Pen drive बनने की कहानी! जानिए कैसे 3 इंजीनियर्स ने बना डाली 30 ग्राम की डिवाइस, जानिए सीक्रेट बातें
Pen drive बनने की कहानी! जानिए कैसे 3 इंजीनियर्स ने बना डाली 30 ग्राम की डिवाइस, जानिए सीक्रेट बातें

पेन ड्राइव आज तक एक भरोसेमंद पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. वजन में सिर्फ 30 ग्राम लेकिन इसमें 2TB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है. आइए जानते हैं, इसका इतिहास, इसका काम करने का तरीका और कैसे यह इतनी बड़ी स्टोरेज क्षमता तक पहुंची.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:50 AM IST
Pen drive बनने की कहानी! जानिए कैसे 3 इंजीनियर्स ने बना डाली 30 ग्राम की डिवाइस, जानिए सीक्रेट बातें

अगर आप 90s के दौर के हैं, तो आपको पेन ड्राइव (Pen Drive) की अहमियत जरूर याद होगी. उस समय इसे USB Flash Drive के नाम से भी जाना जाता था. क्लाउड स्टोरेज के आने के बाद भी पेन ड्राइव आज तक एक भरोसेमंद पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. वजन में सिर्फ 30 ग्राम लेकिन इसमें 2TB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है. आइए जानते हैं, इसका इतिहास, इसका काम करने का तरीका और कैसे यह इतनी बड़ी स्टोरेज क्षमता तक पहुंची.

फ्लॉपी डिस्क से टेराबाइट तक का सफर
पेन ड्राइव के आने से पहले डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता था, जिसकी स्टोरेज कुछ MB तक ही सीमित थी. इसके बाद आए CDs और DVDs, जिनमें 1GB से 5GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता था. पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ने पोर्टेबल स्टोरेज की दुनिया में क्रांति ला दी. आज के पेन ड्राइव 2TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं — यानी सैकड़ों CDs और DVDs का काम सिर्फ एक डिवाइस से हो सकता है.

पेन ड्राइव का जन्म
पेन ड्राइव का आविष्कार 1999 में इजरायल की कंपनी M-Systems के तीन इंजीनियर — अमीर बान, दोव मोरान और ओरॉन ओगांड ने किया. 5 अप्रैल 1999 को इसका पेटेंट फाइल हुआ और 14 नवंबर 2000 को मंजूरी मिली. IBM के इंजीनियर शिमोन श्मुली का भी इसमें अहम योगदान था. तकनीकी रूप से इसे USB Flash Drive (Universal Serial Bus Flash Drive) कहा जाता है और शुरुआती मॉडल 2000 के शुरुआती सालों में लॉन्च हुए.

स्पीड और स्टोरेज की बढ़त
• 2002 – USB 2.0 पेन ड्राइव: स्पीड 35 Mbps
• 2013 – किंग्सटन का 1TB पेन ड्राइव लॉन्च
• 2015 – USB 3.1 टाइप-C: स्पीड 530 Mbps
• 2017 – किंग्सटन का 2TB पेन ड्राइव
• 2018 – सैंडिस्क का सबसे छोटा USB टाइप-C 1TB पेन ड्राइव

पेन ड्राइव कैसे काम करती है?
पेन ड्राइव में EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें मैग्नेटिक सेल्स की परतें लगी होती हैं.
जब इसे कंप्यूटर या किसी डिवाइस में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी मेमोरी को सक्रिय करता है, जिससे आप फाइल स्टोर, डिलीट और ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें डेटा को लगभग 1,00,000 बार री-राइट किया जा सकता है.

सुरक्षा फीचर्स
आज की पेन ड्राइव्स में एन्क्रिप्शन (Encryption) तकनीक होती है, जिससे हैकर्स के लिए डेटा चोरी करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, पहले के समय में पेन ड्राइव्स वायरस फैलाने का बड़ा जरिया थीं, क्योंकि साइबर अपराधी इन्हें सर्वर में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल करते थे.

FAQs

Q1. पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव क्यों कहते हैं?
क्योंकि यह USB पोर्ट से जुड़कर डेटा ट्रांसफर करती है और फ्लैश मेमोरी तकनीक का इस्तेमाल करती है.

Q2. क्या पेन ड्राइव में डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है?
अगर पेन ड्राइव फिजिकली डैमेज न हो और वायरस अटैक से बची रहे, तो डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है.

Q3. पेन ड्राइव में 2TB तक डेटा कैसे स्टोर हो सकता है?
यह हाई-डेंसिटी फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करती है, जो छोटे साइज में ज्यादा डेटा रख सकती हैं.

Q4. क्या पेन ड्राइव से वायरस फैल सकता है?
हां, अगर इसमें संक्रमित फाइलें हों तो यह कंप्यूटर में वायरस फैला सकती है.

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

pen drive

