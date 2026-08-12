/Automatic Washing Machine: बड़ी फैमिली के लिए कितनी काम की है ये मशीन? जानिए खूबियां और कीमत

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ऑफर के साथ एक अच्छी और प्रीमियम वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो Intex आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है. घर में अगर लोगों की संख्या 5 से 8 के बीच हो, तो हर दिन कपड़े धोना और सुखाना सिर दर्द जैसा हो जाता है. ऐसे में हर कोई एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहता है जो बिना बार-बार सेटिंग बदले कपड़े चमका दे और पानी-बिजली की बचत भी करे. इंटेक्स का नया मॉडल Intex FA90PGGL, 9 Kg ठीक इसी जरूरत को पूरा करने के दावे के साथ सामने आया है. प्रीमियम ग्रे डिजाइन, स्टेनलेस स्टील ड्रम और कम वॉटर प्रेशर में भी चलने की खूबी के साथ पेश की गई यह मशीन बड़े परिवारों के बजट में फिट बैठने का दावा करती है. आइए देखते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस का पूरा गणित.
इंटेक्स ने बड़े परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी Intex FA90PGGL 9 Kg Fully Automatic वॉशिंग मशीन मार्केट में उतारी है. ₹27,499 की एमआरपी वाली यह वॉशिंग मशीन दमदार वॉश कैपेसिटी, 11 साल की मोटर वारंटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है.
Intex FA90PGGL का डिजाइन काफी एलिगेंट और मॉडर्न है. यह अट्रैक्टिव ग्रे कलर फिनिश में आती है, जो आपके होम इंटीरियर में आसानी से फिट हो जाती है. बॉडी में ड्यूरेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो रस्ट-प्रूफ रहने में मदद करता है. वॉशिंग मशीन के अंदर स्टेनलेस स्टील इनर ड्रम दिया गया है, जो कपड़ों की कोमल धुलाई के साथ-साथ लंबे समय तक टिकाऊपन और हाईजीन का ध्यान रखता है. टॉप पर डिजिटल कंट्रोल पैनल दिया गया है, जिसे नेविगेट करना और इस्तेमाल करना काफी आसान है.
इस वॉशिंग मशीन का सबसे खास फीचर इसका Fuzzy Logic Technology है. यह स्मार्ट सेंसर बेस्ड फीचर कपड़ों के वजन और गंदगी के हिसाब से पानी का लेवल, धुलाई का समय और डिटर्जेंट की मात्रा को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है. इससे आपको बार-बार मैनुअल सेटिंग करने की झंझट नहीं रहती, जिससे पानी और बिजली दोनों की बचत होती है.
9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के कारण यह मशीन 5 से 8 लोगों वाले बड़े परिवार के कपड़े धोने के लिए परफेक्ट हो सकती है.
कॉटन, सिंथेटिक, क्विक वॉश और हैवी फैब्रिक्स जैसे अलग-अलग कपड़ों के लिए इसमें 10 कस्टमाइज्ड वॉश प्रोग्राम मिलते हैं.
इसमें 700 RPM कि स्पिन स्पीड दी गई है, जो कपड़ों से नमी को तेजी से बाहर निकालती है और कपड़े जल्दी सूखते हैं.
लो वॉटर प्रेशर ऑपरेशन
भारत के कई शहरों या ऊंची मंजिलों पर पानी का दबाव कम होता है. यह मशीन कम पानी के प्रेशर में भी बिना रुके बेहतर तरीके से काम करती है.
डिले वॉश
इसमें डिले वॉश फीचर भी दिया गया है, जिससे आप अपनी सुविधानुसार वॉश साइकिल को बाद के समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं.
एंड प्रोग्राम बजर
धुलाई पूरी होने पर बजर अलार्म बजता है.
वारंटी और आफ्टर-सेल्स सर्विस
इंटेक्स इस मॉडल पर 11 साल की लंबी मोटर वारंटी और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट वारंटी दे रहा है. 11 साल की मोटर वारंटी यूजर को लंबे समय तक मेंटेनेंस से बेफिक्र रखती है.
अगर आप 25,000 से 27,000 रुपये के बजट ब्रैकेट में एक बड़ी क्षमता वाली, टिकाऊ और स्मार्ट फीचर्स से लैस फुली ऑटोमैटिक टॉप-लोड वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो Intex FA90PGGL, 9 Kg खरीद सकते हैं. यह परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. इसका फजी लॉजिक सिस्टम, 10 वॉश मोड और 11 साल की मोटर वारंटी इसे अपनी कैटेगरी में एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाती है.