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Hindi Newsटेकइंटरनेट की जरूरत खत्म! Google ने लॉन्च किया Gemma 4, अब बिना डेटा के आपके फोन में चलेगा सुपरफास्ट AI

इंटरनेट की जरूरत खत्म! Google ने लॉन्च किया Gemma 4, अब बिना डेटा के आपके फोन में चलेगा सुपरफास्ट AI

गूगल ने अपना नया ओपन-सोर्स AI मॉडल 'Gemma 4' पेश किया है, जो बिना इंटरनेट और भारी हार्डवेयर के सीधे आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप पर चल सकता है. यह मॉडल प्राइवेसी और स्पीड के मामले में बेजोड़ है, जो कोडिंग से लेकर जटिल रिसर्च तक के काम ऑफलाइन करने में सक्षम है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:01 AM IST
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इंटरनेट की जरूरत खत्म! Google ने लॉन्च किया Gemma 4, अब बिना डेटा के आपके फोन में चलेगा सुपरफास्ट AI

Google ने Gemma 4 नाम का नया AI मॉडल लॉन्च किया है, जो दिखने में छोटा अपडेट लग सकता है लेकिन इसका असर काफी बड़ा हो सकता है. यह मॉडल उसी टेक्नोलॉजी पर बना है जो Gemini को पावर देती है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि Gemma 4 “ओपन” है. इसका मतलब है कि डेवलपर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह Apache 2.0 लाइसेंस के तहत आता है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान और फ्लेक्सिबल बन जाता है. Gemma 4 अलग-अलग साइज में आता है. छोटे मॉडल मोबाइल और लैपटॉप के लिए हैं, जबकि बड़े मॉडल ज्यादा भारी काम कर सकते हैं. इसका मकसद है कि बिना भारी सर्वर के भी मजबूत AI परफॉर्मेंस मिले.

आम यूजर्स के लिए क्यों है खास?

पहली नजर में यह डेवलपर्स के लिए बना टूल लग सकता है, लेकिन इसका असर आम यूजर्स की जिंदगी पर भी पड़ेगा. अब तक ज्यादातर AI क्लाउड पर चलता था, यानी हर काम के लिए इंटरनेट जरूरी होता था. लेकिन Gemma 4 के साथ AI सीधे आपके डिवाइस में चल सकता है. इसका मतलब है तेज रिस्पॉन्स, ज्यादा प्राइवेसी और कई मामलों में बिना इंटरनेट के भी काम. आने वाले समय में आपको ऐसे फीचर्स दिख सकते हैं जैसे स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट, ऑफलाइन ट्रांसलेशन, या ऐप्स जो बिना डेटा बाहर भेजे डॉक्युमेंट और इमेज को समझ लें.

Gemma 4 क्या-क्या कर सकता है?

Gemma 4 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मल्टी-स्टेप सोच सके और जटिल निर्देशों को समझ सके. यह कोड लिख सकता है, इमेज और वीडियो को प्रोसेस कर सकता है, और आवाज को समझ सकता है. यह 140 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे यह ग्लोबल यूज के लिए तैयार है. साथ ही यह बड़े डॉक्युमेंट्स और डेटा को एक साथ एनालाइज कर सकता है. डेवलपर्स के लिए इसमें “agentic workflows” का सपोर्ट भी है, यानी AI खुद टूल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और कम इंसानी मदद में काम पूरा कर सकता है.

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कम पावर में ज्यादा ताकत

Gemma 4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी एफिशिएंसी है. Google का दावा है कि इसके बड़े मॉडल कम संसाधनों में भी बड़े AI सिस्टम्स जैसा प्रदर्शन कर सकते हैं. छोटे मॉडल सीधे स्मार्टफोन—खासतौर पर Android डिवाइस—पर चल सकते हैं. अगर यह सही से काम करता है, तो AI फीचर्स इस्तेमाल करते समय बैटरी कम खर्च होगी और बार-बार इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

क्या हैं चुनौतियां?

हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है. लोकल डिवाइस पर पावरफुल AI चलाना आसान नहीं है और इसके लिए तकनीकी समझ की जरूरत पड़ सकती है. आम यूजर्स के लिए इसका फायदा ज्यादातर ऐप्स के जरिए ही मिलेगा. एक और बड़ी चिंता ओपन AI मॉडल्स को लेकर है. जहां ओपन सिस्टम इनोवेशन को बढ़ाते हैं, वहीं इनके गलत इस्तेमाल का खतरा भी रहता है. Gemma 4 भले ही flashy AI चैटबॉट जैसा ध्यान न खींचे, लेकिन यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है—AI अब दूर सर्वर में नहीं, बल्कि सीधे आपके डिवाइस में आ रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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