Apple कर रहा बड़ा बदलाव! अब iPhone और Android के बीच मैसेजिंग होगी बेहतर, जानिए कैसे

iOS 26.3 update: Apple कंपनी अब अपने iPhone में कई बदलाव करने जा रही है. इसके लिए कंपनी iOS 26.3 अपडेट जल्द जारी करने वाली है. इस नए iOS अपडेट के बाद iPhone और Android फोन के बीच मैसेज भेजना बेहद स्मूद हो जाएगा. हाल ही में आए iOS 26.3 के बीटा वर्जन में ऐसा देखा गया है. इससे पता चलता है कि Apple ने अपने मैसेजिंग सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं. हालांकि यह बदलाव अभी यूजर्स को सीधे नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन सिस्टम के अंदर किए गए अपडेट बता रहे हैं कि iPhone और Android के बीच अब बातचीत पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है.

क्या है RCS और क्यों है यह खास?

रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज (RCS) पुराने SMS सिस्टम का एक नया अपडेट माना जा रहा है. कंपनी ने इसे पुराने एसएमएस टेक्स्ट मैसेज की जगह लेने के लिए बनाया है. इसमें मैसेज भेजने के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि सामने वाला टाइप कर रहा है या नहीं. साथ ही आपको इसमें टाइपिंग इंडिकेटर और फोटो-वीडियो को बेहतर क्वालिटी में भेजने का विकल्प मिल जाता है. आपको बता दें कि एप्पल ने सबसे पहले iOS 18 के साथ आईफोन में आरसीएस सपोर्ट दिया था लेकिन तब वह iMessage जैसा नहीं था. इसमें सबसे बड़ी समस्या सेफ्टी को लेकर थी. अभी iPhone और Android के बीच RCS मैसेज पूरी तरह एन्क्रिप्टेड नहीं होते. इसका मतलब है कि iMessage पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. एंड्रॉयड फोन पर कई बार RCS मैसेज एन्क्रिप्टेड होते है, लेकिन आईफोन पर मैसेज भेजते समय यह एन्क्रिप्शन से बाहर हो जाते हैं.

अब क्या बदलने वाला है?

iOS 26.3 बीटा से पता चलता है कि Apple जल्द ही RCS के नए और बेहतर वर्जन को अपनाने की तैयारी में है. अगर ऐसा होता है तो iPhone और Android के बीच भेजे गए मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वाले हो सकते हैं. इसके साथ मैसेज पर रिएक्शन देना, किसी खास मैसेज का जवाब देना और भेजे गए टेक्स्ट को एडिट या डिलीट करने जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. अगर ये बदलाव लागू हो जातेा है तो iPhone और Android के बीच चैट करना लगभग iMessage जैसा हो जाएगा. इसका मतलब अब सिर्फ iPhone-to-iPhone चैट ही खास नहीं रहेगी.

नेटवर्क कंपनियों की भी होगी भूमिका

हालांकि इस बदलाव के लिए Apple की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन इसमें मोबाइल नेटवर्क कंपनियों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है. जब तक नेटवर्क इस नए सिस्टम को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेगा तब तक सभी यूजर्स को एक साथ इसका फायदा नहीं मिल पाएगा. कुछ स्थानों पर यह फीचर जल्द शुरू हो सकता है, जबकि कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

यूजर्स के लिए क्या होगा खास?

अगर Apple पूरी तरह नए RCS सिस्टम को अपना लेता है, तो iPhone यूजर्स को WhatsApp या Telegram जैसे जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स पर निर्भर नहीं रहना होगा. इसके बाद iPhone यूजर्स सीधे Android यूजर्स के साथ सिक्योर बातचीत कर सकते हैं. उम्मीद है कि Apple का यह कदम iPhone और Android के बीच की दीवार को थोड़ा और कमजोर करेगा. आने वाले समय में यूजर्स को मैसेजिंग को लेकर जो शिकायत रहती थी वो सब काफी हद तक दूर हो जाएगी. जिन यूजर्स के घर या दोस्तों के पास अलग-अलग फोन्स होते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी खास हो सकता है.

इन iPhones को मिलेगा iOS 26.3 का अपडेट

iOS 26.3 का अपडेट iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि Apple इंटेलिजेंस (AI) की सुविधा iPhone 15 Pro से ऊपर वाले मॉडल्स तक ही सीमित रहेंगी.

