बिजली गुल हो या पावर कट, अब Inverter नहीं देगा धोखा! इन आसान टिप्स से बैटरी चलेगी घंटों तक
Advertisement
trendingNow12913313
Hindi Newsटेक

बिजली गुल हो या पावर कट, अब Inverter नहीं देगा धोखा! इन आसान टिप्स से बैटरी चलेगी घंटों तक

Inverter Battery Care Tips: इनवर्टर की बैटरी को खराब होने से बचाने के लिए सही तरीके से ख्याल रखना बेहद जरूरी है. ताकि बिजली कटने पर यह लंबे समय तक बैकअप दे सके. कुछ सावधानियां अपानकर आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजली गुल हो या पावर कट, अब Inverter नहीं देगा धोखा! इन आसान टिप्स से बैटरी चलेगी घंटों तक

Easy Hacks for Inverter Battery: अक्सर बिजली कट जाने पर इनवर्टर की बैटरी काम नहीं करती है. जिसकी वजह से आपको गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है कि कब बिजली आएगी. अगर इनवर्टर की बैटरी की सही से देखभाल न हो, तो इसकी वर्किंग लाइफ भी घट सकती है. अगर आप घंटों तक इनवर्टर से टीवी, लाइट, पंखे और बल्ब चलाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान रखें. आप ये आसान टिप्स अपनाकर बैटरी को सालों तक सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़े: Jio लाया हजार रुपये से सस्ता Plan! 90 दिन तक रोज पाएं 2GB डेटा, Free Hotstar और इतना कुछ

बैटरी का पानी चेक करें

Add Zee News as a Preferred Source

इनवर्टर की बैटरी की लंबे समय तक चलाने के लिए उसका वाटर लेवल सही रखना जरूरी है. अधिकतर बैटरी लेड-एसिड होती है, जिनमें सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए. नॉर्मल पानी बैटरी को डैमेज कर सकता है. पानी कम होने पर प्लेट्स हवा के कॉन्टैक्ट में आकर खराब हो सकती है. इसलिए हर महीने वाटर लेवल का ध्यान रखें और जरूरत होने पर सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डालें. बैटरी का पावी ओवरफ्लो न हो इसके लिए पानी बैटरी के मैक्सिमम लेवल के निशान से ऊपर न जाएं. 

साफ-सफाई से बढ़ेगी बैटरी की लाइफ
ध्यान रखें कि बैटरी हमेशा साफ और सूखी रहें. अक्सर बैटरी के  टर्मिनल पर धूल,मिट्टी और जंग लग जाता है. जिसकी वजह से चार्जिंग में दिक्कत हो सकती है. टर्मिनल को साफ करके रखें और पेट्रोलियम जेली का याज करें ताकि जंग न लग पाएं. बैटरी को हवादार और कम नमी वाली जगह पर ही रखें. गर्मी और नमा से बैटरी की प्लेट्स में खराबी हो सकती है. 

यह भी पढ़े: iPhone 17 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! छोटी हो जाएगी ये चीज, देखकर झूम उठेंगे फैन्स

इनवर्टर पर ओवरलोड न डालें

अक्सर लोग इनवर्टर पर ओवरलोड डाल देते हैं. AC, हीटर या फ्रिज जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज्यादा लोड पड़ता है. जिसके कारण बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होने लगती है. अगर आपके इनवर्टर की बैटरी 150AH की है, तो उस पर 80-85% से ज्यादा लोड न हो. बिजली आने पर इनवर्टर को चार्ज करना न भूलें ताकि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए. आधी-अधूरी चार्जिंग से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है. इनवर्टर के आसपास अच्छी वेंटिलेशन हो क्योंकि गर्मी की वजह से बैटरी खराब हो सकती है. 

वारंटी और सर्विस का ध्यान रखें
इनवर्टर की बैटरी खरीदते समय सही ऑप्शन चनना बेहद जरूरी है. अपने घर की जरूरत के हिसाब से ही इनवर्टर और बैटरी की क्षमता देखें. अगर घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ट्यूबलर बैटरी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह काफी लंबे टाइम तक चलती है. हमेशा अच्छी कंपनी की बैटरी ले और उसकी वारंटी और सर्विस की जानकारी का ध्यान रखें. इन सावधानियों को अपनाकर आप की बैटरी की लाइफ और बेहतरीन बैकअप का फायदा उठा सकते हैं.  

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Inverter BatteryMaintenance Care Tips

Trending news

चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
;