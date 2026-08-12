/Automatic Washing Machine: बड़ी फैमिली के लिए कितनी काम की है ये मशीन? जानिए खूबियां और कीमत

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ऑफर के साथ एक अच्छी और प्रीमियम वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो Intex आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है. घर में अगर लोगों की संख्या 5 से 8 के बीच हो, तो हर दिन कपड़े धोना और सुखाना सिर दर्द जैसा हो जाता है. ऐसे में हर कोई एक ऐसी वॉशिंग मशीन चाहता है जो बिना बार-बार सेटिंग बदले कपड़े चमका दे और पानी-बिजली की बचत भी करे. इंटेक्स का नया मॉडल Intex FA90PGGL, 9 Kg ठीक इसी जरूरत को पूरा करने के दावे के साथ सामने आया है. प्रीमियम ग्रे डिजाइन, स्टेनलेस स्टील ड्रम और कम वॉटर प्रेशर में भी चलने की खूबी के साथ पेश की गई यह मशीन बड़े परिवारों के बजट में फिट बैठने का दावा करती है. आइए देखते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस का पूरा गणित.