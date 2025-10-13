Apple तैयार iOS 26.0.2 लॉन्च करने को! जानिए आपके iPhone में मिलेगा या नहीं

Apple जल्द ही अपने नए सॉफ्टवेयर iOS 26.0.2 को रिलीज़ कर सकता है, जो कि iOS 26 सीरीज़ का दूसरा बग फिक्स अपडेट होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक छोटा अपडेट होगा जिसमें बग्स और सिक्योरिटी कमजोरियों को दूर किया जाएगा. आइए जानते हैं क्या-क्या जानकारी सामने आई है और कौन से iPhones इस अपडेट को सपोर्ट करेंगे.

iOS 26.0.2 अपडेट की झलक

MacRumours की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple के इंजीनियर फिलहाल iOS 26.0.2 का आंतरिक परीक्षण कर रहे हैं. यह एक माइनर अपडेट होगा, यानी इसमें किसी बड़े फीचर की उम्मीद नहीं है, बल्कि इसका फोकस सिस्टम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट पर रहेगा.

हालांकि अभी तक Apple की तरफ से इस अपडेट की रिलीज़ डेट या इसके बदलावों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple इसी के साथ iPadOS 26.0.2 और macOS 26.0.2 भी लॉन्च कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

iOS 26.0.2 किन iPhones में मिलेगा

Apple ने iOS 26 को कई पुराने और नए डिवाइस पर जारी किया था. अब 26.0.2 भी उन्हीं डिवाइसेज़ में सपोर्ट करेगा. यहां उन iPhones की लिस्ट दी गई है जो iOS 26.0.2 अपडेट को सपोर्ट करेंगे:

• iPhone 16e

• iPhone 16 और 16 Plus

• iPhone 16 Pro और 16 Pro Max

• iPhone 15 और 15 Plus

• iPhone 15 Pro और 15 Pro Max

• iPhone 14 और 14 Plus

• iPhone 14 Pro और 14 Pro Max

• iPhone 13 और 13 mini

• iPhone 13 Pro और 13 Pro Max

• iPhone 12 और 12 mini

• iPhone 12 Pro और 12 Pro Max

• iPhone 11, 11 Pro और 11 Pro Max

• iPhone SE (2nd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)

पिछला अपडेट क्या लाया था – iOS 26.0.1

कुछ हफ़्ते पहले Apple ने iOS 26.0.1 अपडेट जारी किया था जिसमें कई यूज़र्स को राहत मिली थी. इस अपडेट में कुछ खास समस्याओं को ठीक किया गया था, जैसे कि –

• Wi-Fi और Bluetooth डिस्कनेक्ट होना: iPhone 17, iPhone Air और iPhone 17 Pro मॉडल में यह समस्या देखी गई थी.

• नेटवर्क कनेक्शन फेल: कुछ यूज़र्स को iOS 26 अपडेट के बाद मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने में परेशानी हो रही थी.

• कैमरा इमेज आर्टिफैक्ट्स: कुछ लाइटिंग कंडीशन में फोटो खींचते समय अनचाहे दाग या स्पॉट दिख रहे थे.

• App आइकन का गायब होना: कस्टम टिंट लगाने के बाद कुछ ऐप आइकन खाली दिख रहे थे.

• VoiceOver फंक्शन बंद होना: iOS 26 अपडेट के बाद कुछ यूज़र्स के लिए VoiceOver अपने आप डिसेबल हो गया था.

iOS 26.0.2 से क्या उम्मीद करें?

हालांकि अभी तक Apple ने iOS 26.0.2 के लिए कोई डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह अपडेट ऊपर बताई गई समस्याओं को स्थायी रूप से फिक्स करेगा और सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर और स्मूद बनाएगा. Apple आमतौर पर इस तरह के अपडेट्स को पहले बीटा टेस्टिंग में जारी करता है और फिर कुछ दिनों बाद पब्लिक के लिए रोलआउट करता है. इसलिए अगर आप iOS 26 यूज़र हैं, तो आने वाले दिनों में आपको यह अपडेट Settings → General → Software Update सेक्शन में दिखाई दे सकता है.

कब मिलेगा अपडेट?

Apple आमतौर पर हर दो से तीन हफ्ते में एक माइनर अपडेट जारी करता है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि iOS 26.0.2 अपडेट अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक सभी यूज़र्स को मिल सकता है.