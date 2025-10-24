Advertisement
trendingNow12973087
Hindi Newsटेक

Apple ने बदली iPhone की दुनिया! अब Screenshot से खुद बन जाएगा आपका Event, जानें कैसे काम करता है ये फीचर

Apple Calendar को भी एक नया और बेहद काम का फीचर मिला है- “Screenshot to Calendar”. यह फीचर आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, खासकर अगर आप बार-बार किसी ईमेल, वेबसाइट या चैट से इवेंट्स सेव करते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple ने बदली iPhone की दुनिया! अब Screenshot से खुद बन जाएगा आपका Event, जानें कैसे काम करता है ये फीचर

Apple ने अपने नए अपडेट iOS 26 के साथ iPhone यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लॉन्च किए हैं. इस अपडेट में जहां Liquid Glass Design, Wallet, Messages, और Music ऐप्स में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं Apple Calendar को भी एक नया और बेहद काम का फीचर मिला है- “Screenshot to Calendar”. यह फीचर आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, खासकर अगर आप बार-बार किसी ईमेल, वेबसाइट या चैट से इवेंट्स सेव करते हैं.

नया फीचर – स्क्रीनशॉट से बनाइए कैलेंडर इवेंट
अब iOS 26 में जब आप कोई स्क्रीनशॉट लेंगे, तो वह पहले की तरह नीचे बाएं कोने में थंबनेल के रूप में नहीं दिखेगा. इसके बजाय अब स्क्रीनशॉट फुलस्क्रीन मोड में खुलेगा. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको एक नया बटन दिखाई देगा — “Add to Calendar”.

अगर स्क्रीनशॉट में किसी इवेंट की जानकारी होगी, जैसे डेट, टाइम या लोकेशन, तो यह बटन नीचे दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही आप उस जानकारी को सीधे अपने Apple Calendar में एक नया इवेंट बना सकते हैं. अगर आप पुराना थंबनेल व्यू पसंद करते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाकर उसे वापस चुन सकते हैं, लेकिन यह नया फुलस्क्रीन इंटरफ़ेस ही इस फीचर को पूरी तरह एक्टिव करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 “Add to Calendar” कैसे काम करता है?
इस फीचर का इस्तेमाल बहुत आसान है. जब आप किसी स्क्रीनशॉट में “Add to Calendar” बटन देखते हैं, तो उस पर टैप करें. इसके बाद iPhone आपको इवेंट का प्रीव्यू दिखाएगा — जैसे तारीख, समय, और इवेंट का नाम. अगर सब सही लग रहा है, तो बस “Create Event” पर टैप करें और इवेंट तुरंत आपके कैलेंडर में सेव हो जाएगा. अगर आपको किसी बदलाव की जरूरत है — जैसे कि इवेंट का टाइम या लोकेशन बदलना, या इसे किसी दूसरे कैलेंडर में जोड़ना — तो आप “Edit” बटन दबाकर सभी डीटेल्स एडिट कर सकते हैं.

AI से मिलेगा स्मार्ट कैलेंडर अनुभव
यह पूरा फीचर Apple Intelligence (AI) पर आधारित है और सिर्फ उन्हीं iPhones में काम करेगा जो AI-कम्पैटिबल हैं. Apple Intelligence आपके स्क्रीनशॉट को स्कैन करके उसमें मौजूद डेट, टाइम या लोकेशन को समझता है और उसी के आधार पर स्मार्ट सजेशन देता है. यानि अब आपको मैन्युअली कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं — बस एक स्क्रीनशॉट और एक टैप से आपका इवेंट तैयार.

iPhone यूजर्स के लिए आसान और तेज तरीका
जो लोग रोजमर्रा में वेबसाइट्स, ईमेल या मैसेज से शेड्यूल सेव करते हैं, उनके लिए यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. पहले जहां आपको मैन्युअली इवेंट डिटेल्स डालनी पड़ती थीं, अब यह काम एक सेकंड में हो जाएगा.
यह फीचर Apple Calendar को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना देता है. एक बार जब आप इस वर्कफ़्लो के आदी हो जाएंगे, तो यह फीचर आपके लिए बेहद नेचुरल लगेगा.

थर्ड-पार्टी कैलेंडर ऐप्स के साथ भी काम करेगा
अगर आप Google Calendar या किसी और थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है. iOS 26 में आप Settings ⇾ Apps ⇾ Calendar ⇾ Calendar Accounts के जरिए अपने अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं. हालांकि कुछ ऐप्स में सिंकिंग में हल्की देरी हो सकती है, लेकिन Screenshot-to-Calendar फीचर फिर भी काम करेगा. यानि आप चाहे किसी भी कैलेंडर ऐप का इस्तेमाल करें, यह नया Apple फीचर हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा.

 भविष्य के लिए स्मार्ट कदम
Apple का यह नया फीचर दिखाता है कि कंपनी किस तरह AI का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के कामों को आसान बना रही है. “Screenshot to Calendar” एक छोटा लेकिन बेहद असरदार अपडेट है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है. यह iPhone को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट बना देता है जो आपकी जरूरतों को खुद समझकर काम करता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iOS 26screenshot to calendarApple Calendar

Trending news

सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान