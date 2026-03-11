जब भारत में इंटरनेट नहीं था, तब भी अंतरिक्ष में लहराया था तिरंगा: ऐसे काम करता था ISRO का 'ऑफलाइन’ साइंस सिस्टम

History of Internet in India: आज के समय में बिना हाई-स्पीड इंटरनेट के दुनिया मानों ठप हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में इंटरनेट का नामो-निशान नहीं था, तब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक झंडे कैसे गाड़ रहे थे? आजादी के बाद भारत ने बिना इंटरनेट के विज्ञान, तकनीक और स्पेस रिसर्च में जिस गति से प्रगति की, उसने दुनिया को हैरान किया. आखिर बिना इंटरनेट के ISRO के वैज्ञानिक आपस में डेटा कैसे शेयर करते थे? कैसे एक सरकारी फैसले ने भारत की किस्मत बदल दी और हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजार बन गए? आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में भारत के 'ऑफलाइन' से 'ऑनलाइन' होने की पूरी कहानी.



साल 1947 में आजादी के बाद डिजिटल क्रांति की तरफ भारत का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ था. न कंप्यूटर थे, न आधुनिक संचार प्रणाली और न ही इंटरनेट. लेकिन इसके बाद भी भारत ने विज्ञान से लेकर तकनीक और स्पेस रिसर्च में खूब प्रगति की. इस सफर का एक बड़ा मोड़ शुरू होता है साल 1995 में, जब पहली बार इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा.

जब भारत में हुई इंटरनेट की एंट्री

भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी. विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL ने पहली बार आम लोगों के लिए इंटरनेट उपलब्ध कराया था, जिसे देश का डिजिटल युग में प्रवेश माना जाता है. इससे पहले इंटरनेट केवल सरकारी संस्थानों, रिसर्च नेटवर्क जैसी जगहों पर सीमित था. आम लोग इससे बिल्कुल दूर थे.

इंटरनेट आने से पहले कैसे काम करता था इसरो?

आपको जानकार हैरानी होगी कि भारत का स्पेस प्रोग्राम इंटरनेट आने से कई दशक पहले ही शुरू हो गया था. शुरुआती दौर में इसरो का काम पूरी तरह फ्री टेक्नोलॉजी, मैनुअल गणनाओं और सीमित संसाधनों पर आधारित था. 1960 के दशक में इसरो के पहले रॉकेट किसी एडवांस लैब नहीं बल्कि एक चर्च के छोटे कमरे में असेंबल किए जाते थे. कई बार तो इन रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. इंटरनेट न होने के कारण वैज्ञानिकों के बीच संचार, परीक्षण और गणनाएं मैनुअल तरीकों और साधारण कंप्यूटरों की सहायता से की जाती थी.

इस तरह जुड़ते थे गांव-शहर

इंटरनेट आने से पहले 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर चुका था. साल 1980 में भारत ने SLV-3 के जरिए अपना उपग्रह खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज कर दुनिया का छठा देश बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की. इंटरनेट न होने के बाद भी इसरो सैटेलाइट नेटवर्क और ग्राउंड स्टेशन के जरिए गांवों को कनेक्ट करता था. शैक्षणिक प्रसारण, गांव-गांव तक पहुंचने वाली टीवी सर्विस और कृषि कार्यक्रम इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी.

साल 1995 में भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सर्विस शुरू हुई, लेकिन इससे पहले भारत ने विज्ञान, रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल कर ली थीं. इसरो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बिना इंटरनेट के भी सैटेलाइट स्पेस तक भेजता रहा और भारत की तकनीकी पहचान को मजबूत करता रहा.

