इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड
इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड

अगर आप भी हाई स्पीड वाले सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. अब सुपर-फास्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा. यानी बिना आधार कार्ड के यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:28 AM IST
इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड

Satellite Internet: अगर आप भी स्लो इंटरनेट से परेशान हैं और सुपर-फास्ट स्पीड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी खबर है. सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर बड़ा अपडेट जारी हुआ है. नए नियम के तहत अब इस हाई-स्पीड इंटरनेट का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. यानी बिना आधार कार्ड के यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी.

भारत में आज के समय में Aadhaar Card सबसे बड़ा पहचान का माध्यन बन गया है. बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर कोई दूसरा काम हर जगह आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. Elon Musk की कंपनी Starlink भारत में अपनी सर्विस शुरू करने वाली है. इसी को लेकर स्टारलिंक ने भारत में अपने कस्टमर्स की पहचान वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को अपनाया है. 

Starlink के इस फैसले के बाद अब जिन यूजर्स को स्टारलिंक का  सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा उन्हें आधार कार्ड देना होगा. Starlink पहले से ही भारत में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में रहा है. कंपनी देशभर में हाई-स्पीड इंटरनेट देना चाहती है. खासकर गांव और टियर-3 शहरों में जहां अभी भी इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है.

Aadhaar से वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी
Starlink का कहना है कि आधार वेरिफिकेशन के पीछे की वजह है पारदर्शिता और सुरक्षा. भारत में आधार को ही यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है, इससे फर्जी कस्टमर और फर्जी एड्रेस की संभावना न के बारबर रहती है.

सरकार भी चाहते ही आधार वेरिफिकेशन
सरकार का भी प्रयास रहता है कि इंटरनेट का यूज हमेशा सही तरह से औऱ सही लोग करें. Aadhaar वेरिफिकेशन से सरकार को डेटा सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा. वहीं Starlink से कस्टमर मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगा और किसी भी तरह के फ्रॉड पर लगाम लगेगी.

प्लान की कितनी हो सकती है कीमत

भारत में अभी Starlink आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स और कंपनी की ग्लोबल प्राइसिंग को देखते हुए इसके प्लान्स का अनुमान लगाया जाने लगा है. अमेरिका और दूसरे देशों में Starlink का बेसिक प्लान लगभग 8,000 रुपये/महीना है. भारत में इसकी कीमत कम रखी जा सकती है जिससे यह जियो, एयरटेल और बीएसएनएल सैटेलाइट इंटरनेट से मुकाबला कर सके. भारतीय मार्केट को ध्यान में रखते हुए Starlink के मासिक प्लान की कीमत 1,500 रुपये से 2,500 रुपये महीना के बीच हो सकती है.

;