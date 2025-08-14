iOS 26 Update करते ही मिलेंगे Apple के 2 नए Apps, अब गेमिंग होगी सुपरफास्ट और होगा PDF एडिट
iOS 26 Update करते ही मिलेंगे Apple के 2 नए Apps, अब गेमिंग होगी सुपरफास्ट और होगा PDF एडिट

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:59 AM IST
Apple अपने यूजर्स को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहा है. कंपनी का आने वाला iOS 26 अपडेट iPhone के होम स्क्रीन पर दो नए इन-बिल्ट ऐप्स लाने वाला है-  Apple Games और Preview. इन दोनों ऐप्स की एंट्री के साथ iOS का डिफॉल्ट ऐप लाइनअप और भी पावरफुल हो जाएगा.

Apple Games- गेमिंग का नया हब
Apple Games ऐप को खास तौर पर गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है. जैसे Apple TV, Apple Music, Apple Podcasts और Apple Books मीडिया कंटेंट के लिए हैं, वैसे ही Apple Games अब गेमिंग का सेंट्रल हब होगा.
 • Home Tab- यहां आपको पर्सनलाइज्ड गेम रिकमेंडेशन, गेम इवेंट अपडेट्स और आपके फेवरेट गेम्स का क्विक एक्सेस मिलेगा.
 • Arcade Section- App Store के Arcade टैब की तरह यहां सब्सक्राइब्ड गेम्स की लिस्ट होगी.
 • Play Together- मल्टीप्लेयर गेम्स, चैलेंजेस और Game Center डेटा यहां दिखेगा.
 • Library- आपके iPhone, iPad या Mac में इंस्टॉल सभी गेम्स की लिस्ट के साथ अचीवमेंट्स भी यहां मिलेंगे.

Apple Games इस साल के अंत तक iPhone, iPad और Mac पर लॉन्च होगा.

Preview- अब iOS में भी मिलेगा डॉक्यूमेंट और इमेज एडिटिंग का पावर
Preview ऐप macOS पर पहले से मौजूद है, लेकिन अब यह पहली बार iOS और iPadOS पर आएगा.
 • PDF और इमेज हैंडलिंग- आप लोकली या iCloud में स्टोर डॉक्यूमेंट और फोटो को आसानी से ओपन और एडिट कर पाएंगे.
 • Editing Tools- Resize, Rotate, Document Scanning जैसी सुविधाएं होंगी.
 • PDF AutoFill- PDF फॉर्म को ऑटोमेटिक तरीके से भरने की सुविधा.
 • New Image Creation- नई इमेज स्क्रैच से बनाने या क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का विकल्प.

अब Files ऐप में ओपन किए गए PDF या इमेज डिफॉल्ट रूप से Preview में खुलेंगे.

Apple की स्ट्रैटेजी-  iOS को और पावरफुल बनाना
इन दोनों ऐप्स के आने से Apple यूजर्स को एक जगह गेमिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का बेहतरीन अनुभव मिलेगा.
 • Apple Games गेमिंग से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक जगह लाएगा.
 • Preview डॉक्यूमेंट और इमेज मैनेजमेंट को आसान और प्रोफेशनल बनाएगा.

Apple लगातार iOS की कोर फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहा है, और iOS 26 में आने वाले ये दोनों ऐप्स इसका एक बड़ा उदाहरण हैं.

FAQs

Q1. iOS 26 में कौन-कौन से नए ऐप आने वाले हैं?
A. iOS 26 में Apple Games और Preview नाम के दो नए इन-बिल्ट ऐप जोड़े जाएंगे.

Q2. Apple Games ऐप का क्या फायदा है?
A. यह ऐप iPhone, iPad और Mac पर गेमिंग का सेंट्रल हब होगा, जहां गेम रिकमेंडेशन, मल्टीप्लेयर ऑप्शन और अचीवमेंट ट्रैकिंग मिलेगी.

Q3. Preview ऐप में क्या खास होगा?
A. इसमें PDF और इमेज एडिटिंग, Resize, Rotate, Document Scanning, और PDF AutoFill जैसी सुविधाएं होंगी.

Q4. ये अपडेट कब आएगा?
A. iOS 26 के साथ यह अपडेट इस साल के अंत तक रोलआउट होगा.

