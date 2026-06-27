/कपड़े धोने का झंझट खत्म! Intex ने लॉन्च की ऐसी वॉशिंग मशीन जो खुद तय करेगी पानी और टाइम

भारतीय बाजारों में सालों से अपनी जगह बना चुका घरेलू ब्रांड इंटेक्स (Intex Technologies) अब आपके घर के सबसे उबाऊ काम यानी कपड़े धोने को बेहद आसान बनाने आ गया है. इंटेक्स ने अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीनों की एक नई और शानदार रेंज पेश की है.
इवेंट में कंपनी ने मेटल और प्लास्टिक बॉडी वाले कुल 4 नए मॉडल्स बाजार में उतारे हैं. ये मशीनें न सिर्फ आपके कपड़ों को चमकाएंगी बल्कि एडवांस्ड फैब्रिक केयर के साथ पानी और बिजली की भी बड़ी बचत करेंगी.
इंटेक्स ने अपनी इस नई सीरीज में ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 8 किलो से लेकर 10 किलो तक की क्षमता वाले मॉडल पेश किए हैं. इसमें मेटल बॉडी के साथ FA80MGGL (8 किलोग्राम, ग्रे) और FA10MBGL (10 किलोग्राम, ब्लैक) शामिल हैं. वहीं जो लोग प्लास्टिक बॉडी पसंद करते हैं उनके लिए FA80PBGL (8 किलोग्राम, ब्लैक) और FA90PGGL (9 किलोग्राम, ग्रे) मॉडल उतारे गए हैं. ये मशीनें बड़े परिवारों के साप्ताहिक कपड़ों के भारी बोझ को भी आसानी से संभाल सकती हैं.
इन मशीनों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये घरेलू कामों को स्मार्ट बना सकें. इसमें 10 इंटेलिजेंट वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं जिनमें क्विक वॉश, स्ट्रॉन्ग वॉश, सोक वॉश और स्पिन ओनली जैसे विकल्प शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि इसमें 'वन टच' ऑपरेशन और 'फजी लॉजिक' (Fuzzy Logic) तकनीक दी गई है. यह तकनीक मशीन में डाले गए कपड़ों के वजन को खुद भांप लेती है और उसी के हिसाब से पानी का स्तर और धोने का समय तय करती है.
कपड़ों के धागों को नुकसान से बचाने के लिए इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का ड्रम दिया गया है. इसके साथ ही इसमें एक 'मैजिक फिल्टर' लगा है जो कपड़ों से निकलने वाले रोएं और गंदगी को सोख लेता है. कपड़ों को तेजी से सुखाने के लिए इसमें 700 RPM की स्पिन स्पीड और एयर ड्राई (Air Dry) तकनीक दी गई है जो कपड़ों की नमी को तुरंत खत्म कर देती है. सुरक्षा के लिए इसमें चाइल्ड लॉक, एलईडी डिस्प्ले और ऑटो इम्बैलेंस डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.
इंटेक्स ने इस रेंज में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है. सभी वेरिएंट्स टी.ओ.पी. (Thermal Overload Protection) तकनीक से लैस हैं. अगर काम करते समय मशीन की मोटर का तापमान 135 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो यह मशीन अपने आप बंद हो जाएगी जिससे मोटर जलने का खतरा खत्म हो जाता है. कंपनी के डायरेक्टर केशव बंसल ने कहा कि भारतीय घरों की जरूरतों को देखकर इसे बनाया गया है. यही वजह है कि कंपनी इस वॉशिंग मशीन की मोटर पर पूरे 11 साल की वारंटी दे रही है.
इसके मेटल वेरिएंट्स में एंटी-कोरोसिव यानी जंग रोधी बॉडी दी गई है जो नमी वाले इलाकों में भी मशीन को सुरक्षित रखती है. सभी मॉडल्स में हाइड्रोलिक टफन ग्लास लिड (ढक्कन) दिया गया है जो बहुत ही स्मूदली बंद होता है और लंबे समय तक चलता है. यह मशीन कम पानी की खपत में भी बेहतरीन सफाई देने के लिए इंजीनियर की गई है जो अर्ध-शहरी और शहरी दोनों तरह के परिवारों के लिए एक पैसा वसूल सौदा साबित होने वाली है.