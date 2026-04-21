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Hindi NewsटेकiPhone यूजर्स सावधान! iOS 27 के आते ही क्या डब्बा बन जाएंगे ये मॉडल्स? यहां देखें पूरी लिस्ट

iPhone यूजर्स सावधान! iOS 27 के आते ही क्या 'डब्बा' बन जाएंगे ये मॉडल्स? यहां देखें पूरी लिस्ट

एप्पल WWDC 2026 में iOS 27 पेश करने वाला है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 11 सीरीज और iPhone SE (2nd Gen) को इस अपडेट से बाहर रखा जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:00 AM IST
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Apple के अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
Apple के अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Apple के अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. WWDC 2026 से पहले यह सवाल हर iPhone यूजर के मन में है कि क्या उनका फोन इस अपडेट को सपोर्ट करेगा या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस बार कुछ पुराने iPhones को iOS 27 से बाहर कर सकता है. इसका कारण कंपनी का फोकस नए AI फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस पर है.

इन iPhones को नहीं मिलेगा iOS 27?

लीक्स के अनुसार iOS 27 के लिए A14 Bionic या उससे नया चिप जरूरी होगा. इसका मतलब है कि A13 चिप वाले iPhones इस अपडेट से बाहर हो सकते हैं. इनमें शामिल हैं:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2nd generation)

हालांकि, इन फोन्स के यूजर्स को तुरंत चिंता करने की जरूरत नहीं है. Apple आमतौर पर पुराने वर्जन (जैसे iOS 26) के लिए कुछ समय तक सिक्योरिटी अपडेट देता रहता है.

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iOS 27 में क्या नया मिल सकता है?

iOS 27 को पूरी तरह नया अपडेट नहीं, बल्कि “रिफाइनमेंट अपडेट” माना जा रहा है. इसका मतलब है कि Apple इस बार ज्यादा ध्यान सिस्टम को स्मूद बनाने, बग्स ठीक करने और परफॉर्मेंस बेहतर करने पर देगा. कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक अलग Siri ऐप, नया “Liquid Glass” इंटरफेस और बेहतर ऑटो-करेक्शन कीबोर्ड. हालांकि, एडवांस AI फीचर्स यानी “Apple Intelligence” सिर्फ नए iPhones- जैसे iPhone 15 Pro और उससे ऊपर तक सीमित रह सकते हैं.

कब लॉन्च होगा iOS 27?

Apple iOS 27 को 8 जून 2026 को WWDC 2026 में ऑफिशियली पेश कर सकता है. इसके बाद डेवलपर बीटा तुरंत जारी होगा, जबकि पब्लिक बीटा जुलाई में आ सकता है. अगर Apple अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करता है, तो iOS 27 का फाइनल वर्जन सितंबर 2026 में लॉन्च होगा, जो नए iPhone 18 सीरीज के साथ आएगा.

किन iPhones को मिलेगा अपडेट?

जिन यूजर्स के पास नए iPhones हैं, उनके लिए राहत की खबर है. iPhone 12 से लेकर iPhone 17 सीरीज तक के सभी मॉडल्स को iOS 27 मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा iPhone SE (3rd Gen) और आने वाला iPhone Air भी इस अपडेट को सपोर्ट कर सकते हैं.

क्या आपको नया iPhone लेना पड़ेगा?

अगर आपके पास iPhone 11 या उससे पुराना मॉडल है, तो हो सकता है कि आपको नए फीचर्स के लिए अपग्रेड करना पड़े. लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फोन अभी भी कुछ समय तक सुरक्षित और इस्तेमाल लायक रहेगा.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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