Intex ने भारत में लॉन्च किए 65 और 75 इंच के धांसू QLED 4K स्मार्ट टीवी, सिनेमा जैसा मिलेगा एक्सपीरियंस

Intex QLED 4K TV: क्या आप भी घर पर मिनी सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए नई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. टेक जगत का जाना माना नाम Intex ने प्रीमियम टेलीविजन मार्केट में तहलका मचाते हुए अपने दो नए और पावरफुल स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिए हैं. 65 इंच और 75 इंच के इन QLED 4K टीवी में न सिर्फ आपको थिएटर जैसी बड़ी स्क्रीन मिलती है बल्कि इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड आपके एंटरटेनमेंट का अंदाज पूरी तरह से बदल देंगे. आइए जानते हैं क्या है इन नई Intex टीवी की खासियत...

शानदार डिस्प्ले और हाई-एंड फीचर्स

Intex के इन नई टीवी सीरीज में दो नए मॉडल्स हैं- LED-GQ6511 और LED-GQ7511. इसमें QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो आम LED के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और शानदार कलर्स एक्सपीरियंस देती है. 3840 x 2160 पिक्सल के 4K रेजोल्यूशन के साथ इसमें Dolby Vision और HDR का सपोर्ट भी कंपनी की तरफ से मिलता है.

स्पोर्ट्स या एक्शन मूवी यानी तेज रफ्तार वाले सीन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसमें MEMC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही 400 निट्स से ज्यादा की ब्राइटनेस और बेजेल-लेस यानी बिना किनारों वाला डिजाइन इसे बहुत ही प्रीमियम लुक देता है.

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गूगल टीवी का स्मार्ट एक्सपीरियंस

इंटेक्स के ये इस नए टीवी Google TV प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करते हैं. यानी यूजर्स को YouTube, Netflix, प्राइम वीडियो और Disney+ Hotstar जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलेगा. इसमें गूगल प्ले स्टोर, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट वाला वॉयस रिमोट भी दिया गया है, जिससे आप बोलकर अपना पसंदीदा कंटेंट सर्च भी कर सकते हैं.

कैसा है परफॉर्मेंस और साउंड

टीवी की स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट बनाने के लिए इस सीरीज में क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है. साउंड की बात की जाए तो इसमें 30W (15W + 15W) के बॉक्स स्पीकर्स हैं, जो Dolby Atmos को सपोर्ट के साथ आते हैं. यह घर पर ही थिएटर जैसा सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस देते हैं.

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बात की जाए कनेक्टिवटी की तो इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ समेत कई HDMI और USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं. भारत में इंटेक्स के ये टीवी कंपनी के 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स वाले बड़े नेटवर्क के जरिए ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

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