वहीं, कंपनी ने ज्यादा बचत के लिए कुछ खास टिप्स भी ग्राहकों के साथ शेयर किए हैं.

खरीदारी होगी और किफायती

दरअसल, Instamart ने कई बैंकों के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है, ताकि सेल के दौरान ग्राहकों को एक्स्ट्रा छूट और कैशबैक का फायदा मिल सके. ऐसे में सेल की शुरुआत होने से पहले चलिए जानते हैं किन बैंकों के कार्ड्स पर कंपनी दे रही सबसे ज्यादा डिस्काउंट

इन बैंकों के कार्ड्स का करें इस्तेमाल

Axis Bank: अगर आप खरीदारी के लिए Axis Bank के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है. अगर आपका ऑर्डर 1,200 रुपये से ज्यादा का है तो आपको 10% की छूट मिलेगी. यह डिस्काउंट 1,000 रुपये तक दिया जा सकता है.

ICICI Bank: इस कार्ड से 1,250 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. यह छूट 1,000 रुपये तक दी जा सकती है.

RBL Bank: शॉपिंग के लिए इस RBL बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करने पर 7.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा. अगर आप 1,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो आपको 1,000 रुपये तक का ही डिस्काउंट मिल सकता है.

HSBC Bank: HSBC बैंक के कार्ड पर 5% की छूट मिल रही है. अगर आप 1,500 रुपये से ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है.

Swiggy HDFC Bank Credit Card: इस कार्ड से खरीदारी करने पर सभी ऑर्डर्स पर 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक दिया जाएगा.

IDFC Bank: IDFC के कार्ड पर 5% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. इस कार्ड का इस्तेमाल कर अगर 1,000 रुपये की खरीदारी की जाती है तो इस पर 1,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है.

AU Bank: इस बैंक के कार्ड पर भी 5% का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप 3,000 रुपये की खरीदारी करेंगे तो आपको 1,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है.

Instamart ने लॉन्च किया नया फीचर

बता दें कि इस ऑफर के अलावा Instamart ने सेल की शुरुआत होने से पहले एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिसे 'Vote Your Deals' टाइटल दिया गया है. इस फीचर के जरिए कस्टमर्स खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा छूट चाहिए. ऐसे में अब हर दिन 65,000 से ज्यादा लोग इस फीचर के जरिए वोट कर रहे हैं. वहीं, लोगों ने जिन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, उनमें OnePlus 13R मोबाइल, Happilo कंपनी के काजू, Hammer के AirFlow ईयरबड्स, LEGO खिलौने और Ritebite के प्रोटीन बार शामिल हैं.

Instamart ने दिलचस्प बनाई सेल

Instamart ने अपनी इस सेल को और दिलचस्प बनाते हुए कुछ खास समय पर मिलने वाले ऑफर्स भी प्लान किए हैं, जैसे- हर दिन शाम के 5-7 बजे तक का समय 'Golden Hour' होगा. इस 2 घंटों में उन प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट मिलेगी, जिन्हें लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किए हैं. इसके अलावा, 'Rush Hour Deals' के नाम से हर घंटे नए-नए ऑफर्स भी आएंगे, इस दौरान भी ग्राहक कुछ नया और सस्ता खरीद सकें.

जानें किन डिवाइस पर मिला बंपर ऑफर

इस बार सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पर जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं. Instamart ने कुछ खास डील्स की जानकारी दी है, जैसे कि Lenovo IdeaPad Slim3 सिर्फ 48,999 में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत 70,790 रुपये है. इसी तरह ASUS Vivobook केवल 29,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसकी MRP 44,990 रुपये है. वहीं, अगर आप नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो OPPO K13x 5G सिर्फ 12,499 रुपये में मिल रहा है, हालांकि, इसकी असली कीमत 16,999 रुपये है.

कंपनी ने दी ग्राहकों को सलाह

इन ऑफर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कंपनी ने अपनी सभी ग्राहकों को सलाह देते हुए कहा है कि ये ऑफर्स समय सीमित के लिए ही होंगे, ऐसे में पहले से ही रिमाइंडर सेट कर लें और जो सामान खरीदना है उसकी विशलिस्ट बनाकर रख लें. इससे चेकआउट करते वक्त आपका टाइम बचेगा और ऑफर हाथ से निकलने का डर नहीं रहेगा. Instamart ने बताया कि ये तरीका खासतौर पर टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद है.