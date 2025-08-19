क्या Google Location की वजह से रिजेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम? इस मामले ने कर दिया हैरान
Advertisement
trendingNow12888451
Hindi Newsटेक

क्या Google Location की वजह से रिजेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम? इस मामले ने कर दिया हैरान

आजकल हर दूसरा शख्स अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कभी भी हो सकते हैं. लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकती है कोई कंपनी आपको क्लेम आपकी गूगल लोकेशन देखकर दे? जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Google Location की वजह से रिजेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम? इस मामले ने कर दिया हैरान

आजकल गूगल हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. अब सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां भी गूगल की सर्विस का इस्तेमाल करने लगी हैं. ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं और आपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए गए हों, फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए. जी हां, ऐसा होना अब बिल्कुल संभव हो गया है. आज कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ऐस हो गई हैं जो मरीज की गूगल लोकेशन चेक करके यह तय कर रही हैं कि वह सच में अस्पताल में था भी या नहीं. अगर लोकेशन अस्पताल की नहीं दिखती तो क्लेम को मंजूरी भी नहीं दी जाती. यानी आपका मेडिकल क्लेम अब आपकी गूगल लोकेशन का रिकॉर्ड देखकर तय होने लगा है.

सामने आया चौंकाने वाला मामला
कई लोगों को ये तरीका गलत लग सकता है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला. Vallabh Motka नाम के एक शख्स को साथ बिल्कुल इसी तरह के अनुभव हुआ, जब उनका मेडिकल क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया. वजह ये थी कि मरीज की गूगल टाइमलाइन में जो लोकेशन दिख रही थी वो अस्पताल की नहीं थी. इसका नतीजा ये रहा कि कंपनी ने मान लिया कि मरीज अस्पताल में था ही नहीं और इसी आधार पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया.

उठ रहे ऐसे सवाल
ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कानूनी तौर पर लोगों की पर्सनल डिटेल्स जैसे गूगल टाइमलाइन की जानकारी का इस्तेमाल कर सकती हैं? दावा सही है या नहीं, ये सवाल अब लोगों के मन में उठने लगा है. इसी बात की तह तक जाने के लिए ईटी वेल्थ ऑनलाइन ने कई जानकारों से बात की, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वाकई कंपनियां ऐसा करने की इजाजत रखती हैं और ये कितना सही या गलत है.

Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान

रिजेक्ट कर दिया गया क्लेम
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक, Vallabh Motka ने Go Digit नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी से 6.5 लाख रुपये की हेल्थ पॉलिसी ली थी, जो फरवरी 2025 तक वैलिड थी. सितंबर 2024 में उन्हें वायरल निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इलाज के बाद 14 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और कुल बिल करीब 48,251 रुपये का आया. उन्होंने क्लेम के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, लेकिन कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया और वजह बताई कि मरीज की गूगल टाइमलाइन में अस्पताल की लोकेशन नहीं दिख रही थी, इसलिए कंपनी को शक है कि क्लाइंट वाकई अस्पताल में था या नहीं.

Google पर फिर छाए मुश्किलों के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

कंपनी के प्रवक्ता ने कही ये बात
इस मामले में कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने मरीज की गूगल टाइमलाइन की जानकारी उसकी इजाजत से ही ली थी. हालांकि, जब ये पूरा मामला फोरम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने Vallabh Motka के डॉक्टर्स द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को सही माना और इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को खारिज कर दिया.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Insurance MediclaimGoogle location

Trending news

डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
;