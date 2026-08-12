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Automatic Washing Machine: बड़ी फैमिली के लिए कितनी काम की है ये मशीन? जानिए खूबियां और कीमत

अगर आप फेस्टिव सीजन में एक ऐसी वॉशिंग मशीन की तलाश कर रहे हैं, जो बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट भी हो और सारे काम खुद कर ले, तो Intex का 9Kg फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यह मशीन कपड़ों के भार के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट खुद तय करती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:11 PM IST
Automatic Washing Machine: बड़ी फैमिली के लिए कितनी काम की है ये मशीन? जानिए खूबियां और कीमत

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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