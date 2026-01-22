iPhone यूजर्स की लॉटरी लगी! क्या Siri को मिलेगा Google Gemini का पावर? जानिए iOS 26.4 में क्या हो सकता है नया

Apple ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अपनी अगली पीढ़ी की वॉयस असिस्टेंट Siri को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए Google के Gemini AI मॉडल्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. अब X यानी पहले ट्विटर पर Brandon Butch की एक पोस्ट के मुताबिक, Apple iOS 26.4 के साथ Gemini-आधारित Siri फीचर्स को पहली बार iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाले महीनों में जारी होगा और इसकी बीटा टेस्टिंग फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है.

प्राइवेसी पर खास फोकस के साथ आएगा नया Siri

पोस्ट में दावा किया गया है कि iOS 26.4 के साथ Siri का एक नया और रिवैम्प्ड वर्जन देखने को मिलेगा, जो Google के Gemini मॉडल्स पर काम करेगा. खास बात यह है कि यह नया Siri कुछ फीचर्स को डिवाइस पर ही प्रोसेस करेगा, जबकि कुछ एडवांस्ड टास्क के लिए Apple की Private Cloud Compute टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. Apple का फोकस यहां साफ है—यूजर की प्राइवेसी से समझौता किए बिना AI का पावरफुल एक्सपीरियंस देना.

Gemini-पावर्ड Siri में क्या हो सकता है नया

हाल ही में The Information की एक रिपोर्ट में बताया गया कि Gemini मॉडल्स की मदद से Siri में कई नए और एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इनमें सबसे अहम फीचर इमोशनल सपोर्ट से जुड़ा है. अगर कोई यूजर Siri से कहता है कि वह अकेलापन महसूस कर रहा है या मन से परेशान है, तो Siri पहले से ज्यादा समझदारी और संवेदनशील तरीके से जवाब दे सकेगा.

इसके अलावा Siri अब सिर्फ छोटे-छोटे जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी. Gemini की ताकत से यह ChatGPT या Gemini चैटबॉट्स की तरह कन्वर्सेशनल और फैक्ट-बेस्ड जवाब दे सकेगी. यानी सवाल पूछने पर Siri का जवाब ज्यादा नैचुरल और इंसानों जैसा महसूस हो सकता है.

काम करने का तरीका भी बदलेगा Siri

Gemini-पावर्ड Siri सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि काम भी करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर Siri से कह सकेंगे कि वह किसी खास टॉपिक पर Apple Notes में एक डॉक्यूमेंट बना दे. यह फीचर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

इतना ही नहीं, Siri अब कहानियां भी सुना सकेगी और उन सवालों को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी, जिन्हें वह पहले ठीक से समझ नहीं पाती थी. यानी अगर यूजर का सवाल थोड़ा अस्पष्ट या अधूरा है, तब भी Siri कॉन्टेक्स्ट समझकर सही जवाब देने की कोशिश करेगी.

iOS 26.4 की लॉन्च टाइमलाइन क्या हो सकती है

रिपोर्ट्स के अनुसार, iOS 26.4 की बीटा टेस्टिंग फरवरी 2026 में शुरू हो सकती है. इसके बाद Apple इसे स्प्रिंग 2026 में ऑफिशियली लॉन्च कर सकता है. इस अपडेट में सिर्फ नया Siri ही नहीं, बल्कि कई और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

बताया जा रहा है कि iOS 26.4 में Health ऐप का नया डिजाइन आएगा, जिसमें हेल्थ मेट्रिक्स को लॉग करना पहले से ज्यादा आसान होगा. इसके अलावा थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए क्रेडिट कार्ड ऑटोफिल सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है, जिससे ऑनलाइन पेमेंट और स्मूद हो जाएगा.

iOS 26.4 के अन्य बड़े फीचर्स

इस अपडेट में Freeform ऐप के लिए फोल्डर्स का फीचर भी आ सकता है, जिससे यूजर्स अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज कर पाएंगे. Apple TV ऐप में “Sports Tier” नाम का नया सेक्शन जोड़े जाने की भी चर्चा है, जो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए खास होगा.

सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी Apple बड़ा कदम उठा सकता है. Apple ID लॉग-इन से पहले डिवाइस सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सकता है. वहीं, Find My ऐप में AirPods के लिए “Precise Outdoor Location” ट्रैकिंग फीचर मिलने की उम्मीद है, जिससे खोए हुए AirPods ढूंढना आसान हो जाएगा.