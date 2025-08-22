Apple जल्द लाएगा नया अपग्रेड, यूजर्स का खत्म हो जाएगा बड़ा 'सिरदर्द', चुटकियों में होगा ये काम

Apple's Autofill Feature: Apple जल्द ही iOS 26 और macOS Tahoe के साथ वेरिफिकेशन कोड के लिए Autofill फीचर को पहले से भी पावरफुल बनाने जा रहा है. इस अपडेट में Two Factor Authentication Codes सिर्फ एप्पल ऐप्स में ही नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी सर्विसेज में भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो सकेंगे.

ऐसे काम करता था Apple का Autofill फीचर

आपको बता दें कि Apple का ऑटोफिल फीचर अब तक सिर्फ मैसेज ऐप से ही SMS कोड और मेल से वेरिफिकेशन ईमेल्स निकाल सकता था. iPhone और iPad में ये कोड्स कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देते थे और यूज के बाद अपने आप हट जाते थे. Mac में ये फीचर Safari और टैक्सट मैसेज फॉरवर्डिंग से काम करता था.

iOS और macOS Tahoe में होगा ऑटोफिल और स्मार्ट

अगले महीने आ रहा iOS 26 और macOS Tahoe अपडेट के बाद पुराने फीचर में तीन बड़े तरीकों से बदलाव किए जाएंगे. अब iPhone पर Third Party मैसेजिंग ऐप्स से भी SMS Code सपोर्ट किए जा सकेंगे. Gmail जैसे ऐप्स में भी ईमेल वेरिफिकेशन कोड मिलेंगे. Mac यूजर्स सिर्फ Safari के साथ-साथ Chrome और Firefox जैसे थर्ड पार्टी ब्राउजर में भी Autofill का इस्तेमाल कर पाएंगे.

वन टाइम पासवर्ड मैनेज करना होगा आसान

नए अपडेट के जरिए वन टाइम पासवर्ड मैनेज करना पहले से भी आसान हो जाएगा. यूजर्स के लिए Mac पर Chrome और Firefox का सपोर्ट यूजफुल हो सकता है. साथ ही iPhone पर Gmail और थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट डेली यूज को और बेहतर बना देगा.

डिजिटल लाइफ का जरूरी हिस्सा है Autofill

Apple अक्सर अपने दमदार फीचर्स पेश करके अपने यूजर्स की लाइफ को स्मार्ट और आसान बनाता आया है. चाहे Wi-Fi शेयरिंग हो या iPhone Mirroring. अब ऑटोफिल इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि इसके बिना काम करना भी मुश्किल हो जाएगा.