Apple यूजर्स के लिए आई बुरी खबर! इन 11 iPhones में नहीं मिलेगा iOS 26 अपडेट, देखें कहीं आपका फोन तो नहीं...

Apple ने अपनी नई iOS 26 अपडेट लिस्ट जारी कर दी है और इसमें कई पुराने iPhone मॉडल्स को सपोर्ट से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब ये iPhones नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स से वंचित रह जाएंगे. यह खबर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए मायूस करने वाली है जो अभी तक अपने पुराने iPhone पर निर्भर हैं.

कौन-कौन से iPhone को नहीं मिलेगा iOS 26?

• iPhone X

• iPhone XR

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone 8 और iPhone 8 Plus

• iPhone 7 और iPhone 7 Plus

• iPhone 6s और iPhone 6s Plus

• iPhone SE (1st Generation) और इससे पुराने SE मॉडल

अब ये iPhones अपने आखिरी iOS वर्जन पर ही फंसे रहेंगे और इन्हें कोई बड़ा अपडेट नहीं मिलेगा.

क्यों है ये अपडेट इतना अहम?

Apple आमतौर पर हर iPhone मॉडल को 5–6 साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है. इसके बाद सपोर्ट धीरे-धीरे बंद कर दिया जाता है.

• iOS 26 न मिलने का मतलब है नए फीचर्स मिस करना.

• सिक्योरिटी अपडेट्स रुकने से फोन हैकिंग और डेटा चोरी का शिकार हो सकता है.

• आने वाले समय में कई ऐप्स भी इन पुराने iOS वर्जन पर काम करना बंद कर देंगे.

यानी पुराने iPhone का इस्तेमाल करना अब जोखिम भरा साबित हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम करते हैं.

अब पुराने iPhone यूजर्स क्या करें?

अगर आपका iPhone इस लिस्ट में है तो आपको अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए.

• फिलहाल मार्केट में iPhone 15 सीरीज उपलब्ध है.

• वहीं, iPhone 16 सीरीज इस महीने लॉन्च होने वाली है, जिसमें लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा.

• अगर आप तुरंत नया फोन नहीं लेना चाहते तो अपने पुराने iPhone में यह सावधानियां बरतें:

• टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें

• सभी ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें

• जरूरी डेटा का बैकअप रखें

FAQs

Q1: क्या iPhone 8 को iOS 26 अपडेट मिलेगा?

नहीं, iPhone 8 और 8 Plus दोनों को iOS 26 अपडेट नहीं मिलेगा.

Q2: iPhone SE को iOS 26 मिलेगा या नहीं?

केवल iPhone SE (2nd Gen) और नए मॉडल्स को अपडेट मिलेगा.

Q3: पुराने iPhone को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है?

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, ऐप्स अपडेट करें और डेटा का बैकअप जरूर लें.

Q4: iPhone 16 कब लॉन्च होगा?

Apple इस महीने iPhone 16 सीरीज लॉन्च कर सकता है, जिसमें लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा.