iOS 26 Update: क्या हो सकती है Release Date? किन आईफोन्स में मिलेगा सपोर्ट? जानिए क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे

Apple ने जून में अपने WWDC 2025 (World Wide Developer’s Conference) के दौरान iOS 26 की घोषणा की थी. अब जैसे-जैसे iPhone 17 सीरीज का लॉन्च नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे उम्मीद की जा रही है कि यह अपडेट भी दुनियाभर के करोड़ों iPhones में रोल आउट किया जाएगा. iOS 26 में Liquid Glass डिजाइन, स्मार्ट Siri, नया Passwords ऐप और Photos ऐप का पूरा रीडिजाइन जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं.

iOS 26 की रिलीज डेट

Apple हर साल अपने नए iPhones के लॉन्च के करीब ही नया iOS अपडेट रोल आउट करता है. पिछले पैटर्न के हिसाब से iOS 26 को 15–16 सितंबर 2025 के बीच रोल आउट किया जा सकता है. यह iPhone 17 सीरीज (9 सितंबर को लॉन्च) के लगभग एक हफ्ते बाद होगा.

iOS 26 सपोर्टेड iPhones

iOS 26 इन iPhone मॉडल्स पर उपलब्ध होगा:

• iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus

• iPhone 16 Pro, 16 Pro Max

• iPhone 15, 15 Plus

• iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

• iPhone 14, 14 Plus

• iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

• iPhone 13, 13 mini

• iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

• iPhone 12, 12 mini

• iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

• iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

• iPhone SE (2nd Gen और उससे नए मॉडल)

ध्यान दें: Apple Intelligence फीचर्स केवल iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max पर ही उपलब्ध होंगे.

iOS 26 के टॉप फीचर्स

• Liquid Glass Interface – नया ट्रांसपेरेंट और डायनामिक डिजाइन, जो iPhone को ज्यादा फ्लुइड और प्रीमियम लुक देता है.

• Smarter Siri – अब Siri और नेचुरल भाषा समझेगी और स्क्रीन पर दिख रही जानकारी के आधार पर बेहतर जवाब देगी.

• Redesigned Photos App – फोटो खोजने और यादें ऑर्गनाइज करने का आसान तरीका, कस्टमाइजेबल कलेक्शन और नए हाइलाइट्स.

• Passwords App – पासवर्ड, वाई-फाई लॉगिन और पासकीज को एक जगह सेव और मैनेज करने का नया ऐप.

• Messages Upgrades – नए Tapback इमोजी/स्टिकर्स, शेड्यूल्ड मैसेज और सैटेलाइट मैसेजिंग सपोर्ट.

• iPhone Mirroring on Mac – Mac से सीधे iPhone को मिरर और कंट्रोल करने की सुविधा.

• Tap to Cash in Wallet – सिर्फ दो iPhones को पास लाकर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर.

• Call Features – लाइव वॉइसमेल, कॉल स्क्रीनिंग और नए कॉल कंट्रोल.

• Mail App Improvements – ईमेल्स को ऑटोमैटिकली प्राइमरी, ट्रांजैक्शन, अपडेट्स और प्रमोशन में अलग करना.

• Game Mode – लो लेटेंसी और बेहतर एक्सेसरी परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग का बूस्ट.

• Accessibility Features – आई ट्रैकिंग, वोकल शॉर्टकट्स, म्यूजिक हैप्टिक्स और मोशन क्यूज.

FAQs

Q1. iOS 26 कब रोल आउट होगा?

उम्मीद है कि 15–16 सितंबर 2025 से इसका अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा.

Q2. iOS 26 किन iPhones में मिलेगा?

iPhone 11 सीरीज से लेकर iPhone 16 सीरीज और iPhone SE (2nd Gen और उससे नए) पर.

Q3. iOS 26 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

नया Liquid Glass डिजाइन और स्मार्ट Siri इसके सबसे बड़े फीचर्स हैं.

Q4. क्या iOS 26 में सभी को Apple Intelligence फीचर मिलेगा?

नहीं, यह केवल iPhone 16 सीरीज और iPhone 15 Pro/Pro Max पर ही मिलेगा.

Q5. क्या iOS 26 गेमिंग को भी बेहतर बनाएगा?

हां, नया Game Mode लो लेटेंसी और स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देगा.