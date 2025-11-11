Advertisement
trendingNow12997346
Hindi Newsटेक

कौन है AI का 'मास्टर ब्लास्टर' Sachin? जानिए टीचर कैसे पहुंच गया OpenAI, बनाएंगे इंसान जैसा एआई मॉडल

Intel के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी सचिन कट्टी (Sachin Katti) ने कंपनी छोड़ दी है और अब वे OpenAI से जुड़ गए हैं — वही कंपनी जिसने ChatGPT जैसे एआई मॉडल बनाए हैं. कट्टी अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है AI का 'मास्टर ब्लास्टर' Sachin? जानिए टीचर कैसे पहुंच गया OpenAI, बनाएंगे इंसान जैसा एआई मॉडल

दुनिया की चिप दिग्गज कंपनी Intel के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी सचिन कट्टी (Sachin Katti) ने कंपनी छोड़ दी है और अब वे OpenAI से जुड़ गए हैं — वही कंपनी जिसने ChatGPT जैसे एआई मॉडल बनाए हैं. कट्टी अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे जो OpenAI के उन एआई सिस्टम्स को शक्ति देगा जो इंसान की तरह सोचने और सीखने में सक्षम होंगे.

OpenAI में क्या होगी Sachin Katti की भूमिका
OpenAI के प्रेसिडेंट Greg Brockman ने X (पहले Twitter) पर कट्टी के जुड़ने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि कट्टी अब कंपनी के लिए कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और डेवलप करेंगे — यानी वो हार्डवेयर और तकनीकी ढांचा तैयार करेंगे जो OpenAI के AGI (Artificial General Intelligence) प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा. OpenAI इस वक्त दुनिया की उन कंपनियों में से है जो हाई-एंड एआई चिप्स की सबसे ज्यादा खपत करती हैं, और अब वह अपनी खुद की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

Intel ने दी आधिकारिक पुष्टि
Intel ने भी सचिन कट्टी के कंपनी छोड़ने की पुष्टि की है. कंपनी ने बताया कि अब उसके सीईओ Lip-Bu Tan खुद कंपनी के एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी डिवीजन की कमान संभालेंगे. Intel ने कहा, “AI हमारे लिए सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है,” और कंपनी अपने नए AI वर्कलोड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी रोडमैप पर काम जारी रखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों कंपनियों के लिए अहम समय
कट्टी का यह कदम उस वक्त आया है जब Intel और OpenAI दोनों अपने करियर के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं. Intel के लिए यह एक और लीडरशिप चेंज है, जबकि कंपनी खुद को फिर से एआई मार्केट में मजबूत करने की कोशिश कर रही है. वहीं OpenAI के लिए यह कदम एआई के हार्डवेयर डोमेन में गहराई से उतरने की दिशा में एक नया कदम है — जो ChatGPT जैसे मॉडल्स के भविष्य को काफी हद तक बदल सकता है.

Sachin Katti का अनुभव और पृष्ठभूमि
Sachin Katti ने लगभग चार साल पहले Intel जॉइन किया था. पहले उन्होंने कंपनी के नेटवर्किंग डिवीजन को लीड किया और बाद में इस साल की शुरुआत में वे AI ऑपरेशन्स के हेड बन गए. अप्रैल 2025 में उन्हें Intel का Chief Technology and AI Officer बनाया गया था जब कंपनी ने अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर को रीऑर्गनाइज़ किया. Intel से पहले, कट्टी ने Stanford University में करीब 15 साल तक रिसर्च और टीचिंग का काम किया.

AI चिप रेस में पीछे चल रहा है Intel
कभी कंप्यूटर प्रोसेसर का बादशाह कहा जाने वाला Intel अब AI चिप मार्केट में पीछे रह गया है. कंपनी के CPUs अभी भी AI सर्वर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन Nvidia के GPUs आज भी बड़े AI मॉडल्स (जैसे ChatGPT) को ट्रेन करने के लिए पहली पसंद बने हुए हैं. कट्टी का जाना इस बात को दर्शाता है कि Intel अभी भी टॉप टैलेंट को रिटेन करने की जंग लड़ रहा है, जबकि मार्केट में Nvidia और AMD जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

Intel का नया लीडरशिप स्ट्रक्चर
Intel के सीईओ Lip-Bu Tan ने हाल के महीनों में कई बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने पूर्व Arm एक्जीक्यूटिव Kevork Kechichian को डेटा सेंटर बिज़नेस की जिम्मेदारी दी है और Naga Chandrasekaran को कंपनी के फाउंड्री सर्विसेज़ को मजबूत करने का काम सौंपा है. इन बदलावों का उद्देश्य कंपनी में नई ऊर्जा लाना और AI व मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को दोबारा ऊंचाई पर पहुंचाना है.

OpenAI के लिए बड़ा फायदा
OpenAI के लिए सचिन कट्टी का जुड़ना एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज साबित हो सकता है. कट्टी का अनुभव एकेडमिक रिसर्च और चिप डिजाइन दोनों में है, जो उन्हें AI के अगले स्तर की कंप्यूटिंग पावर तैयार करने के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाता है.

मानव जैसी सोच की दिशा में OpenAI की तैयारी
जैसे-जैसे OpenAI अपने मॉडलों को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है, वैसे-वैसे उसे उन्नत हार्डवेयर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी बढ़ रही है. सचिन कट्टी के शामिल होने से यह साफ है कि कंपनी अब सिर्फ सॉफ्टवेयर इनोवेशन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि हार्डवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में भी कदम रख रही है. यह वही कदम हो सकता है जो मानव जैसी सोच रखने वाले AI को हकीकत में बदल दे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Sachin KattiopenaiIntel AI chief

Trending news

महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज