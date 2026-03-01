Advertisement
गर्मी से पहले AC खरीदने की है तैयारी? जान लें Inverter और Non-Inverter का चक्कर, वरना बिजली बिल उड़ा देगा नींद!

Inverter vs Non-Inverter AC: नया AC खरीदने से पहले जान लें कि Inverter और Non-Inverter AC में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्योंकि दोनों AC का लोगों के लिए अलग-अलग यूज हो सकता है. अगर आपको बिजली का बिल बचाना है, तो आपके लिए इनवर्टर AC सही ऑप्शन होगा. वहीं, अगर आपको कम कीमत में AC खरीदना है, तो आप नॉन-इनवर्टर AC की तरफ जा सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:29 AM IST
Inverter vs Non-Inverter AC: मार्च का महीना शुरू हो चुका है और सूरज की तपिश धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. ऐसे में अगर आप भी नया AC खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि कौन सा AC लिया जाए. इनवर्टर एसी लें या नॉन-इनवर्टर खरीदें. दोनों का नाम सुनने में फर्क छोटा लगता है, लेकिन असल में दोनों की टेक्नोलॉजी और खर्च में बड़ा अंतर है. चूंकि दुकानदार अपनी मार्केटिंग के लिए आपको कोई भी AC सही बताकर बेच सकता है. लेकिन आपकी जेब और जरूरत के लिए क्या सही है, यह समझना बहुत जरूरी है. ऐसे में हम यहां आपके लिए बिजली बिल से लेकर कम शोर और लंबी लाइफ तक वाले AC का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं.

कौन है असली 'बचत राजा'?

इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर बिजली के बिल का ही है. नॉन-इनवर्टर AC का कंप्रेसर या तो पूरी रफ्तार से चलता है या फिर बंद हो जाता है. जब कमरा ठंडा हो जाता है, तो यह बंद हो जाता है और जैसे ही तापमान बढ़ता है, यह फिर से भारी लोड के साथ चालू होता है. यही बार-बार ऑन-ऑफ होने के कारण इसका बिजली का बिल बढ़ जाता है. वहीं, इनवर्टर एसी किसी कार के एक्सेलेरेटर की तरह काम करता है. यह कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर लेता है, लेकिन बंद नहीं होता. इसी वजह से नॉन-इनवर्टर के मुकाबले इसमें 30% से 50% तक कम बिजली की खपत होती है.

नींद में कौन डालेगा खलल?

नॉन-इनवर्टर एसी जब चालू या बंद होता है, तो खट-खट की आवाज आती है, जो रात की नींद खराब कर सकती है. साथ ही, इसमें तापमान ऊपर-नीचे होता रहता है. लेकिन इनवर्टर एसी बहुत ही शांत (Super Quiet) होता है और कमरे में एक समान ठंडक बनाए रखता है. अगर आपको हल्की सी आवाज से भी दिक्कत होती है, तो इनवर्टर AC ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

लंबी लाइफ और मेंटेनेंस

चूंकि इनवर्टर एसी का कंप्रेसर लगातार एक रफ्तार पर चलता है, इसलिए इसके पार्ट्स पर कम दबाव पड़ता है और इसकी लाइफ अक्सर ज्यादा होती है. हालांकि, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनवर्टर एसी की रिपेयरिंग और इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे होते हैं. नॉन-इनवर्टर एसी की टेक्नोलॉजी पुरानी और सरल है, इसलिए इसे ठीक करना सस्ता पड़ता है.

किसके लिए क्या है बेहतर?

अगर आप दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा एसी चलाते हैं, तो इनवर्टर AC आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है. इसकी बढ़ी हुई कीमत बिजली की बचत से 2 साल में ही वसूल हो जाएगी. वहीं, अगर आप कभी-कभार ही AC चलाते हैं, तो नॉन-इनवर्टर AC आपके लिए सबसे सही है. सस्ता होने के साथ इसका रखरखाव भी आपके लिए आसान रहता है.

आखिर किसे चुनें?

अगर आपका बजट कम है और AC का इस्तेमाल कम समय के लिए करना है, तो आपके लिए नॉन-इनवर्टर ठीक रहेगा. लेकिन अगर आपको AC रोजाना लंबे समय तक चलाना है और बिजली की बचत भी करनी है, तो आप इनवर्टर AC के साथ जा सकते हैं. आखिर में फैसला आपके बजट, कमरे के साइज और इस्तेमाल पर निर्भर करता है. AC खरीदते समय आपको सिर्फ कीमत नहीं देखनी है, आने वाले सालों का खर्च भी सोचकर आगे का रास्ता चुनना सही ऑप्शन होता है.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Inverter vs Non-Inverter AC

