उफ ये बिजली का बिल..! इनवर्टर चलाने का ये जुगाड़ अपनाओ, कंट्रोल में होगी इलेक्ट्रिसिटी की खपत

Reduce Power Consumption of Inverter: ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनवर्टर लगाने से उनका बिजली का बिल बढ़ जाता है. जिसकी वजह से वे इसे खरीदने से पहले कई बार हिचकिचाते हैं. लेकिन अगर आप इन आसान टिप्स को अपनाएं तो बिजली की काफी बचत कर सकते हैं. ऐसा करने से बैटरी की सही देखभाल, बिजली और पैसा भी बचेंगा.

 

Oct 23, 2025, 11:06 AM IST
Inverter Tips to Save Energy: आजकल इनवर्टर हर घर की अहम जरूरत बन चुका है. खासतौर पर उन इलाकों पर जहां बिजली की कटौती बेहद आम बात है. इनवर्टर अंधेरे में रोशनी का एक सहारा बनता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इनवर्टर कहीं बिजली का बिल बढ़ा तो नहीं रहा है? क्या इसका यूज करने से बिजली की खपत ज्यादा बढ़ जाती है? यह एक बड़ी कन्फ्यूजन है. आइए जानते हैं कुछ आसान-सी टिप्स जिससे आपका बिल कम हो सकता है.

क्या इनवर्टर से बिजली का बिल बढ़ता है?

हां इनवर्टर बिजली का यूज करता है. लेकिन तब जब वह बैटरी को चार्ज करता है या डिवाइसों को बिजली सप्लाई करता है. अगर आपके घर में बड़ा और ज्यादा पावर वाला इनवर्टर है तो वह छोटे इनवर्टर की तुलना में ज्यादा बिजली लेगा. वहीं आज के नए इनवर्टर में एनर्जी सेविंग मोड दिया जाता हैं. ये बिजली की खपत को कंट्रोल करते हैं. अगर कोई डिवाइस नहीं जुड़ा है तब भी इनवर्टर स्टैंडबाय मोड में बेहद कम बिजली लेता है. सही पावर का इनवर्टर खरीदकर आप बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

किन वजहों से इनवर्टर ज्यादा बिजली खींचता है?
इनवर्टर की बिजली की खपत कुछ बातों पर डिपेंड करती है. अगर इनवर्टर की पावर आपके घर की जरूरत से ज्यादा है तो वह अधिक बिजली खर्च करेगा. अगर आपके इलाके में बिजली कटती रहती है, इससे बैटरी को बार-बार चार्ज करना पड़ता है. जिससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है. साथ ही पुराने या खराब हो गए इनवर्टर सही से काम नहीं करते और नॉर्मल से ज्यादा बिजली खींचते हैं. इससे आपका बिजली बिल भी बढ़ जाता है. 24V इनवर्टर चुनकर और उसकी सही देखभाल करने से इस परेशानी को कम कर सकते हैं.

बिजली बचाने के लिए इन आसान उपाय को ट्राय करें

अपने इनवर्टर के जरिए बिजली का बिल बचाने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाएं-
1. ज्यादा स्टार और रेटिंग वाला इनवर्टर खरीदें. इससे वे बिजली बचाने में सहायक होंगे.
2. इनवर्टर की बैटरी की जांच करते रहे और सफाई करें. इससे वह अपनी ज्यादा पावर पर काम करेंगा.
3. इनवर्टर पर ज्यादा दबाव भी न डालें. जरूरत से ज्यादा उपकरण न चलाएं.
4. इनवर्टर से सिर्फ उन्हीं डिवाइसों को जोड़ें जो कम बिजली खपत करते हैं. जैसे- LED लाइट्स और पंखे.
5. जब भी इनवर्टर का यूज न हो तो उसे बंद कर दें. जिससे वह स्टैंडबाय मोड में बिजली न लेता रहे.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

InverterElectricity bill

