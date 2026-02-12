सावधान... iPhone यूजर्स के लिए 'रेड अलर्ट', Apple ने कहा तुरंत करें ये काम वरना हैक हो सकता है फोन!

iOS 26.3 Update: अगर आप iPhone का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है. एप्पल ने दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स के लिए एक इमरजेंसी चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में कंपनी ने तुरंत iOS 26.3 पर अपडेट करने को कहा है. मामला इतना गंभीर है कि आपके फोन में मौजूद एक छोटी सी कमी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके के लिए खतरा बन सकते हैं. आईफोन यूजर्स को इसी खतरे से बचाने लिए Apple ने iOS 26.3 नाम से नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है और सभी यूजर्स को तुरंत अपडेट करने की चेतावनी दी है. इस अपडेट में कई गंभीर सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है, जिनमें से एक का इस्तेमाल हैकर्स पहले ही असली हमलों में कर चुके हैं. यानी अगर आपने अभी तक अपना iPhone अपडेट नहीं किया है तो आपका प्राइवेट डेटा, बैंकिंग जानकारी और पर्सनल फाइल्स खतरे में पड़ सकती हैं.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार Apple ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 26.3 नया अपडेट जारी किया है. यह कोई नार्मल अपडेट नहीं है बल्कि यह एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी है. Apple ने साफ किया है कि इस नए सॉफ्टवेयर वर्जन में 39 सिक्योरिटी कमियों को दूर किया गया है.

क्यों खतरनाक है यह बग?

एप्पल के अनुसार इस अपडेट में dyld (Dynamic Link Editor) नामक कंपोनेंट में मौजूद एक बड़ी खामी को सही किया गया है. इसी कमी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके आईफोन में अपनी मर्जी का कोड चला सकते हैं और डिवाइस का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. कंपनी ने इस बग को CVE-2026-20700 नाम दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल कुछ खास लोगों के खिलाफ बहुत ही सटीक जासूसी के लिए किया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पाइवेयर हमले का खतरा

जानकारों का मानना है कि यह अपडेट उस अटैक चेन का आखिरी हिस्सा है जिसे रोकने के लिए एप्पल पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था. यह हमला इतना सटीक है कि इसका इस्तेमाल पत्रकारों, नेताओं और बिजनेस लीडर्स की जासूसी के लिए किया जा सकता है.

इन डिवाइसेस के लिए है अपडेट

अगर आपके पास iPhone 11 या उसके बाद का कोई भी मॉडल है तो बिना देरी किए आपको यह अपडेट इंस्टाल कर लेना चाहिए. साथ ही iPad Pro, iPad Air और iPad Mini (5th Gen) के बाद वाले मॉडल्स के लिए भी यह सिक्योरिटी पैच जारी किया गया है.

ये भी पढे़ंः पुतिन का डिजिटल परमाणु बम! Apple के बाद WhatsApp पर मंडराया खतरा, US को लगी मिर्ची

कैसे करें अपडेट?

अपने आईफोन में यह अपडेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

इसके लिए सबसे पहले अपने आईफोन की Settings में जाएं.

यहा पर General पर क्लिक करें.

Software Update में जाकर Download and Install पर टैप करें.

ये भी पढे़ंः स्पैम कॉल्स से अब मिलेगी पक्की छुट्टी! TRAI का नया AI प्लान करेगा सुरक्षा, लेकिन...