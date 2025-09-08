बिजली गुल हो या पावर कट, अब Inverter नहीं देगा धोखा! इन आसान टिप्स से बैटरी चलेगी घंटों तक

Easy Hacks for Inverter Battery: अक्सर बिजली कट जाने पर इनवर्टर की बैटरी काम नहीं करती है. जिसकी वजह से आपको गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है कि कब बिजली आएगी. अगर इनवर्टर की बैटरी की सही से देखभाल न हो, तो इसकी वर्किंग लाइफ भी घट सकती है. अगर आप घंटों तक इनवर्टर से टीवी, लाइट, पंखे और बल्ब चलाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान रखें. आप ये आसान टिप्स अपनाकर बैटरी को सालों तक सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं.

बैटरी का पानी चेक करें

इनवर्टर की बैटरी की लंबे समय तक चलाने के लिए उसका वाटर लेवल सही रखना जरूरी है. अधिकतर बैटरी लेड-एसिड होती है, जिनमें सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए. नॉर्मल पानी बैटरी को डैमेज कर सकता है. पानी कम होने पर प्लेट्स हवा के कॉन्टैक्ट में आकर खराब हो सकती है. इसलिए हर महीने वाटर लेवल का ध्यान रखें और जरूरत होने पर सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डालें. बैटरी का पावी ओवरफ्लो न हो इसके लिए पानी बैटरी के मैक्सिमम लेवल के निशान से ऊपर न जाएं.

साफ-सफाई से बढ़ेगी बैटरी की लाइफ

ध्यान रखें कि बैटरी हमेशा साफ और सूखी रहें. अक्सर बैटरी के टर्मिनल पर धूल,मिट्टी और जंग लग जाता है. जिसकी वजह से चार्जिंग में दिक्कत हो सकती है. टर्मिनल को साफ करके रखें और पेट्रोलियम जेली का याज करें ताकि जंग न लग पाएं. बैटरी को हवादार और कम नमी वाली जगह पर ही रखें. गर्मी और नमा से बैटरी की प्लेट्स में खराबी हो सकती है.

इनवर्टर पर ओवरलोड न डालें

अक्सर लोग इनवर्टर पर ओवरलोड डाल देते हैं. AC, हीटर या फ्रिज जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज्यादा लोड पड़ता है. जिसके कारण बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होने लगती है. अगर आपके इनवर्टर की बैटरी 150AH की है, तो उस पर 80-85% से ज्यादा लोड न हो. बिजली आने पर इनवर्टर को चार्ज करना न भूलें ताकि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए. आधी-अधूरी चार्जिंग से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है. इनवर्टर के आसपास अच्छी वेंटिलेशन हो क्योंकि गर्मी की वजह से बैटरी खराब हो सकती है.

वारंटी और सर्विस का ध्यान रखें

इनवर्टर की बैटरी खरीदते समय सही ऑप्शन चनना बेहद जरूरी है. अपने घर की जरूरत के हिसाब से ही इनवर्टर और बैटरी की क्षमता देखें. अगर घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ट्यूबलर बैटरी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह काफी लंबे टाइम तक चलती है. हमेशा अच्छी कंपनी की बैटरी ले और उसकी वारंटी और सर्विस की जानकारी का ध्यान रखें. इन सावधानियों को अपनाकर आप की बैटरी की लाइफ और बेहतरीन बैकअप का फायदा उठा सकते हैं.