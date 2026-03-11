Advertisement
trendingNow13136506
Hindi Newsटेकजब भारत में इंटरनेट नहीं था, तब भी अंतरिक्ष में लहराया था तिरंगा: ऐसे काम करता था ISRO का ऑफलाइन’ साइंस सिस्टम

जब भारत में इंटरनेट नहीं था, तब भी अंतरिक्ष में लहराया था तिरंगा: ऐसे काम करता था ISRO का 'ऑफलाइन’ साइंस सिस्टम

ISRO Mission Without Internet: आज के दौर में हम 2 मिनट के इंटरनेट डाउन होते ही परेशान होने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशन बिना किसी ई-मेल या इंटरनेट के पूरे हुए थे? यह कहानी है उस दौर की जब ISRO के वैज्ञानिकों के पास डेटा शेयर करने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट नहीं मौजूद था. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बिना इंटरनेट के कैसे काम चलता रहा होगा, डेटा कैसे शेयर होता था? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब भारत में इंटरनेट नहीं था, तब भी अंतरिक्ष में लहराया था तिरंगा: ऐसे काम करता था ISRO का 'ऑफलाइन’ साइंस सिस्टम

History of Internet in India: आज के समय में बिना हाई-स्पीड इंटरनेट के दुनिया मानों ठप हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में इंटरनेट का नामो-निशान नहीं था, तब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक झंडे कैसे गाड़ रहे थे? आजादी के बाद भारत ने बिना इंटरनेट के विज्ञान, तकनीक और स्पेस रिसर्च में जिस गति से प्रगति की, उसने दुनिया को हैरान किया. आखिर बिना इंटरनेट के ISRO के वैज्ञानिक आपस में डेटा कैसे शेयर करते थे? कैसे एक सरकारी फैसले ने भारत की किस्मत बदल दी और हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजार बन गए? आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में भारत के 'ऑफलाइन' से 'ऑनलाइन' होने की पूरी कहानी.
 
साल 1947 में आजादी के बाद डिजिटल क्रांति की तरफ भारत का मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ था. न कंप्यूटर थे, न आधुनिक संचार प्रणाली और न ही इंटरनेट. लेकिन इसके बाद भी भारत ने विज्ञान से लेकर तकनीक और स्पेस रिसर्च में खूब प्रगति की. इस सफर का एक बड़ा मोड़ शुरू होता है साल 1995 में, जब पहली बार इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा.  

जब भारत में हुई इंटरनेट की एंट्री
भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी. विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL ने पहली बार आम लोगों के लिए इंटरनेट उपलब्ध कराया था, जिसे देश का डिजिटल युग में प्रवेश माना जाता है. इससे पहले इंटरनेट केवल सरकारी संस्थानों, रिसर्च नेटवर्क जैसी जगहों पर सीमित था. आम लोग इससे बिल्कुल दूर थे. 

इंटरनेट आने से पहले कैसे काम करता था इसरो?
आपको जानकार हैरानी होगी कि भारत का स्पेस प्रोग्राम इंटरनेट आने से कई दशक पहले ही शुरू हो गया था. शुरुआती दौर में इसरो का काम पूरी तरह फ्री टेक्नोलॉजी, मैनुअल गणनाओं और सीमित संसाधनों पर आधारित था. 1960 के दशक में इसरो के पहले रॉकेट किसी एडवांस लैब नहीं बल्कि एक चर्च के छोटे कमरे में असेंबल किए जाते थे. कई बार तो इन रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. इंटरनेट न होने के कारण वैज्ञानिकों के बीच संचार, परीक्षण और गणनाएं मैनुअल तरीकों और साधारण कंप्यूटरों की सहायता से की जाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह जुड़ते थे गांव-शहर
इंटरनेट आने से पहले 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर चुका था. साल 1980 में भारत ने SLV-3 के जरिए अपना उपग्रह खुद के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज कर दुनिया का छठा देश बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की. इंटरनेट न होने के बाद भी इसरो सैटेलाइट नेटवर्क और ग्राउंड स्टेशन के जरिए गांवों को कनेक्ट करता था. शैक्षणिक प्रसारण, गांव-गांव तक पहुंचने वाली टीवी सर्विस और कृषि कार्यक्रम इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी.

ये भी पढ़ेंः Apple लवर्स की निकल पड़ी! iPhone 16 पर मिल रही 19000 तक की छूट, जानिए कहां चल रहा ऑफर

साल 1995 में भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सर्विस शुरू हुई, लेकिन इससे पहले भारत ने विज्ञान, रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल कर ली थीं. इसरो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बिना इंटरनेट के भी सैटेलाइट स्पेस तक भेजता रहा और भारत की तकनीकी पहचान को मजबूत करता रहा.

ये भी पढे़ंः Xiaomi के EV प्लांट में इंटर्न बने रोबोट: 76 सेकंड में बन रही कार, देखिए वीडियो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

History of Internet in IndiaHow ISRO worked offline

Trending news

‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना