Apple ने बदली iPhone की दुनिया! अब Screenshot से खुद बन जाएगा आपका Event, जानें कैसे काम करता है ये फीचर

Apple ने अपने नए अपडेट iOS 26 के साथ iPhone यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लॉन्च किए हैं. इस अपडेट में जहां Liquid Glass Design, Wallet, Messages, और Music ऐप्स में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं Apple Calendar को भी एक नया और बेहद काम का फीचर मिला है- “Screenshot to Calendar”. यह फीचर आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, खासकर अगर आप बार-बार किसी ईमेल, वेबसाइट या चैट से इवेंट्स सेव करते हैं.

नया फीचर – स्क्रीनशॉट से बनाइए कैलेंडर इवेंट

अब iOS 26 में जब आप कोई स्क्रीनशॉट लेंगे, तो वह पहले की तरह नीचे बाएं कोने में थंबनेल के रूप में नहीं दिखेगा. इसके बजाय अब स्क्रीनशॉट फुलस्क्रीन मोड में खुलेगा. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको एक नया बटन दिखाई देगा — “Add to Calendar”.

अगर स्क्रीनशॉट में किसी इवेंट की जानकारी होगी, जैसे डेट, टाइम या लोकेशन, तो यह बटन नीचे दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही आप उस जानकारी को सीधे अपने Apple Calendar में एक नया इवेंट बना सकते हैं. अगर आप पुराना थंबनेल व्यू पसंद करते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाकर उसे वापस चुन सकते हैं, लेकिन यह नया फुलस्क्रीन इंटरफ़ेस ही इस फीचर को पूरी तरह एक्टिव करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

“Add to Calendar” कैसे काम करता है?

इस फीचर का इस्तेमाल बहुत आसान है. जब आप किसी स्क्रीनशॉट में “Add to Calendar” बटन देखते हैं, तो उस पर टैप करें. इसके बाद iPhone आपको इवेंट का प्रीव्यू दिखाएगा — जैसे तारीख, समय, और इवेंट का नाम. अगर सब सही लग रहा है, तो बस “Create Event” पर टैप करें और इवेंट तुरंत आपके कैलेंडर में सेव हो जाएगा. अगर आपको किसी बदलाव की जरूरत है — जैसे कि इवेंट का टाइम या लोकेशन बदलना, या इसे किसी दूसरे कैलेंडर में जोड़ना — तो आप “Edit” बटन दबाकर सभी डीटेल्स एडिट कर सकते हैं.

AI से मिलेगा स्मार्ट कैलेंडर अनुभव

यह पूरा फीचर Apple Intelligence (AI) पर आधारित है और सिर्फ उन्हीं iPhones में काम करेगा जो AI-कम्पैटिबल हैं. Apple Intelligence आपके स्क्रीनशॉट को स्कैन करके उसमें मौजूद डेट, टाइम या लोकेशन को समझता है और उसी के आधार पर स्मार्ट सजेशन देता है. यानि अब आपको मैन्युअली कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं — बस एक स्क्रीनशॉट और एक टैप से आपका इवेंट तैयार.

iPhone यूजर्स के लिए आसान और तेज तरीका

जो लोग रोजमर्रा में वेबसाइट्स, ईमेल या मैसेज से शेड्यूल सेव करते हैं, उनके लिए यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. पहले जहां आपको मैन्युअली इवेंट डिटेल्स डालनी पड़ती थीं, अब यह काम एक सेकंड में हो जाएगा.

यह फीचर Apple Calendar को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना देता है. एक बार जब आप इस वर्कफ़्लो के आदी हो जाएंगे, तो यह फीचर आपके लिए बेहद नेचुरल लगेगा.

थर्ड-पार्टी कैलेंडर ऐप्स के साथ भी काम करेगा

अगर आप Google Calendar या किसी और थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है. iOS 26 में आप Settings ⇾ Apps ⇾ Calendar ⇾ Calendar Accounts के जरिए अपने अकाउंट्स को जोड़ सकते हैं. हालांकि कुछ ऐप्स में सिंकिंग में हल्की देरी हो सकती है, लेकिन Screenshot-to-Calendar फीचर फिर भी काम करेगा. यानि आप चाहे किसी भी कैलेंडर ऐप का इस्तेमाल करें, यह नया Apple फीचर हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा.

भविष्य के लिए स्मार्ट कदम

Apple का यह नया फीचर दिखाता है कि कंपनी किस तरह AI का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के कामों को आसान बना रही है. “Screenshot to Calendar” एक छोटा लेकिन बेहद असरदार अपडेट है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है. यह iPhone को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट बना देता है जो आपकी जरूरतों को खुद समझकर काम करता है.