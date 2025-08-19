क्या Google Location की वजह से रिजेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम? इस मामले ने कर दिया हैरान

आजकल हर दूसरा शख्स अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कभी भी हो सकते हैं. लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकती है कोई कंपनी आपको क्लेम आपकी गूगल लोकेशन देखकर दे? जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.
आजकल गूगल हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. अब सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां भी गूगल की सर्विस का इस्तेमाल करने लगी हैं. ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं और आपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए गए हों, फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए. जी हां, ऐसा होना अब बिल्कुल संभव हो गया है. आज कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ऐस हो गई हैं जो मरीज की गूगल लोकेशन चेक करके यह तय कर रही हैं कि वह सच में अस्पताल में था भी या नहीं. अगर लोकेशन अस्पताल की नहीं दिखती तो क्लेम को मंजूरी भी नहीं दी जाती. यानी आपका मेडिकल क्लेम अब आपकी गूगल लोकेशन का रिकॉर्ड देखकर तय होने लगा है.
सामने आया चौंकाने वाला मामला
कई लोगों को ये तरीका गलत लग सकता है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला. Vallabh Motka नाम के एक शख्स को साथ बिल्कुल इसी तरह के अनुभव हुआ, जब उनका मेडिकल क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया. वजह ये थी कि मरीज की गूगल टाइमलाइन में जो लोकेशन दिख रही थी वो अस्पताल की नहीं थी. इसका नतीजा ये रहा कि कंपनी ने मान लिया कि मरीज अस्पताल में था ही नहीं और इसी आधार पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया.
उठ रहे ऐसे सवाल
ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कानूनी तौर पर लोगों की पर्सनल डिटेल्स जैसे गूगल टाइमलाइन की जानकारी का इस्तेमाल कर सकती हैं? दावा सही है या नहीं, ये सवाल अब लोगों के मन में उठने लगा है. इसी बात की तह तक जाने के लिए ईटी वेल्थ ऑनलाइन ने कई जानकारों से बात की, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वाकई कंपनियां ऐसा करने की इजाजत रखती हैं और ये कितना सही या गलत है.
रिजेक्ट कर दिया गया क्लेम
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक, Vallabh Motka ने Go Digit नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी से 6.5 लाख रुपये की हेल्थ पॉलिसी ली थी, जो फरवरी 2025 तक वैलिड थी. सितंबर 2024 में उन्हें वायरल निमोनिया हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इलाज के बाद 14 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और कुल बिल करीब 48,251 रुपये का आया. उन्होंने क्लेम के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, लेकिन कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया और वजह बताई कि मरीज की गूगल टाइमलाइन में अस्पताल की लोकेशन नहीं दिख रही थी, इसलिए कंपनी को शक है कि क्लाइंट वाकई अस्पताल में था या नहीं.
कंपनी के प्रवक्ता ने कही ये बात
इस मामले में कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने मरीज की गूगल टाइमलाइन की जानकारी उसकी इजाजत से ही ली थी. हालांकि, जब ये पूरा मामला फोरम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने Vallabh Motka के डॉक्टर्स द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को सही माना और इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को खारिज कर दिया.