/Apple WWDC 2026: iOS 27 तो मिलेगा, लेकिन आपके पुराने iPhone में नहीं चलेंगे ये फीचर्स, जानिए असली सच

अगर आप iPhone यूजर हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है. Apple ने अपने सबसे बड़े इवेंट WWDC 2026 में नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 से पर्दा उठा दिया है. इस बार Apple ने अपने लुक में बड़ा बदलाव करते हुए 'Liquid Glass' डिजाइन पेश किया है, जो आपके फोन के अनुभव को बिल्कुल नया बना देगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके पास जो iPhone है, उसमें यह नया अपडेट मिलेगा? क्या Apple आपके पुराने फोन को भूल चुका है? आइए आपको बताते हैं इस नए अपडेट और उन सभी iPhones की पूरी लिस्ट के बारे में जो इस रेस में शामिल हैं.
अक्सर नया iOS अपडेट आते ही पुराने iPhone यूजर्स के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कहीं उनका फोन लिस्ट से बाहर न हो जाए. लेकिन इस बार Apple ने सबको खुश कर दिया है. कंपनी ने फैसला किया है कि जो भी iPhone इस वक्त iOS 26 पर चल रहे हैं, उन सभी को iOS 27 का अपडेट दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि अगर आप अभी भी iPhone 11 सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपका फोन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है और नया अपडेट पाने का हकदार है.
Apple ने आधिकारिक तौर पर उन सभी आईफोन्स के नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें यह नया सॉफ्टवेयर चलेगा. अपनी नजरें नीचे दी गई लिस्ट पर घुमाएं और अपना फोन चेक करें:
iPhone 11 सीरीज: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
iPhone 12 सीरीज: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.
iPhone 13 सीरीज: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
iPhone 14 सीरीज: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.
iPhone 15 सीरीज: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.
iPhone 16 सीरीज: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.
iPhone 17 सीरीज: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.
iPhone SE सीरीज: iPhone SE (2nd generation) और iPhone SE (3rd generation).
भले ही आपका पुराना iPhone इस लिस्ट में शामिल हो, लेकिन आपको सभी नए फीचर्स का मजा नहीं मिल पाएगा. Apple के अनुसार, नए Apple Intelligence के एडवांस एआई फीचर्स के लिए बहुत दमदार प्रोसेसर और हार्डवेयर की जरूरत होती है. रिपोर्ट्स की मानें तो Apple का सबसे एडवांस ऑन-डिवाइस AI मॉडल सिर्फ आने वाले iPhone 17 Pro और बिल्कुल नए iPhone Air में ही काम करेगा. पुराने मॉडल्स को नया Liquid Glass इंटरफ़ेस और बेसिक फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन वे कुछ शानदार एआई टूल्स से महरुम रह सकते हैं.
Apple ने डेवलपर्स के लिए iOS 27 का पहला बीटा वर्जन जारी कर दिया है. जो लोग इसका टेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पब्लिक बीटा वर्जन इसी साल जुलाई में आ जाएगा. इसके बाद, सभी कमियों को ठीक करके इसका फाइनल और स्टेबल वर्जन हमेशा की तरह सितंबर 2026 में Apple की नई आईफोन सीरीज के साथ हर यूजर के फोन पर रोल आउट कर दिया जाएगा.