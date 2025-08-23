बस 1 क्लिक में धुआंधार होगी इंटरनेट स्पीड, जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कंपनियां नहीं बतातीं!

Phone Internet Speed: कभी- कभी हम सबको स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ा है. ऐसे समय पर न तो वीडियो चलता है और न ही कोई वेबसाइट सही से खुलती है. कई बार तो जरूरी काम जैसे UPI पेमेंट करना, ईमेल भेजना या मैसेज करना भी रुक जाता है. इस वजह से हमें काफी परेशानी होती है. लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ आसान उपाय लाए हैं, जिनसे स्लो इंटरनेट की समस्या से बचा जा सकता है.

वैसे तो इंटरनेट की स्पीड धीमी होने के कई कारण हैं, लेकिन अक्सर लोकेशन बदलने या फिर नेटवर्क पर भीड़ बढ़ जाने से ऐसा हो सकता है और ये कारक आपके इंटरनेट की स्पीड पर असर डालते हैं. ऐसे में अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करना या एयरप्लेन मोड को ऑफ और ऑन करना भी ज्यादा हेल्प नहीं करता है. स्लो इंटरनेट स्पीड की समस्या बनी ही रहती है. ऐसे स्थिति में कुछ तरीकों को अपना कर आप अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपनी डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड को भी दोगुना कर सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से..

ये भी पढ़ेंः TikTok का होने जा रहा भारत में Come Back! इंटरनेट पर हलचल, क्या है पूरी सच्चाई?

Add Zee News as a Preferred Source

कई बार हम ऐसे जगहों पर होते हैं जहां नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पाता है. ऐसे में स्लो इंटरनेट की समस्या सबसे ज्यादा आती है. अच्छी इंटरनेट स्पीड पाने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे नेटवर्क वाले जगह पर हों. मोटी दीवारें, बंद कमरे या फिर तहखाना अक्सर नेटवर्क सिग्नल को रोक देते हैं. अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर हैं और स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना कर रहे हैं तो आप खिड़की के पास चले जाएं, कमरे से बाहर निकल जाएं या किसी खुली जगह पर चले जाएं. इससे आपको बेहतर नेटवर्क मिल सकता है और स्लो स्पीड की समस्या से आप बच सकते हैं. वहीं गांव या कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मोबाइल सिग्नल बूस्टर या वाई-फाई कॉलिंग का इस्तेमाल मददगार हो सकता है.

नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट भी है बढ़िया ऑप्शन

कई बार फोन की पुरानी सेटिंग्स या छोटी-छोटी गड़बड़ियों की वजह से नेटवर्क की दिक्कत आती है. ऐसे में नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट भी कर सकते हैं. नेटवर्क सेटिग्स रीसेट करने से पुराने वाई-फाई पासवर्ड और मोबाइल नेटवर्क की पुरानी सेटिंग्स डिलीट हो जाती है, और फोन को नया के जैसे फिर से तेज रफ्तार के साथ चलने लगता है. साथ ही समय समय पर फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहने चाहिए. फोन सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन से स्लो स्पीड की समस्या दूर होती है साथ ही इंटरनेट भी तेज चलने लगता है.

नेटवर्क मोड को भी करें स्विच

आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन में 4G, 5G या सिर्फ LTE जैसे नेटवर्क मोड चुनने का ऑप्शन मिलता है. अगर आपके इलाके में 5G सही से काम नहीं कर रहा है, तो 4G नेटवर्क पर स्विच कर सकते हैं. इससे भी कई बार फोन को अच्छा नेटवर्क मिल जाता है और स्लो इंटरनेट स्पीड की समस्या दूर हो जाती है. वहीं जहां 5G अच्छा चलता है वहां इस मोड को सेलेक्ट करने से स्पीड काफी बढ़ सकती है. इसके लिए बस मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर मोड़ चेंज करना होता है.

एपीएन रीसेट करें

अगर इन सब उपाय को करने के बाद भी आपके फोन में स्लो स्पीड की समस्या बनी रहे तो आप अपने फोन का एक बार एपीएन रीसेट करें. इससे आपके फोन का इंटरनेट तेज चलने लगेगा. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस की सेटिंग्स पर जाना होगा और नेटवर्क सेटिंग्स सर्च करें.

इस पर आने के बाद नेटवर्क प्रोवाइडर ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करें.

अब एक्सेस प्वाइंट नेम्स ऑप्शन को चेक करें और उस पर क्लिक करें.

टॉप में दाई ओर कॉर्नर पर थ्री डॉटेड आइकन से रीसेट एक्सेस पॉइंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करें.

डिवाइस को रिस्टार्ट करें और मोबाइल डाटा की टेस्टिंग करें.

इतना करने से ही आपके फोन में इंटरनेट स्पीड बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ेंः Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 3 महीने के लिए फ्री मिल रहा JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन, मिनटों में करें एक्टिवेट