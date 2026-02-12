Advertisement
trendingNow13106688
Hindi Newsटेकसावधान... iPhone यूजर्स के लिए रेड अलर्ट, Apple ने कहा तुरंत करें ये काम वरना हैक हो सकता है फोन!

सावधान... iPhone यूजर्स के लिए 'रेड अलर्ट', Apple ने कहा तुरंत करें ये काम वरना हैक हो सकता है फोन!

iOS 26.3 Update: अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी प्राइवेसी को लेकर अलर्ट हो जाइए. Apple ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चेतावनी जारी करते हुए करोड़ों आईफोन यूजर्स से तुरंत iOS 26.3 अपडेट करने की अपील की है. यह कोई साधारण अपडेट नहीं है बल्कि एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिससे हैकर्स आपके फोन में सेंध नहीं लगा पाएंगे. कंपनी के मुताबिक आईफोन के सॉफ्टवेयर में एक ऐसी बड़ी कमजोरी मिली है जिसका इस्तेमाल जासूसी और डेटा चोरी के लिए पहले ही किया जा चुका है. इसी को दूर करने के लिए यह अपडेट जारी किया गया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान... iPhone यूजर्स के लिए 'रेड अलर्ट', Apple ने कहा तुरंत करें ये काम वरना हैक हो सकता है फोन!

iOS 26.3 Update: अगर आप iPhone का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है. एप्पल ने दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स के लिए एक इमरजेंसी चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में कंपनी ने तुरंत iOS 26.3 पर अपडेट करने को कहा है. मामला इतना गंभीर है कि आपके फोन में मौजूद एक छोटी सी कमी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके के लिए खतरा बन सकते हैं. आईफोन यूजर्स को इसी खतरे से बचाने लिए Apple ने iOS 26.3 नाम से नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है और सभी यूजर्स को तुरंत अपडेट करने की चेतावनी दी है. इस अपडेट में कई गंभीर सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है, जिनमें से एक का इस्तेमाल हैकर्स पहले ही असली हमलों में कर चुके हैं. यानी अगर आपने अभी तक अपना iPhone अपडेट नहीं किया है तो आपका प्राइवेट डेटा, बैंकिंग जानकारी और पर्सनल फाइल्स खतरे में पड़ सकती हैं.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार Apple ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 26.3 नया अपडेट जारी किया है. यह कोई नार्मल अपडेट नहीं है बल्कि यह एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी है. Apple ने साफ किया है कि इस नए सॉफ्टवेयर वर्जन में 39 सिक्योरिटी कमियों को दूर किया गया है.

क्यों खतरनाक है यह बग?
एप्पल के अनुसार इस अपडेट में dyld (Dynamic Link Editor) नामक कंपोनेंट में मौजूद एक बड़ी खामी को सही किया गया है. इसी कमी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके आईफोन में अपनी मर्जी का कोड चला सकते हैं और डिवाइस का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. कंपनी ने इस बग को CVE-2026-20700 नाम दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल कुछ खास लोगों के खिलाफ बहुत ही सटीक जासूसी के लिए किया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पाइवेयर हमले का खतरा
जानकारों का मानना है कि यह अपडेट उस अटैक चेन का आखिरी हिस्सा है जिसे रोकने के लिए  एप्पल पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था. यह हमला इतना सटीक है कि इसका इस्तेमाल पत्रकारों, नेताओं और बिजनेस लीडर्स की जासूसी के लिए किया जा सकता है. 

इन डिवाइसेस के लिए है अपडेट
अगर आपके पास iPhone 11 या उसके बाद का कोई भी मॉडल है तो बिना देरी किए आपको यह अपडेट इंस्टाल कर लेना चाहिए. साथ ही iPad Pro, iPad Air और iPad Mini (5th Gen) के बाद वाले मॉडल्स के लिए भी यह सिक्योरिटी पैच जारी किया गया है.

ये भी पढे़ंः पुतिन का डिजिटल परमाणु बम! Apple के बाद WhatsApp पर मंडराया खतरा, US को लगी मिर्ची

कैसे करें अपडेट?
अपने आईफोन में यह अपडेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

इसके लिए सबसे पहले अपने आईफोन की Settings में जाएं.

यहा पर General पर क्लिक करें.

Software Update में जाकर Download and Install पर टैप करें.

ये भी पढे़ंः स्पैम कॉल्स से अब मिलेगी पक्की छुट्टी! TRAI का नया AI प्लान करेगा सुरक्षा, लेकिन...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

iOS 26.3 updateiPhone security warning

Trending news

Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन