आज आपका WhatsApp… कल आपका बैंक! इंटरपोल ने खोला AI स्कैम का ऐसा राज, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

Advertisement
Interpol warns of rising use of AI: इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि अब अपराधी AI का इस्तेमाल करके ठगी को पहले से ज्यादा तेज, भरोसेमंद और पकड़ में न आने वाला बना रहे हैं. शुरुआत में यह समस्या केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में देखी गई थी, लेकिन अब यह मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका तक फैल चुकी है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:40 PM IST
Interpol AI scams: दुनिया भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बड़ी भूमिका सामने आ रही है. इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि अब अपराधी AI का इस्तेमाल करके ठगी को पहले से ज्यादा तेज, भरोसेमंद और पकड़ में न आने वाला बना रहे हैं.

दक्षिण-पूर्व एशिया से पूरी दुनिया में फैले ‘स्कैम सेंटर’
शुरुआत में यह समस्या केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में देखी गई थी, लेकिन अब यह मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका तक फैल चुकी है. इंटरपोल के मुताबिक, ये स्कैम सेंटर कई बार ऐसे लोगों से भरे होते हैं, जिन्हें फर्जी नौकरी के वादे करके ट्रैफिकिंग के जरिए यहां लाया जाता है.

इन केंद्रों को कभी-कभी ‘स्कैम फैक्ट्री’ भी कहा जाता है, जहां पीड़ितों को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है. पहले ये स्कैम केवल तयशुदा स्क्रिप्ट और सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होते थे, लेकिन अब इनमें AI की ताकत जुड़ गई है.

AI कैसे बढ़ा रहा है स्कैम की ताकत
इंटरपोल की रिपोर्ट के अनुसार, अपराधी अब AI का इस्तेमाल स्कैम के हर स्टेप पर कर रहे हैं-
 • फर्जी जॉब विज्ञापन बनाकर लोगों को ट्रैफिकिंग के जाल में फंसाना.
 • AI-जनरेटेड कंटेंट जैसे नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल, वॉइस क्लोनिंग और डीपफेक बनाना.
 • रोमांस स्कैम, सेक्सटॉर्शन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को ज्यादा असली और टार्गेटेड दिखाना.

AI की मदद से अपराधी हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग मैसेज तैयार कर पाते हैं, एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं और उनके जवाब के हिसाब से तुरंत अपनी रणनीति बदल सकते हैं. इसका मतलब है—स्कैम का पैमाना और सफलता दर, दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं.

संगठित अपराध में भी सक्रिय ये नेटवर्क
इंटरपोल का कहना है कि स्कैम सेंटर चलाने वाले नेटवर्क सिर्फ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं हैं. ये लोग ड्रग्स, हथियार और वन्य जीवों की तस्करी जैसे अपराधों में भी शामिल हैं. कुछ स्कैम हब वही इलाके हैं जहां से पैंगोलिन और टाइगर जैसे दुर्लभ जीवों की अवैध तस्करी होती है. इस तरह के मल्टी-क्राइम ऑपरेशन इन नेटवर्क्स को और ज्यादा लाभदायक और मजबूत बना रहे हैं.

इंटरपोल की अपील- मिलकर कार्रवाई करें
इंटरपोल ने देशों से अपील की है कि-
 • पुलिस एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई जाए.
 • पीड़ितों की मदद करने वाले NGOs के साथ सहयोग किया जाए.
 • टेक कंपनियों से मिलकर उन प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित किया जाए जिनका इस्तेमाल स्कैम के लिए हो रहा है.

साथ ही, जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. स्कैम की पहचान के लिए इंटरपोल ने कुछ संकेत बताए हैं-
 • अचानक बातचीत को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाने की कोशिश.
 • पैसे या संवेदनशील जानकारी की मांग.
 • प्रोफाइल में गड़बड़ियां या झूठी जानकारी.

AI के जरिए धोखाधड़ी का कंटेंट बनाना अब पहले से सस्ता और असली जैसा हो गया है, इसलिए लोगों को जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए. इंटरपोल का कहना है कि अगर देशों, टेक कंपनियों और समाज ने मिलकर कदम नहीं उठाए, तो AI-ड्रिवन स्कैम का खतरा आने वाले समय में और बढ़ेगा.

FAQs

Q1. इंटरपोल की रिपोर्ट में AI को लेकर क्या कहा गया है?
इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि AI के इस्तेमाल से धोखाधड़ी ज्यादा तेज, भरोसेमंद और पकड़ में न आने वाली हो गई है.

Q2. स्कैम सेंटर किन देशों में फैल चुके हैं?
दक्षिण-पूर्व एशिया से शुरू होकर अब यह नेटवर्क मध्य पूर्व, मध्य अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका तक फैल चुके हैं.

Q3. AI किन तरीकों से स्कैम में इस्तेमाल हो रहा है?
AI से फर्जी जॉब विज्ञापन, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल, वॉइस क्लोनिंग, डीपफेक और टार्गेटेड स्कैम तैयार किए जा रहे हैं.

Q4. इंटरपोल ने लोगों को क्या सलाह दी है?
बातचीत को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बाहर न ले जाएं, पैसे या निजी जानकारी न दें और प्रोफाइल की जांच जरूर करें.

;