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Apple WWDC 2026: iOS 27 तो मिलेगा, लेकिन आपके पुराने iPhone में नहीं चलेंगे ये फीचर्स, जानिए असली सच

Apple ने WWDC 2026 में नए Liquid Glass डिजाइन और Apple Intelligence वाले iOS 27 का ऐलान कर दिया है. जानिए आपके पास मौजूद iPhone 11, 12, 13 या 14 को यह अपडेट मिलेगा या नहीं, और इसकी रिलीज डेट क्या है. पूरी लिस्ट यहां देखें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 09, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:32 AM IST
Apple WWDC 2026: iOS 27 तो मिलेगा, लेकिन आपके पुराने iPhone में नहीं चलेंगे ये फीचर्स, जानिए असली सच
Image Credit: iOS 27 compatibility list

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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