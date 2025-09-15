iOS 26 Release Date: आज कितने बजे पेश होगा आईओएस 26? कैसे करें इंस्टॉल? जानिए सबकुछ
कंपनी का दावा है कि यह अपडेट iOS 7 के बाद का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है. इसमें नया Liquid Glass Design दिया गया है, जो iPhone को पूरी तरह से नया लुक देता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:20 PM IST
Apple ने आज (15 सितंबर) अपना अब तक का सबसे बड़ा iPhone सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26 आज भारत में पेश हो जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह अपडेट iOS 7 के बाद का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है. इसमें नया Liquid Glass Design दिया गया है, जो iPhone को पूरी तरह से नया लुक देता है. साथ ही इसमें कई शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनसे iPhone का यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा.

iOS 26: भारत में कब होगा रिलीज?
Apple ने कंफर्म किया है कि iOS 26 भारत में रात 10:30 बजे (IST) से रोलआउट होना शुरू होगा. इसे Apple की ट्रेडिशनल रिलीज टाइमिंग के हिसाब से लॉन्च किया जा रहा है.

iOS 26: नया Liquid Glass Design
Apple का नया Liquid Glass Design एक ट्रांसलूसेंट (पारदर्शी) मैटेरियल है, जो कंटेंट को और ज्यादा क्लियर और आकर्षक बनाता है. अब ऐप आइकॉन, विजेट्स और नेविगेशन कंट्रोल्स ज्यादा मॉडर्न और स्मूद दिखेंगे. यह अपडेट iPhone को एकदम नए ताजगी भरे लुक के साथ पेश करता है.

iOS 26: नए फीचर्स
Call Screening और Hold Assist
• Call Screening अब अनजान कॉलर्स से उनका नाम और कॉल करने का कारण पूछेगा.
• Hold Assist फीचर आपके लिए कॉल पर होल्ड पर इंतजार करेगा और जैसे ही एजेंट जुड़ेगा आपको नोटिफाई करेगा.

Adaptive Power Mode
• iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल में यह फीचर परफॉर्मेंस को एडजस्ट करके बैटरी लाइफ बढ़ाता है.

Messages App में बड़े बदलाव
• अब ग्रुप चैट्स में पोल्स, कन्वर्सेशन बैकग्राउंड्स, Apple Cash ट्रांसफर और नया Add Contact बटन मिलेगा.
• अनजान नंबर से आए मैसेज अब अलग फोल्डर में चले जाएंगे, जिससे इन्हें पहचानना आसान होगा.

Live Translation और AI फीचर्स
• Apple Intelligence की मदद से अब Messages, FaceTime और Calls में लाइव ट्रांसलेशन मिलेगा.
• iPhone स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट या इमेज से सीधे सर्च या एक्शन लिया जा सकेगा.

Apple Music और CarPlay
• नया AutoMix फीचर गानों को DJ स्टाइल में ट्रांजिशन कराता है.
• CarPlay में भी Liquid Glass डिजाइन और कॉम्पैक्ट कॉल व्यू मिलते हैं.

Preview App on iPhone
• अब Mac की तरह iPhone में भी PDF और इमेज एडिटिंग की सुविधा मिलेगी.

iOS 26: किन iPhones को मिलेगा अपडेट?
• iPhone 11 सीरीज और उसके बाद के सभी मॉडल
• iPhone SE (2022)
• iPhone 12, 13, 14, 15, 16 और नया iPhone 17
• Apple Intelligence फीचर्स सिर्फ iPhone 15 Pro और उससे आगे के मॉडल पर उपलब्ध होंगे.

iOS 26: इंस्टॉल कैसे करें?
1. iCloud या Google Cloud पर डेटा बैकअप लें.
2. फोन में कम से कम 3-5GB स्टोरेज खाली करें.
3. डिवाइस को Wi-Fi से कनेक्ट करें और 50% से ज्यादा बैटरी चार्ज रखें.
4. Settings → General → Software Update में जाएं.
5. “Download & Install” पर टैप करें और टर्म्स एंड कंडीशंस मान लें.\
6. 30-60 मिनट में iOS 26 इंस्टॉल हो जाएगा.

FAQ

Q1: iOS 26 भारत में कब उपलब्ध होगा?
15 सितंबर को रात 10:30 बजे से रोलआउट होगा.

Q2: क्या मेरा iPhone 12 iOS 26 सपोर्ट करेगा?
हां, iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल इस अपडेट के लिए योग्य हैं.

Q3: iOS 26 का सबसे बड़ा फीचर क्या है?
नया Liquid Glass Design और AI-पावर्ड Live Translation सबसे खास फीचर्स हैं.

Q4: क्या सभी iPhones में Apple Intelligence मिलेगा?
नहीं, यह सिर्फ iPhone 15 Pro और उसके बाद के मॉडल्स में उपलब्ध होगा.

