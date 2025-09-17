iOS 26 कर लिया है डाउनलोड? पहली फुरसत में Try करें ये 5 फीचर्स, बदल जाएगा iPhone चलाने का तरीका
iOS 26 कर लिया है डाउनलोड? पहली फुरसत में Try करें ये 5 फीचर्स, बदल जाएगा iPhone चलाने का तरीका

iOS 26 की सबसे बड़ी खासियत है इसका नया डिजाइन लैंग्वेज, जिसे Liquid Glass नाम दिया गया है. जैसे ही आप अपने iPhone को अपडेट करेंगे, सबसे पहले यही बदलाव नजर आएगा. अब आइकन, बटन और मेन्यू में एक ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट लुक दिखाई देगा.

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:36 AM IST
iOS 26 कर लिया है डाउनलोड? पहली फुरसत में Try करें ये 5 फीचर्स, बदल जाएगा iPhone चलाने का तरीका

iOS 26 Launched: 5 Big Features: एप्पल ने आखिरकार अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 लॉन्च कर दिया है. महीनों की बीटा टेस्टिंग के बाद पेश किया गया यह अपडेट कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अपडेट माना जा रहा है. इसमें सिर्फ डिजाइन ही नहीं बदला है बल्कि इसमें जोड़े गए AI टूल्स, स्मार्ट कॉल फीचर्स और म्यूजिक एक्सपीरियंस ने इसे पूरी तरह नया बना दिया है.

Liquid Glass: नया डिजाइन और ताजा अहसास
iOS 26 की सबसे बड़ी खासियत है इसका नया डिजाइन लैंग्वेज, जिसे Liquid Glass नाम दिया गया है. जैसे ही आप अपने iPhone को अपडेट करेंगे, सबसे पहले यही बदलाव नजर आएगा. अब आइकन, बटन और मेन्यू में एक ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट लुक दिखाई देगा. जब आप फोन अनलॉक करेंगे, नोटिफिकेशन हटाएंगे या ऐप ओपन करेंगे तो हल्के-फुल्के एनिमेशन आपके अनुभव को और स्मूद बना देंगे.

इसके अलावा, लॉक स्क्रीन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. अब यूजर अलग-अलग लेआउट और वॉलपेपर चुन सकते हैं. साथ ही क्लियर और टिन्टेड आइकन का विकल्प भी दिया गया है. इस वजह से फोन देखने और इस्तेमाल करने में और ज्यादा मॉडर्न लगता है.

Apple Intelligence: हर जगह स्मार्ट फीचर्स
iOS 26 का दूसरा बड़ा बदलाव है Apple Intelligence. यह फीचर खास तौर पर iPhone 15 Pro और उसके बाद के डिवाइस पर और ज्यादा पावरफुल हो गया है. अब अगर आप स्क्रीन पर किसी भी चीज को सर्कल करेंगे, तो तुरंत उससे जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी. उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम पर किसी जूते की फोटो देखी और उसे सर्कल कर दिया, तो तुरंत सर्च रिजल्ट या खरीदने के लिंक मिल जाएंगे.

इसी तरह ईमेल में लिखा कोई पता सर्कल करते ही आपको मैप्स में डायरेक्शन और कैलेंडर में सेव करने का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा, Ask बटन दबाते ही ChatGPT इंटीग्रेशन सक्रिय हो जाएगा और आपको डिटेल्ड आंसर मिलेंगे, बिना किसी अलग ऐप पर जाए.

ChatGPT और Image Playground का मजेदार मेल
iOS 26 में ChatGPT सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिव कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एप्पल ने इसे सीधे Image Playground ऐप में शामिल कर दिया है. अब यूजर कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, स्टाइल के तौर पर ChatGPT को चुन सकते हैं और उसके आधार पर यूनिक इलस्ट्रेशन या मजेदार Genmoji तैयार कर सकते हैं. एप्पल ने अपने खुद के AI मॉडल्स को भी और ज्यादा बेहतर बनाया है, ताकि रिजल्ट पहले से ज्यादा शार्प और उपयोगी हों.

AutoMix: म्यूजिक सुनने का नया अंदाज
म्यूजिक प्रेमियों के लिए iOS 26 ने एक और सरप्राइज दिया है. नया फीचर AutoMix गानों को खुद-ब-खुद मिक्स कर देता है. यह आपके प्लेलिस्ट के गानों का बीट और टेम्पो समझकर उन्हें इस तरह से जोड़ता है कि सुनने में बिल्कुल DJ मिक्स जैसा अहसास हो. यहां तक कि अगर आप शफल मोड में भी गाने सुनेंगे तो भी हर गाना अगले से स्मूदली जुड़ जाएगा.

कॉल फिल्टरिंग: अब अंजान नंबरों से राहत
iOS 26 का एक और व्यावहारिक फीचर है Smarter Call Filtering. अब जब कोई अंजान नंबर से कॉल आएगा, तो आपका iPhone खुद कॉल रिसीव करेगा और कॉलर से नाम और कॉल करने का कारण पूछेगा. इसके बाद वह जानकारी आपको दिखाएगा और आप तय कर पाएंगे कि कॉल उठाना है या नहीं. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जिन्हें बार-बार स्पैम कॉल्स आते हैं.

क्यों खास है iOS 26?
iOS 26 को सिर्फ एक विजुअल अपडेट कहना सही नहीं होगा. यह असल में iPhone को और स्मार्ट, पर्सनल और प्रैक्टिकल बनाने वाला अपडेट है. Liquid Glass से iPhone को नया रूप मिला है, Apple Intelligence और ChatGPT इंटीग्रेशन ने इसे ज्यादा उपयोगी बना दिया है, जबकि AutoMix और कॉल फिल्टरिंग जैसे फीचर्स हर रोज के काम को आसान बनाते हैं.

FAQs

iOS 26 का सबसे बड़ा फीचर क्या है?
Liquid Glass डिजाइन और Apple Intelligence.

क्या iOS 26 में ChatGPT इनबिल्ट है?
हाँ, ChatGPT अब सिस्टम लेवल पर और Image Playground ऐप में मौजूद है.

AutoMix फीचर क्या करता है?
यह गानों को बीट और टेम्पो के आधार पर मिक्स कर DJ जैसा अनुभव देता है.

कॉल फिल्टरिंग कैसे काम करती है?
iPhone अंजान कॉल रिसीव कर कॉलर से नाम और कारण पूछता है और फिर आपको जानकारी दिखाता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

;