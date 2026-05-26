कूलर के दाम में मिल रहा है AC; कीमत ₹17,000 से भी कम, 1 घंटे चलाने का खर्च सिर्फ ₹4

Cheapest AC: गर्मी का असर जैसे ही बढ़ता है लोगों के कूलर-पंखे बेअसर होने लगते हैं. ऐसे में बहुत से लोग नया AC खरीदना चाहते हैं, लेकिन एसी की कीमत जानकर पीछे हट जाते हैं, वहीं ऊपर के महीन के अंत में आने वाला बिजली भी एक कारण होता है, एसी न खरीदने का. अगर आप भी इस गर्मी से परेशान हैं और एसी खरीदने का बजट नहीं है, तब भी आप कम बजट में नया एसी खरीद सकते हैं. टेक कंपनी Oakter ने गर्मी को दूर करने के लिए नया एसी लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपना नया मिनी इन्वर्टर AC लॉन्च किया है, जिसकी कीमत किसी प्रीमियम ब्रांड के कूलर के लगभग बराबर है. Oakter के नए एसी की शुरुआती कीमत ₹14,499+ GST से शुरू है.

Oakter के इस एसी की खासियत सिर्फ कम कीमत ही नहीं है, यह छोटू AC आपके घर के नॉर्मल इनवर्टर पर भी वैसे ही काम करेगा, जैसे पंखा चलता है, साथ ही बिजली की बचत ऐसी करेगा कि महीने का बिल आपका बजट नहीं खराब करेगा. Oakter के इस एसी का नाम Studio AC 5000 है. यह 0.5-टन क्षमता वाला एक 3-स्टार इन्वर्टर विंडो AC है, जिसे खासतौर पर स्टडी रूम, स्टूडियो अपार्टमेंट, ऑफिस केबिन और छोटे स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है.

कंपनी ने इस बार बड़े बदलाव करते हुए पुराने फिक्स्ड-स्पीड कंप्रेसर को हटाकर नई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी है, जो बिजली कम खर्च करेगा. इसकी कीमत ₹14,499 प्लस GST रखी गई है, जिसे कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्विक कॉमर्स ऐप्स से खरीद सकते हैं. GST के बाद इसकी कीमत ₹17,000 से भी कम है.

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फीचर्स भी जान लीजिए

कंपनी का दावा है कि यह AC मात्र 500W पावर कंज्यूम करता है. यानी 2 घंटे चलने पर यह सिर्फ 1 यूनिट बिजली खाएगा. इस हिसाब से इसका रनिंग कॉस्ट लगभग ₹4 प्रति घंटा आता है. 1 घंटे का ₹4 उन जगहों पर खर्च आएगा, जहां बिजली यूनिट 8 रुपये है, अलग अलग शहर में कीमत अलग हो सकती है.

इस AC को चलाने के लिए किसी भारी-भरकम 16A पावर प्लग की जरूरत नहीं है. यह घर के साधारण 6A सॉकेट पर आसानी से चल जाता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बिजली कटने पर यह 1200VA के होम इनवर्टर पर भी काम करता है.

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इसका वजन मात्र 22 किलोग्राम है. कंपनी ने इसे एक नया सर्विस-फ्रेंडली डिजाइन दिया है, जिससे इसकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है.

इस छोटू एसी में एंटी-डस्ट फिल्टर, कम शोर वाला ऑपरेशन और एक स्पेशल CWRC कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो AC के बाहर पानी टपकने की समस्या को काफी कम करता है.

Oakter इस मिनी AC पर 1 साल की ओवरऑल वारंटी और कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी दे रहा है.

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